Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 63 μετανάστες στα ανοιχτά της Γαύδου
Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 63 μετανάστες στα ανοιχτά της Γαύδου
Η διάσωση των μεταναστών πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή σκάφους της Frontex
Στη διάσωση 63 μεταναστών που εντοπίστηκαν σε σκάφος στα 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, προχώρησε το Λιμενικό υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Οι μετανάστες επιβιβάστηκαν σε σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και να ευνοούν την επιχείρηση.
Ειδήσεις σήμερα:
Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ για την Ουκρανία - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
«Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας για τον Παλαιστίνιο που δάγκωσε αστυνομικό στην Ομόνοια
Οι μετανάστες επιβιβάστηκαν σε σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και να ευνοούν την επιχείρηση.
Ειδήσεις σήμερα:
Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ για την Ουκρανία - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
«Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας για τον Παλαιστίνιο που δάγκωσε αστυνομικό στην Ομόνοια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα