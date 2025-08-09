Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Δύο μίνι βαν συγκρούστηκαν μεταξύ τους στον ΒΟΑΚ: Τραυματίστηκε σοβαρά ένας οδηγός - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δύο μίνι βαν συγκρούστηκαν μεταξύ τους στον ΒΟΑΚ: Τραυματίστηκε σοβαρά ένας οδηγός - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Από την σύγκρουση προβλήθηκαν και σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ στην περιοχή επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο για αρκετή ώρα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Ηράκλειο, όπου δύο μίνι βαν συγκρούστηκαν.
Σύμφωνα με το Creta24, τα δύο βαν βρίσκονταν στον ΒΟΑΚ, όπου συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό άγνωστες συνθήκες.
Από τη σύγκρουση προβλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα άτομο.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της αστυνομίας, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή ενός οδηγού, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
