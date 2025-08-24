Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (24/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (24/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν

Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν τυχεροί

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (24/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
Τζακ ποτ είχαμε σήμερα Κυριακή στη κλήρωση του Τζόκερ που μοίραζε πάνω από ένα 1 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 1, 11, 19, 30, 37 και τζόκερ το 20.

Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν τυχεροί.



