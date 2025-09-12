Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Χαλκίδα: Αιματηρό επεισόδιο σε νεκροταφείο - Πιάστηκαν στα χέρια και του άνοιξε το κεφάλι με φτυάρι
Ο καβγάς εκτυλίχθηκε σε συμπλοκή μεταξύ δύο οικογενειών εντός του Κοιμητηρίου
Αιματηρό επεισόδιο με τραυματισμό στο κεφάλι από φτυάρι ενός νεαρού σημειώθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι στο Κοιμητήριο Χαλκίδας.
Για λόγους που διερευνώνται από το ΑΤ Χαλκίδας, ένας νεαρός Αλβανός επιτέθηκε και τραυμάτισε στο κεφάλι με φτυάρι έναν επίσης νεαρό Έλληνα. Φέρεται να προηγήθηκε κάποια παρατήρηση του θύματος στην ανήλικη αδερφή του άλλου και τα αίματα άναψαν.
Ακολούθως ο πατέρας του θύματος που είναι επαγγελματίας στην περιοχή του Νεκροταφείου, μόλις είδε τον γιο του τραυματισμένο, επιτέθηκε στην άλλη οικογένεια προκαλώντας φθορές στα οχήματά τους. Ο νεαρός διακομίστηκε με ιδία μέσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και παρέμεινε το βράδυ για νοσηλεία.
Τελικό αποτέλεσμα ήταν οι δύο οικογένειες να αλληλομηνυθούν και να καταλήξουν στο Τμήμα συνολικά επτά άτομα, μαζί με την ανήλικη κόρη της πρώτης οικογένειας. Αφέθηκαν όμως ελεύθεροι με προφορική εντολή Εισαγγελέα, ωστόσο η δικογραφία είναι σε ισχύ και περιλαμβάνει - κατά περίπτωση - τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της απλής σωματικής βλάβης, της εξύβρισης και της φθοράς ξένης περιουσίας.
