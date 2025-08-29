Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα
Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα
Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε συνταγματικό τον νόμο 5094/2024, αλλάζει ριζικά ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Η ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων είναι προ των πυλών, φέρνοντας την Ελλάδα πιο κοντά στα ευρωπαϊκά δεδομένα και προσφέροντας νέες επιλογές στους φοιτητές.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Κολλέγιο DEI στη Θεσσαλονίκη ήταν από τους πρώτους φορείς που κατέθεσαν αίτηση αδειοδότησης με στόχο να λειτουργήσει ως μη κρατικό πανεπιστήμιο από το 2026. Η κίνηση αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια μιας διαδρομής άνω των τριών δεκαετιών και της μακρόχρονης συνεργασίας του με το University of Sunderland στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σπουδές με διεθνές κύρος
Το Κολλέγιο DEI ιδρύθηκε το 1990 και από το 2019 έχει αναγνωριστεί ως Associate Campus του University of Sunderland – ενός δημόσιου, βρετανικού πανεπιστημίου με παγκόσμια αναγνώριση. Οι φοιτητές του DEI σπουδάζουν με βάση τα προγράμματα, τα κριτήρια και τα ακαδημαϊκά πρότυπα του Sunderland, ενώ οι τίτλοι σπουδών τους απονέμονται απευθείας από το ίδιο το πανεπιστήμιο, εξασφαλίζοντας πλήρη αναγνώριση στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς.
Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό οδηγό της εφημερίδας Guardian, το University of Sunderland κατατάσσεται φέτος στην 33η θέση ανάμεσα στα 122 βρετανικά πανεπιστήμια, σημειώνοντας σταθερή άνοδο. Το DEI, ως το μοναδικό Associate Campus του Sunderland στην Ευρώπη, δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές να αποκτήσουν βρετανικό πτυχίο χωρίς να εγκαταλείψουν τη χώρα.
Γιατί το 2026
Η επιλογή του DEI να θέσει ως ορίζοντα το 2026 για τη μετεξέλιξή του σε μη κρατικό πανεπιστήμιο δεν είναι τυχαία. Αντίθετα, αποτελεί συνειδητή στρατηγική κίνηση που εξασφαλίζει χρόνο ώστε να απαντηθούν από την Πολιτεία σημαντικά τεχνικά ζητήματα του νέου πλαισίου, όπως ποια θα είναι ακριβώς η διαδικασία εισαγωγής, πως θα ελέγχονται τα προγράμματα σπουδών κλπ. Με εμπειρία 35 ετών, το DEI δείχνει ότι προτεραιότητά του παραμένει η υπευθυνότητα απέναντι στους φοιτητές και η σοβαρή εφαρμογή κάθε νέου θεσμού.
Σήμερα, το Κολλέγιο προσφέρει αναγνωρισμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε τομείς όπως Νομική, Ψυχολογία, Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Αγγλική Φιλολογία, Ειδική Αγωγή και Προπονητική. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα, αλλά με ακαδημαϊκά standards βρετανικού πανεπιστημίου και πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία, αναγνωρισμένη από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. αυτό σημαίνει ότι ο απόφοιτος μετά από σπουδές τριών ετών στο κολλέγιο DEI, λαμβάνει πτυχίο απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Sunderland και αφού λάβει την Επαγγελματική Ισοδυναμία από το ΑΤΕΕΝ μπορεί να λαμβάνει μέρος σε όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς (π.χ. ΑΣΕΠ ), να εγγραφεί στο επαγγελματικό επιμελητήριο της επιλογής του και να ασκήσει το επάγγελμα του.
Μια ξεχωριστή επίσκεψη
Το υψηλό επίπεδο συνεργασίας του DEI με το Sunderland θα υπογραμμιστεί και με την επίσκεψη του Sir David Bell, Πρύτανη του University of Sunderland, στη Θεσσαλονίκη. Ο Sir David Bell, ο οποίος έχει υπηρετήσει ως Μόνιμος Γραμματέας του Βρετανικού Υπουργείου Παιδείας- η πιο υψηλόβαθμη θέση στον τομέα της εκπαίδευσης στη χώρα- ενώ για την προσφορά του ανακηρύχθηκε Ιππότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ.
Θα παρευρεθεί στην τελετή αποφοίτησης του Κολλεγίου στις 7 Σεπτεμβρίου, γεγονός που σηματοδοτεί τη βαρύτητα της συνεργασίας και την αναγνώριση του έργου που γίνεται στην Ελλάδα. Με μακρά πορεία στη βρετανική εκπαίδευση και θητεία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, συγκαταλέγεται στις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας. Η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη δεν αποτελεί μόνο τιμή, αλλά και έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής σημασίας που έχει η συνεργασία των δύο ιδρυμάτων.
Το αύριο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Η επόμενη μέρα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας διαμορφώνεται ήδη. Η παρουσία οργανωμένων, ακαδημαϊκά αξιόπιστων και διεθνώς συνδεδεμένων φορέων, όπως το DEI, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας του πανεπιστημιακού τοπίου.
Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα – συνδυάζοντας την προσωπική στήριξη ενός ελληνικού κολλεγίου με το κύρος ενός βρετανικού δημόσιου πανεπιστημίου.
