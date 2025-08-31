Κρήτη: 60χρονος που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρός σε χωράφι
Κρήτη: 60χρονος που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρός σε χωράφι

Η σορός βρέθηκε σε αγροτική περιοχή κοντά σε γεωργικό μηχάνημα

Κρήτη: 60χρονος που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρός σε χωράφι
Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός δίπλα σε τρακτέρ σε χωράφι στη Ροδιά Ηρακλείου Κρήτης. Η σορός, που ανήκει σε 60χρονο, βρέθηκε χθες το απόγευμα σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretapost, ο άνδρας είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες και αναζητούνταν από τους οικείους του.

Η σορός βρέθηκε σε αγροτική περιοχή κοντά σε γεωργικό μηχάνημα, γεγονός που προκάλεσε θλίψη και ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής.

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο 60χρονος, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια.

