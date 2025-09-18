Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ

Ειδικότητες ανά σχολή

Η εβδομαδιαία αμοιβή των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της μαθητείας στις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 186,70 €.Καλαμάκι, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου, Τεχνίτης ΕπισιτισμούΜυτιλήνη, Πάτρα: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνίτης ΕπισιτισμούΘεσσαλονίκη, Κέρκυρα: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών ΞενοδοχείουΠαροχές για τους/τις μαθητές/τριεςΑμοιβή και ασφάλιση κατά τη διάρκεια της μαθητείαςΣύγχρονα εργαστήρια, δωρεάν βιβλία και βοηθήματαΕκπαίδευση από έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικόΕπίδομα στέγασης 240 € μηνιαία και σίτισης 9 € ημερησίως, με διευρυμένα κριτήριαΣπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχέςΔυνατότητα αναβολής στράτευσης.