ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Λιοδώρα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΠΑ Απασχόληση

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες και όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ
Μέχρι τις 12 Οκτωβρίου συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητριών και μαθητών στις επτά ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2025–2026. Οι διαθέσιμες ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας είναι:

α) Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

β) Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης

γ) Τεχνίτης Επισιτισμού

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες και όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου

Για την ειδικότητα «Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου» απαιτείται καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω gov.gr στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tes-dypa

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ

Κλείσιμο

Πόλεις λειτουργίας

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδος.

Οι ΠΕΠΑΣ εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει:

Πρόγραμμα μάθησης στην Εκπαιδευτική Δομή (Νοέμβριος – Απρίλιος)

Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε συνεργασία με ξενοδοχεία 4* και 5* (Μάιος – Οκτώβριος), με 8ωρη απασχόληση, 5 ημέρες την εβδομάδα.


Η εβδομαδιαία αμοιβή των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της μαθητείας στις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 186,70 €.

Ειδικότητες ανά σχολή

Καλαμάκι, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου, Τεχνίτης Επισιτισμού

Μυτιλήνη, Πάτρα: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνίτης Επισιτισμού

Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Παροχές για τους/τις μαθητές/τριες

Αμοιβή και ασφάλιση κατά τη διάρκεια της μαθητείας

Σύγχρονα εργαστήρια, δωρεάν βιβλία και βοηθήματα

Εκπαίδευση από έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό

Επίδομα στέγασης 240 € μηνιαία και σίτισης 9 € ημερησίως, με διευρυμένα κριτήρια

Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές

Δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας καραμπόλας στη Βουλιαγμένης - Αυτοκίνητο χτύπησε από πίσω το ΙΧ με οδηγό την 64χρονη

Το ζεύγος Μακρόν θα παρουσιάσει επιστημονικά στοιχεία στο δικαστήριο για να αποδείξει ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε γυναίκα

Report.oasa.gr - Ξεκίνησε η πλατφόρμα καταγγελιών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης