Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 63 μετανάστες στα ανοιχτά της Γαύδου
Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 63 μετανάστες στα ανοιχτά της Γαύδου

Η διάσωση των μεταναστών πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή σκάφους της Frontex

Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 63 μετανάστες στα ανοιχτά της Γαύδου
Στη διάσωση 63 μεταναστών που εντοπίστηκαν σε σκάφος στα 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, προχώρησε το Λιμενικό υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι μετανάστες επιβιβάστηκαν σε σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και να ευνοούν την επιχείρηση.


