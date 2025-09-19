Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Εφιάλτης για οδηγό ταξί στα Χανιά: Επιβάτης την απείλησε με μαχαίρι, την έδεσε χειροπόδαρα και εξαφανίστηκε με το όχημά της
Εφιάλτης για οδηγό ταξί στα Χανιά: Επιβάτης την απείλησε με μαχαίρι, την έδεσε χειροπόδαρα και εξαφανίστηκε με το όχημά της
«Μου έβαλε ένα μαχαίρι στο λαιμό... Άρχισε και μου έδενε τα χέρια και μου έδενε τα πόδια, δεν μπορούσα να κουνηθώ καθόλου», είπε η οδηγός ταξί
Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία οδηγός ταξί το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στα Χανιά της Κρήτης, όπου άνδρας – τον οποίον είχε παραλάβει από τα ΚΤΕΛ -αφού την απείλησε με μαχαίρι, την έδεσε χειροπόδαρα προκειμένου να τη ληστέψει.
Όπως ανέφερε η ίδια, μιλώντας στο Live News, ο δράστης, αφού την έδεσε, την οδήγησε με το ταξί της προς άγνωστη κατεύθυνση.
«Την Τετάρτη, 13.00 η ώρα το μεσημέρι, με προσέγγισε από το παράθυρο. Μιλούσε άπταιστα ελληνικά, κατάλαβα φυσικά ότι ήταν αλλοδαπός. Μου είπε “μπορείτε να με πάτε μέχρι τις Βρύσες Αποκορωνού να πάρω τα χαρτιά μου και θα γυρίσουμε πίσω;”... Προχωρήσαμε, δεν ήθελε να μπούμε μέσα από το χωριό για να μην χάσουμε χρόνο. Γνώριζε την περιοχή πάρα πολύ καλά, διότι μου είπε από πού να στρίψω... Εκεί, είναι το σπίτι μου και σταματάμε στο διώροφο. Ήταν ένας δρόμος που υπήρχε κινητικότητα. Φτάσαμε εκεί», λέει η ίδια.
«Την ώρα που πάω να πατήσω το φρένο να σταματήσω το αυτοκίνητο, (μου έκανε) κεφαλοκλείδωμα και (μου έβαλε) μαχαίρι στον λαιμό. Μου λέει “Λεφτά”, του λέω “ό,τι έχω”. Εμείς δεν έχουμε αρκετά χρήματα πάνω μας, δουλεύουμε πιο πολύ με κάρτα», συνεχίζει η οδηγός του ταξί.
«Εκεί τρελάθηκε αυτός, άρχισε να με τραβάει από το αυτοκίνητο, με τράβηξε στα χωράφια. Έπεσε πάνω μου, αυτός έλεγε “ηρέμησε θέλω μόνο λεφτά, δεν θα σου κάνω κακό, θέλω λεφτά”. Φοβόταν κιόλας, κοίταγε γύρω – γύρω, έβλεπε και ότι ο χρόνος δεν τον έπαιρνε. Με πετάει στο πίσω κάθισμα, είχε στο τσαντάκι του μέσα σκοινιά. Άρχισε και μου έδενε τα χέρια και μου έδενε τα πόδια. Όλα αυτά, με ασφάλισε και με τις ζώνες των πίσω καθισμάτων επίσης. Δεν μπορούσα να κουνήσω καθόλου. Αυτός κόπηκε κάποια στιγμή, γιατί βρέθηκε αίμα στο παντελόνι μου. Το πήραν οι Αρχές. Εγώ νόμιζα θα με άφηνε εκεί πέρα και θα έφευγε».
Και συνεχίζει: «Μου λέει “τώρα θα οδηγήσω εγώ”. Του λέω “τι κάνεις;, μου έλεγε “και να μας σταματήσει η Αστυνομία να ξέρεις ότι θα πατήσω γκάζι κι όπου φτάσουμε, σκοτωθούμε, δεν ξέρω τι θα γίνει”. Προσπαθούσα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου, να πάω όσο γίνεται με τα νερά του για να γυρίσω στα Χανιά. Δεν ήξερα όμως αν θα με επιστρέψει στα Χανιά. Τελικά, με άφησε στην περιοχή του Κουμπέ, σε έναν μεγάλο δρόμο που δυστυχώς δεν υπάρχουν κάμερες εκεί. Άφησε το αυτοκίνητο αναμμένο, αυτός φυσικά σηκώθηκε κι έφυγε κι εγώ έμεινα εκεί».
Η γυναίκα κατάφερε να λυθεί και να καλέσει σε βοήθεια.
«Απεγκλώβισα τα πόδια μου. Τα χέρια μου δεν υπήρχε περίπτωση να τα λύσω. Και με το πόδι μου άνοιξα την πόρτα την πίσω. Και βλέπω έναν νεαρό απέναντι στην πολυκατοικία. Φώναξα βοήθεια. Το παιδί ήρθε σε κατάσταση σοκ, αυτό που είδε θα του μείνει σε όλη τη ζωή. Τα βλέπαμε μόνο στις τηλεοράσεις».
Ερωτηθείσα για το εάν ο δράστης έχει βρεθεί, η γυναίκα απάντησε πως μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν τον έχουν εντοπίσει.
«Πήρα πάλι χτες στην Ασφάλεια και μου είπαν "δώστε μας τον χρόνο μας"... Εγώ πιστεύω ότι έχει μπει σε ένα καράβι κι έχει φύγει», είπε η οδηγός.
