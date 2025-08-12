Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας: Αν η φωτιά περάσει στο δάσος της Μόβρης, τότε θα φτάσει μέχρι την Ηλεία
Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας: Αν η φωτιά περάσει στο δάσος της Μόβρης, τότε θα φτάσει μέχρι την Ηλεία
«Έχουμε καμένα σπίτια και συνεχώς εκκενώνονται οικισμοί», είπε ο δήμαρχος
«Δεν είναι καλή η κατάσταση, η φωτιά επεκτείνεται και νότια, πλησιάζει οικισμούς, και μάλιστα νέους οικισμούς που βρίσκονται κοντά σε δασικές εκτάσεις – όπως στην Καρυά», είπε στο OPEN ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αεξόπουλος για τη φωτιά που μαίνεται αυτή την ώρα στην περιοχή.
«Η φωτιά μπορεί να φτάσει μέχρι την Ηλεία αν επεκταθεί στο δάσος της Μόβρης. Είναι τέτοια η κατάσταση και τόσο δυνατοί οι άνεμοι που οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να συνδράμουν, παρά μόνο οι εναέριες, οι οποίες και δεν επαρκούν. Για αυτό κάνω έκκληση να έρθουν για να μπορέσουμε να φτάσουμε τη φωτιά μέχρι να νυχτώσει, ειδάλλως δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει», τόνισε ο δήμαρχος.
Και συνέχισε: «Έχουμε καμένα σπίτια, απλά όχι μέσα στους οικισμούς. Και έχουμε συνεχώς εκκενώσεις και πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Όμως τρομάζω, καθώς εκκενώνεται ο ένας οικισμός μετά τον άλλον και η φωτιά έχει πλέον επεκταθεί – από δυτικά πάει νότια – και αν παραμείνει ανεξέλεγκτη, τη νύχτα δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί».
«Οι οικισμοί που πρόκειται να εκκενωθούν τώρα έχουν αρκετούς κατοίκους, είναι ζωντανοί και αυτή την περίοδο έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα… Δεν υπάρχουν στοιχεία για εγκαυματίες. Στη ΒΙ.ΠΕ. δεν έχει κινδυνεύσει κάτι, κινδύνευσαν, αλλά αντιμετωπίστηκαν, το ίδιο και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου… Φυσάει πάρα πολύ και δεν μπορούμε να πούμε εάν υπάρχει ενιαίο μέτωπο, συνεχώς επεκτείνεται με τους ανέμους… Έχουμε ορίσει από πριν πού μπορούν να πάνε οι πολίτες που εκκενώνουν τους οικισμούς», πρόσθεσε ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
«Η φωτιά μπορεί να φτάσει μέχρι την Ηλεία αν επεκταθεί στο δάσος της Μόβρης. Είναι τέτοια η κατάσταση και τόσο δυνατοί οι άνεμοι που οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να συνδράμουν, παρά μόνο οι εναέριες, οι οποίες και δεν επαρκούν. Για αυτό κάνω έκκληση να έρθουν για να μπορέσουμε να φτάσουμε τη φωτιά μέχρι να νυχτώσει, ειδάλλως δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει», τόνισε ο δήμαρχος.
Και συνέχισε: «Έχουμε καμένα σπίτια, απλά όχι μέσα στους οικισμούς. Και έχουμε συνεχώς εκκενώσεις και πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Όμως τρομάζω, καθώς εκκενώνεται ο ένας οικισμός μετά τον άλλον και η φωτιά έχει πλέον επεκταθεί – από δυτικά πάει νότια – και αν παραμείνει ανεξέλεγκτη, τη νύχτα δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί».
«Οι οικισμοί που πρόκειται να εκκενωθούν τώρα έχουν αρκετούς κατοίκους, είναι ζωντανοί και αυτή την περίοδο έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα… Δεν υπάρχουν στοιχεία για εγκαυματίες. Στη ΒΙ.ΠΕ. δεν έχει κινδυνεύσει κάτι, κινδύνευσαν, αλλά αντιμετωπίστηκαν, το ίδιο και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου… Φυσάει πάρα πολύ και δεν μπορούμε να πούμε εάν υπάρχει ενιαίο μέτωπο, συνεχώς επεκτείνεται με τους ανέμους… Έχουμε ορίσει από πριν πού μπορούν να πάνε οι πολίτες που εκκενώνουν τους οικισμούς», πρόσθεσε ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα