Βαριές κατηγορίες στον οδηγό του φορτηγού για το τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία
Τρεις άνθρωποι απανθρακώθηκαν όταν το φορτηγό έπεσε πάνω σε ΙΧ - Νεκροί είναι ένα ζευγάρι και ο φίλος τους, που επέστρεφαν από γάμο
Βαριές κατηγορίες, ακόμα και για ανθρωποκτονία από αμέλεια, απαγγέλθηκαν στον οδηγό του φορτηγού από τη Βουλγαρία, που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα κοντά στα διόδια του Ιάσμου της Εγνατίας Οδού.
Εις βάρος του οδηγού ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Ο οδηγός χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Κομοτηνής. Την Τετάρτη αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Ταυτόχρονα αύριο αναμένεται να γίνει και η νεκροψία-νεκροτομή στις σορούς των τριών που απανθρακώθηκαν.
Ο Βίκτωρ, η Μαριάνκα, ένα φιλικό τους ζευγάρι, η κόρη τους, ο γαμπρός τους και τα δύο τους εγγονάκια είχαν πάει σε γάμο στον Έβρο και επέστρεφαν, όταν το φορτηγό έπεσε επάνω τους. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο οδηγός ήταν ο 59χρονος Βίκτωρ, συνοδηγός ο 61χρονος φίλος του, πίσω του η 57χρονη Μαριάνκα, σύζυγος του Βίκτωρ και η 49χρονη που βγήκε ζωντανή. Όταν το φορτηγό έπεσε πάνω στο ΙΧ, στη συνέχεια τράκαραν με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η έγκυος κόρη του 59χρονου με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά τους.
Τα δύο ΙΧ βρίσκονταν στο ρεύμα προς Ξάνθη, σε ουρά 600 μέτρων, όταν το φορτηγό έπεσε πάνω στο πρώτο. Στο σημείο ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν ο 59χρονος οδηγός, η σύζυγος και ο φίλος του.
«Τους ακούγαμε και τους τρεις ανθρώπους που εκλιπαρούσαν να τους βγάλουμε. “Βγάλτε μας, βγάλτε μας”. Φώναζαν “βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας”. Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι. Τους είδαμε με τα μάτια μας και τους τρεις απανθρακωμένους. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει», είπε αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1.
«Άρχισαν να σκάνε τα λάστιχα. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου έπιασε και το ΙΧ. Άρχισε να κάνει πάρα πολλές εκρήξεις. Ήρθε τόσο δυνατά η φωτιά από το φορτηγό. Ήταν γρήγορη και δυνατή», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.
