Ντόναλντ Τραμπ: Τα τρία σημεία που «χτυπά» ο Τραμπ για να ανακόψει τη δυναμική της Κάμαλα Χάρις

Ενώ η Αμερική βαδίζει σε αχαρτογράφητα νερά, με τοννα περιμένει την επισημοποίηση της λήψης του χρίσματος των δημοκρατικών για την προεδρία από την Κάμαλα Χάρις , η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο.Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ η οποία έχει λάβει πρωτοφανή στήριξη από το Δημοκρατικό Κόμμα πριν το συνέδριο, δείχνει να έχει μία πορεία που αν μη τι άλλο μοιάζει ιδανική προς το παρόν εάν αναλογιστεί κανείς την πίεση που είχε δεχθεί ο Τζο Μπάιντεν για να παραιτηθεί. Στο πλαίσιο αυτό το BBC επιχειρεί να σκιαγραφήσει την ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ και το πώς ο ίδιος αναμένοντας την Χάρις να είναι η αντίπαλός του στις, προσπαθεί να τηνΟ Tony Fabrizio, δημοσκόπος της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, κάνει λόγο για «Μήνα του μέλιτος της Χάρις» - όπου ο συνδυασμός των θετικών σχολίων από τα ΜΜΕ και της θετικής ενέργειας έχουν συνδυαστεί για να δώσουν στη Δημοκρατική μία δυναμική. Το θέμα με τους μήνες του μέλιτος, βέβαια, είναι ότι τελειώνουν, αναφέρει τοΟι δυσκολίες της καμπάνιας της Κάμαλα Χάρις για την προεδρική υποψηφιότητα των Δημοκρατικών το 2020 είναι καταγεγραμμένες. Περιλαμβάνουν την έλλειψη σαφούς μηνύματος, μια καμπάνια γεμάτη εσωτερικές διενέξεις και μια υποψήφια που ήταν επιρρεπής σε άβολες συνεντεύξεις και γκάφες.Κάτι άλλο συνέβη κατά τη διάρκεια της άτυχης προεδρικής υποψηφιότητας της τότε γερουσιαστή. Όπως πολλοί υποψήφιοι εκείνης της κούρσας, στράφηκε έντονα προς τα αριστερά, για να είναι πιο ευθυγραμμισμένη με τους ψηφοφόρους των Δημοκρατικών στις προκριματικές εκλογές.«Υπήρχε μεγάλη πίεση από τη βάση των ακτιβιστών», δήλωσε ο Ματ Μπένετ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος δημοσίων σχέσεων του Third Way, ενός κεντροδεξιού δημοκρατικού think tank. «Όταν διαγωνίζεσαι σε προκριματικές εκλογές, οι πολιτικές σου προτεραιότητες είναι πολύ διαφορετικές από την τελική ευθεία σε μια γενική εκλογή».Κατά τη διάρκεια του 2019 - σε συζητήσεις και συνεντεύξεις - η κα Χάρις υποστήριξε την κατάργηση της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας για ένα σύστημα που θα διαχειρίζεται το κράτος. Εξήρε την αναμόρφωση της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένης της ανακατεύθυνσης των προϋπολογισμών επιβολής του νόμου σε άλλες προτεραιότητες. Υποστήριξε την αποποινικοποίηση της παράνομης εισόδου στις ΗΠΑ και εξέτασε το ενδεχόμενο κατάργησης της ICE, της υπηρεσίας επιβολής τελωνείων και μετανάστευσης. Στήριξε τη νομοθεσία για την περιβαλλοντική προστασία Green New Deal και υποστήριξε την απαγόρευση του fracking και της υπεράκτιας γεώτρησης. Τώρα αυτές οι θέσεις μπορεί να την κυνηγήσουν, σημειώνει το BBC...Ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμικ, Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τη Γερουσία στην Πενσυλβάνια, ήταν γρήγορος στο να δημιουργήσει μια τηλεοπτική διαφήμιση που έπληττε τις θέσεις της κας Χάρις του 2019 και τις συνέδεε με τον αντίπαλό του, τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Μπομπ Κέισι.Και ο Τραμπ κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τίτλο «Γνωρίστε την ριζοσπαστική του Σαν Φρανσίσκο Κάμαλα Χάρις» που περιλαμβάνει πολλές από τις πολιτικές που υποστήριξε κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.