Σύγχρονη αρχιτεκτονική: «Επιστροφή στη Γη» με υπόσκαφα παλάτια - Δείτε φωτογραφίες

Ωστόσο, σήμερα η κατασκευή ενός υπόσκαφου κτιρίου απαιτεί υψηλή τεχνολογική γνώση, άρτιο σχεδιασμό και χρήση νέων υλικών και μεθόδων. Τα απτά αποτελέσματα πάντως μέσα από τα έργα σύγχρονων Ελλήνων αρχιτεκτόνων μπορούν να χαρακτηριστούν τουλάχιστον εντυπωσιακά, ενώ διακρίνονται και σε διεθνές επίπεδο.Ενα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το «Amphitheater Project», το τουριστικό συγκρότημα της εταιρείας Sunnyland, συμφερόντων του επιχειρηματία Αριστείδη Μπελλέ, διά χειρός του πολυβραβευμένου αρχιτέκτονα Παύλου Χατζηαγγελίδη του 314 Architecture Studio.Το project αναπτύσσεται σε ιδιόκτητη έκταση 22 στρεμμάτων στην περιοχή της Παλαιάς Επιδαύρου, δηλαδή σε απόσταση μιάμισης ώρα από την Αθήνα και μόλις 10 λεπτών από το εμβληματικό αρχαίο θέατρο. Πρόκειται για ένα υπόσκαφο συγκρότημα, αρμονικά ενσωματωμένο στο φυσικό τοπίο, που περιλαμβάνει 25 πολυτελείς ανεξάρτητες βίλες διαστάσεων 120-165 τ.μ. η καθεμία, με αποκλειστικές πισίνες, κήπους και εκπληκτικές βεράντες, ρεσεψιόν και καφέ-εστιατόριο, δύο τελεφερίκ για την εσωτερική μετακίνηση των θαμώνων, υποστηρικτικές υπηρεσίες κ.ά.Ιδιαίτερα πρωτοποριακό είναι ένα ακόμη υπό κατασκευή ξενοδοχειακό συγκρότημα στον Ορνό τηςαπό το γραφείο gnb architects (Ανδρέας Γιοβάνος, Σπύρος Μπούκας, Νίκος Παούρης). Οι αρχιτέκτονες εκμεταλλεύονται την άγρια ομορφιά του μυκονιάτικου τοπίου και διαγράφουν τη δική τους πρόταση για κατοίκηση κάτω από το έδαφος, πίσω από μια καμπύλη μονοκονδυλιά, το «Curved Line Residence».Οπως αναφέρεται σχετικά, «η μονοκονδυλιά καμπυλώνει διαμορφώνοντας εσοχές πλήρους ιδιωτικότητας για τους επισκέπτες και εξοχές (πλοκάμια) στον άξονα της θέας που περικλείεται από το υγρό στοιχείο.Το φως διέρχεται στο εσωτερικό του υπόσκαφου από τους φωταγωγούς καμπύλης μορφολογίας, οι οποίοι εκτονώνονται στο φυσικό έδαφος διαμορφώνοντας έναν “κήπο” με στοιχεία γλυπτικής διάθεσης». Βασικά υλικά είναι το σκυρόδεμα με τελική επιφάνεια από αδρό επίχρισμα λευκής απόχρωσης, ως μια αναφορά στον τόπο, ο επεξεργασμένος βράχος και το χυτό βοτσαλωτό δάπεδο στους υπαίθριους χώρους.Εχοντας ολοκληρωθεί το 2018, το ξενοδοχειακό κατάλυμα «Tectonic Lodging» στηήρθε να προσθέσει φρέσκο αέρα ανάμεσα στα εκατοντάδες τουριστικά συγκροτήματα του Νησιού των Ιπποτών.Σχεδιασμένο από το γραφείο του νέου και διακεκριμένου αρχιτέκτονα Αριστείδη Ντάλα (Aristides Dallas Architects), βρίσκεται στους Πευκούς μετά τη Λίνδο, σε ένα σημείο όπου συναντιούνται δύο τεκτονικές πλάκες, με το ρήγμα που δεσπόζει στο τοπίο να αποτελεί την αφορμή της συγκεκριμένης σχεδιαστικής προσέγγισης. Προτάσσοντας την εξασφάλιση καλής θέας σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, το κτιριακό συγκρότημα αναπτύχθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο του οικοπέδου, κυριολεκτικά κρεμασμένο στο όριο της καθίζησης του εδάφους. Το πρώτο επίπεδο στεγάζει τους κοινόχρηστους χώρους και διαμορφώνεται ως μία δεύτερη επιδερμίδα του εδάφους. Το δώμα του φυτεύεται από τα ίδια φυτά που συναντάμε σήμερα στο τοπίο, τα σχίνια, ενώ συγχρόνως αποκτά γραμμικές εγκοπές-χαράξεις ως μία συνθετική υπενθύμιση της καθίζησης και του ρήγματος. Πάνω από το δεύτερο αυτό «έδαφος»... αιωρείται ένας γραμμικός όγκος από εμφανές σκυρόδεμα και στο κενό ανάμεσά τους τοποθετούνται τα δωμάτια. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία του project, το ξενοδοχείο στους Πευκούς αποτελεί μία νέα σύγχρονη πρόταση τουριστικού καταλύματος που εστιάζει κυρίως στην εμπειρία της κατοίκησης και το βίωμα του τόπου και της ιστορίας του.Ο Αριστείδης Ντάλας και οι συνεργάτες του με τις δημιουργίες τους έχουν ήδη διαμορφώσει μια σειρά κατοικιών που συνιστούν την επιστροφή σε μια αδιαμεσολάβητη επαφή με το φυσικό τοπίο μέσα από εξαιρετικά πρωτοποριακές γραμμές. Ετσι, το γραφείο με έδρα στην Αθήνα και τηνστοχεύει να θέσει την ελληνική αρχιτεκτονική σε νέα πρότυπα.«Το έργο μας έχει χαρακτηριστεί ως πρωτότυπο και πρωτοποριακό, ωστόσο προτιμούμε να το θεωρούμε πρωτόγονο και διαχρονικό», όπως τονίζεται. Πάντως μέσα στα τελευταία χρόνια έχουν καταφέρει να δώσουν μια νέα αρχιτεκτονική ταυτότητα στην Τήνο -και όχι μόνο-, επαναπροσδιορίζοντας με αυθεντικότητα την ενσωμάτωση στο φυσικό περιβάλλον.Ανάμεσα στα πρόσφατα έργα που ξεχωρίζουν περιλαμβάνεται το «Pool in rocks - House complex in Tinos», έξι υπόσκαφες κατοικίες σε γραμμική διάταξη που αναπτύσσονται η μία πλάι στην άλλη, ακολουθώντας την πορεία του ανάγλυφου. Σπηλιές σκαμμένες μέσα στη γη συνοδεύονται από όγκους που προεξέχουν από την πλαγιά σαν βράχια, δημιουργώντας ένα σύστημα από κενά και πλήρη. Οι υπαίθριοι χώροι των δωματίων ορίζονται από πρίσματα θυμίζοντας τους βράχους του τοπίου. Η φυγή προς τη θέα επιτυγχάνεται με μικρά ανοίγματα διατηρώντας της αίσθηση της σπηλιάς.Τοεπίσης στην Τήνο, συστήνεται ως «κατοικία για μια κολυμβήτρια», έχοντας στο επίκεντρο την εντυπωσιακή πισίνα. Κατά την περιγραφή της, με έμπνευση από τα γεωφυσικά φαινόμενα που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του νησιού, η κατοικία αυτή αποτελεί μια επανερμηνεία της επίδρασης μεταξύ πέτρας και αέρα, ενώ αναδεικνύεται σαν μια σχισμή στο φυσικό ανάγλυφο. Ετσι, διαμορφώνονται χώροι αυτόνομοι και σε πλήρη έκθεση, την ίδια στιγμή που άλλοι στρέφονται στο εσωτερικό, απόλυτα προστατευμένοι, με το γραμμικό υδάτινο στοιχείο ανάμεσά τους να εισάγει τον παράγοντα της ρευστότητας. Αποτελώντας τελικά μνεία στις ποιότητες των συντελεστών που συνθέτουν το τοπίο και επιχειρώντας να επαναδιατυπώσει τη συνεχόμενη διάδραση μεταξύ των στοιχείων της φύσης.Στην ίδια φιλοσοφία -του «ζωντανού διαλόγου» με το φυσικό τοπίο- αναπτύσσονται και τα άλλα projects, όπως το «Modern Caves in Crete» στην Κρήτη, το «Irene’s Farmhouse» στην Τήνο και το υπό κατασκευή «Twin Cave Houses in Tinos».Από την άλλη, το γραφείο gnb architects ολοκληρώνει εντός του έτους μία από τις πιο πρωτοποριακές σχεδιαστικά βίλες στη Μύκονο, που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις. Πρόκειται για το έργο «Ribbon» στην περιοχή Πυργί, το οποίο πράγματι θυμίζει μια κορδέλα που ξετυλίγεται προς τη θάλασσα, αποτελώντας ταυτόχρονα καλλιτεχνική παρέμβαση στο άγριο κυκλαδικό τοπίο. Αυτό άλλωστε, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη γεωμετρία του οικοπέδου γέννησαν την κεντρική ιδέα για τον σχεδιασμό της. «Ο βράχος και ο άνεμος είναι τα μοναδικά αρχιτεκτονικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, οτιδήποτε άλλο είναι τελείως περιττό.Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται σε μια διαρκή αρμονική αλληλεπίδραση και ξεδιπλώνονται γραμμικά κατά μήκος του οικοπέδου, στροβιλίζονται, μαλώνουν, φιλιώνουν, βυθίζονται στη γη και αναδύονται πάλι, ώσπου καταλήγουν τελικά στη θάλασσα», αναφέρεται στο σημείωμα του γραφείου. «Ολη αυτή η χορογραφία γίνεται χωρίς το παραμικρό αποτύπωμα στο φυσικό τοπίο, σαν μια κορδέλα που ξετυλίγεται πάνω στον λόφο, σαν μια οχιά που κατέβηκε να πιει νερό στη θάλασσα»... Ετσι, όλη η κατασκευή «μοιάζει σαν ακουμπισμένη στον χώρο», ενώ «συνέπεια της διαμπερούς γραμμικής ανάπτυξης των τυπολογιών είναι η λειτουργική καθαρότητα, με τα όρια να έχουν εξαφανιστεί».Επίσης διά χειρός του γραφείου gnb architects είναι και το έργο «3Cave Residence», που περιλαμβάνει τρεις ανεξάρτητες κατοικίες στο νησί της Κέας. Εδώ «η έντονη κλίση του φυσικού εδάφους οδήγησε τη σύνθεση να αναπτυχθεί σε τρεις στάθμες υπόσκαφων δομών, με στόχο τη διατήρηση των ιδιοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος, την ένταξη της σύνθεσης στο τοπίο και την ενσωμάτωση αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η σύνθεση μοιάζει να προκύπτει από τον τόπο ως μια αρχιτεκτονική μεταγραφή μουσικής αρμονίας, παρόμοια με τον ρυθμό ενός συνόλου κρουστών», σημειώνεται χαρακτηριστικά.Το συγκρότημα διαρθρώνεται σε τρεις ζώνες έτσι ώστε όλες οι κατοικίες να έχουν απρόσκοπτη θέα προς τον κόλπο του Βουρκαρίου, με ευνοϊκό βορειοδυτικό προσανατολισμό, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητά τους. Βασική επιδίωξη αποτέλεσε η ενοποίηση του εσωτερικού με τον υπαίθριο χώρο και την πισίνα, γεγονός που επιτυγχάνεται με τα μεγάλα υαλοστάσια των όψεων, τα οποία εξασφαλίζουν ταυτόχρονα επαρκή φωτισμό και καταργούν το όριο του μέσα - έξω.Στα χαρακτηριστικά παραδείγματα υπόσκαφων κατασκευών περιλαμβάνεται ασφαλώς το «NCaved House», του γραφείου MOLD Architects. Η κατοικία βρίσκεται σε έναν μικρό απομονωμένο βραχώδη όρμο στη Σέριφο και σχεδιαστικά υπηρετεί την ιδέα δημιουργίας «ενός προστατευμένου καταφυγίου, σε μια τοποθεσία αφοπλιστικής θέας, αλλά ανοιχτά εκτεθειμένη στους ισχυρούς βόρειους ανέμους». Το έργο εμφανίζεται απόλυτα ενταγμένο στην πλαγιά.Οι λιτές πινελιές κυριαρχούν στο πρωτοποριακό «Casa Katana», στην Κρήτη, που οφείλεται στο γραφείο KRAK Architects (Κωνσταντίνος Σταθόπουλος). Μοιάζει με μια στραβή γραμμή χαραγμένη στο τοπίο της νότιας Κρήτης.Ενα γωνιακό υπόγειο σπίτι με ημιυπαίθριους χώρους διαβίωσης, πισίνα υπερχείλισης και ανεμπόδιστη θέα στο Λιβυκό πέλαγος. Το έργο πήρε το όνομά του από το ιαπωνικό σπαθί Katana παραπέμποντας σε ένα «κόψιμο» στους βραχώδεις σχηματισμούς.Στα μεγαλύτερα projects αυτού του είδους κατατάσσεται και το φιλόδοξο «Hourglass Corral House» στη Μήλο, η πιο πρόσφατη προσθήκη των «μαντριών των Βορώνων», ένα έργο που ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια και τώρα περιλαμβάνει μια έκταση περίπου 90.000 τ.μ. Το έργο σχεδιάστηκε από την DECA Architects (Αλέξανδρος Βαΐτσος, Κάρλος Λοπερένα) με στόχο «την αποτελεσματική προστασία των άγριων φυσικών περιοχών, την ανάκτηση της παραγωγικής χρήσης των γεωργικών ζωνών και τον επαναπροσδιορισμό της εμπειρίας του ελεύθερου χρόνου μέσα στα ευρύτερα και σύνθετα περιβάλλοντα». Στο ίδιο αρχιτεκτονικό γραφείο οφείλεται και ένα από τα πρώτα υπόσκαφα έργα «νέας γενιάς», το «Aloni House» στην Αντίπαρο, που ολοκληρώθηκε το 2008.Στο ίδιο νησί, την Αντίπαρο, κυριαρχεί το έργο «Αντίπαρος 1» του αρχιτεκτονικού γραφείου Tsolakis architects. Πηγή έμπνευσης ήταν η ξερολιθιά και το αποτέλεσμα κατάφερε να εντάξει το κτίριο στο ανάγλυφο του τοπίου μπροστά στην πανοραμική θέα προς την Πούντα της Πάρου.Στη λίστα περιλαμβάνονται πολλές ακόμη δημιουργίες, όπως η «Κατοικία Λατύπι» του A31 architecture construction, που ολοκληρώθηκε πέρυσι και βρίσκεται στην τοποθεσία Χουλάκια της Μυκόνου, αλλά και το «Ξερολίθι» του γραφείου Sinas architects σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα Μαρία Μαμούρα, ένα καλοκαιρινό σπίτι στη Σέριφο, που και αυτό εμπνέεται από τις ξερολιθιές.Η τάση των υπόσκαφων κατασκευών ακολουθείται σε πολλές χώρες του κόσμου, έχοντας προσφέρει σημαντικά νέα κτίρια αυτής της φιλοσοφίας. Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά θεωρούνται το «House on the Cliff» στην Ισπανία, από το γραφείο GilBartolomé.Με την κυματιστή οροφή του που καλύπτεται από ψευδάργυρο, αυτό το σπίτι μοιάζει κομμένο σε έναν απότομο βράχο της Γρανάδας, παραπέμποντας σε αντίστοιχα έργα του διάσημου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντονι Γκαουντί.Ακόμη, το «Casa Aguacates» στο Μεξικό, από τον αρχιτέκτονα Φρανσίσκο Πάρντο, βρίσκεται σε ένα χωράφι αβοκάντο, σε μια αγροτική περιοχή περίπου δύο ώρες από την Πόλη του Μεξικού. Η κύρια ιδέα ήταν να υπάρχει η θέα στο δάσος, αλλά και να παραμείνει άθικτο το χωράφι αβοκάντο, οπότε αποφασίστηκε να «βυθιστεί» το σπίτι.Υπόσκαφα, όμως, δεν είναι μόνο ξενοδοχεία ή κατοικίες, αλλά και ένα μουσείο. Σε μια ήσυχη παραλία κατά μήκος της ακτής του κόλπου Bohai της βόρειας Κίνας, το UCCA Dune Art Museum είναι λαξεμένο στην άμμο.Η απόφαση για τη δημιουργία του μουσείου τέχνης κάτω από τους αμμόλοφους που το περιβάλλουν γεννήθηκε «τόσο από τη βαθιά ευλάβεια των αρχιτεκτόνων για τη φύση όσο και από την επιθυμία τους να προστατεύσουν το ευάλωτο οικοσύστημα αμμόλοφων που σχηματίζεται από φυσικές δυνάμεις εδώ και χιλιάδες χρόνια». Ετσι, λόγω του μουσείου, αυτοί οι αμμόλοφοι θα διατηρηθούν αντί να ισοπεδωθούν για να δημιουργηθεί χώρος προς ανάπτυξη ακινήτων με θέα στον ωκεανό...