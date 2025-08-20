Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης από την Αγία Παρασκευή

Στις 19/08/25, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στηνη Βασιλική Ζωή Ν. 13 ετών.Τοπροχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπινκαθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο. Η Βασιλική Ζωή έχει ύψος 1,55 μ. κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο σορτσάκι, μαύρη μπλούζα και ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια.Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.