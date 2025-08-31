Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Κρήτη: 60χρονος που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρός σε χωράφι
Η σορός βρέθηκε σε αγροτική περιοχή κοντά σε γεωργικό μηχάνημα
Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός δίπλα σε τρακτέρ σε χωράφι στη Ροδιά Ηρακλείου Κρήτης. Η σορός, που ανήκει σε 60χρονο, βρέθηκε χθες το απόγευμα σε προχωρημένη σήψη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretapost, ο άνδρας είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες και αναζητούνταν από τους οικείους του.
Η σορός βρέθηκε σε αγροτική περιοχή κοντά σε γεωργικό μηχάνημα, γεγονός που προκάλεσε θλίψη και ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου του.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής.
Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο 60χρονος, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια.
