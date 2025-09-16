Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Ποια είναι τα δύο συχνότερα προβλήματα υγείας που βρίσκουν οι Κινητές Ομάδες Υγείας σε ακριτικές περιοχές
Υπέρταση και διαβήτης είναι τα δυο συχνότερα προβλήματα υγείας που βρίσκουν στους κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ
Την πρόληψη προτάσσει η κυβέρνηση, μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών που έχουν ως σκοπό την καλή υγεία των πολιτών και τη μεταστροφή από τη νοοτροπία που υπάρχει έως σήμερα και αφορά στη θεραπεία αφότου μια νόσος εμφανιστεί. Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική μνεία στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και εντάσσεται στο σχέδιο της Κομισιόν «Eu Heart Plan».
Εκτός, όμως, από τα οριζόντια προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων που είναι υπό την «ομπρέλα» του «Προλαμβάνω», το Υπουργείο Υγείας εστιάζει στην υγεία των κατοίκων ορεινών χωριών και απομακρυσμένων περιοχών. Μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) επαγγελματίες υγείας θα… σαρώσουν όλη την Ελλάδα από άκρη σε άκρη. Η καθολική κάλυψη όλων των χωριών και απομακρυσμένων περιοχών και οι τακτικές δωρεάν εξετάσεις σε αυτές τις περιοχές ξεκινά από τον Οκτώβριο.
