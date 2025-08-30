Τραγωδία στις Δαφνές Ηρακλείου: Ηλικιωμένος έπεσε με το όχημά του σε γκρεμό και έχασε τη ζωή του
«Το αυτοκίνητο πήδηξε, δεν ακούμπησε στον γκρεμό. Έκανε “άλμα”, χτύπησε στο τσιμέντο με το μπροστινό μέρος, διέλυσε και έσπασε μια ελιά», είπε μάρτυρας του περιστατικού - Δείτε φωτογραφίες
Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στοΗράκλειο Κρήτης το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Αυγούστου, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού του.
Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει το ειδησεογραφικό μέσο Creta24, το δυστύχημα έλαβε χώρα γύρω στη μία το μεσημέρι, όταν ο ηλικιωμένος άνδρας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, καταλήγοντας έτσι σε γκρεμό στη Σταυρακιανή Καμάρα, κοντά στο δρόμο προς Δαφνές.
Ως εκ τούτου, ο άνδρας εγκλωβίστηκε και στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου με δέκα πυροσβέστες, καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του.
Ο ηλικιωμένος οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Όπως είπαν στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο μάρτυρες του περιστατικού που γνώριζαν τον άνδρα, κάθε Σάββατο πήγαινε στη Σταυρακιανή Καμάρα, κοντά στις Δαφνές Ηρακλείου, για αγροτικές εργασίες.
Ηλικιωμένος άνδρας που βρισκόταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού είπε στο Creta24 πως άκουσε ένα έντονο μαρσάρισμα και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, είδε το όχημα του ηλικιωμένου να κάνει «άλμα», να σπάει μια ελιά και έπειτα να καταλήγει στον γκρεμό.
«Γύρισα και είδα μια σκόνη και τον ουρανό του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο πήδηξε, δεν ακούμπησε στον γκρεμό. Έκανε “άλμα”, χτύπησε στο τσιμέντο με το μπροστινό μέρος, διέλυσε και έσπασε μια ελιά», είπε.
Ο αυτόπτης μάρτυρας πλησίασε, φώναξε το όνομα του ηλικιωμένου αλλά ο ίδιος δεν αποκρίθηκε. «Ο άνθρωπος έφυγε μαρσαρισμένος, κάτι θα είχε πάθει. Φώναξα “Μιχάλη” αλλά τίποτα…».