Καιρός: Επιστρέφουν τα 40άρια, επιμένουν τα μελτέμια έως την Τετάρτη
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια - Οι ριπές ανέμου χθες ξεπέρασαν τα 100 km/h - Οι προβλέψεις για τον Δεκαπενταύγουστο
Οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχίσουν αμείωτοι και τις επόμενες μέρες, με τα μελτέμια να φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ταυτόχρονα, οι υψηλές θερμοκρασίες επιστρέφουν δυναμικά, με τη δυτική -κυρίως- Ελλάδα, να φλερτάρει με 40-41 βαθμούς Κελσίου, σε τοπικό επίπεδο.
Στην «επαναφορά» των θερμοκρασιών στα επίπεδα των 40 βαθμών Κελσίου αναφέρεται και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, στην εκτίμησή του για τον καιρό των επόμενων ημερών.
Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μετεωρολόγος του Alpha εξηγεί ότι τα δυνατά μελτέμια, τα οποία «εκτός από τον κίνδυνο εξάπλωσης και ενίσχυσης δασικών πυρκαγιών που προκαλούν, δίνουν και ανάσες δροσιάς» θα επιμείνουν. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι «η δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου», με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να υποχωρήσουν την προσεχή Τετάρτη.
Σχετικά με τον καιρό την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, εκτιμά ότι θα είναι «πολύ καλός χωρίς ακρότητες», ενώ για το υπόλοιπο του καλοκαιριού αναφέρει ότι «σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά».
Συγκεκριμένα προβλέπεται:
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
Περιφέρεια Κρήτης
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.
Ξεπέρασε τα 100 km/h η ριπή του ανέμου το ΣάββατοΘυελλώδεις άνεμοι πνέουν από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 09/08 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, με τις ριπές των βορείων ανέμων να ξεπερνούν τοπικά τα 100 km/h. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου το Σάββατο 09/08 σημειώθηκε στην Κορυφή της Πεντέλης με 138 km/h, ενώ οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.
Πίνακας. Οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές του ανέμου το Σάββατο 09/08/2025, όπως καταγράφτηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Ο καιρός σήμεραΠροβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 33 βαθμούς), 24 έως 34 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 37 βαθμούς), 23 έως 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 25 έως 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 25 έως 40 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 36 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και στο Νότιο Ιόνιο μέτριοι 4-5 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Βόρειο και Κεντρικό Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.
Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h).
Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.
Ο καιρός τη Δευτέρα 11 ΑυγούστουΑίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 39, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τρίτη 12/8 και την Τετάρτη 13/8Αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.
Ο καιρός την Πέμπτη 14 ΑυγούστουΑίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.
