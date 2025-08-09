Έσβησε η φωτιά στην Καλαμάτα, κάηκε χαμηλή βλάστηση κοντά στο συνοικισμό Παναγάκια στο Ασπρόχωμα

Άμεσα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10:00 σήμερα το πρωί στην περιοχή Αντικάλαμος δυτικά της Καλαμάτας.Από την πυρκαγιά αποτεφρώθηκαν λίγα στρέμματα με καλαμιές, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 5 οχήματα με δέκα πυροσβέστες και 4 άτομα πεζοπόρο τμήμα.