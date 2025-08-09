Δύο μίνι βαν συγκρούστηκαν μεταξύ τους στον ΒΟΑΚ: Τραυματίστηκε σοβαρά ένας οδηγός - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Από τη σύγκρουση προβλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα άτομο.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της αστυνομίας, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή ενός οδηγού, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.



Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Ηράκλειο , όπου δύο μίνι βαν συγκρούστηκαν.Σύμφωνα με το Creta24 , τα δύο βαν βρίσκονταν στον, όπου συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό άγνωστες συνθήκες.