Συνελήφθη στην Αθήνα διακινητής ναρκωτικών με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τη Γαλλία
Ο 48χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας - Κατηγορείται ότι συμμετείχε, μαζί με άλλα άτομα, σε διεθνή εγκληματική οργάνωση
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε το πρωί του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου 2025, στην Αθήνα, 48χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γαλλικές αρχές.
Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και επισταμένες αναζητήσεις.
Ο 48χρονος κατηγορείται ότι συμμετείχε, μαζί με άλλα άτομα, σε διεθνή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την Ελλάδα προς τη Γαλλία. Επιπλέον, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2023 στη Γαλλία.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
