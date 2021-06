Self test: Σταμάτησαν από σήμερα τη διάθεση τους τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην αναστολή της δωρεάν διάθεσης τωνπροχωρούν από σήμερα Τετάρτη οι φαρμακοποιοί της, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου για αναστολή από τιςΩστόσο οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης σταμάτησαν ήδη τη διάθεσή των self test στους δικαιούχους και επιστρέφουν άμεσα τα αδιάθετα self tests που έχουν στα φαρμακεία τους, στις φαρμακαποθήκες από τις οποίες τα προμηθεύτηκαν.Ταυτόχρονα θα εξετάσουν το ενδεχόμενο οριστικής διακοπής της διάθεσής τους σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τοΑιτία της απόφασης αυτής, την οποία έλαβε ομόφωνα το Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε χθεσινή έκτακτη συνεδρίασή του, είναι οι δηλώσεις του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ κ. Άκη Σκέρτσου ότι η κυβέρνηση δρομολογεί τη διακίνηση των self tests από άλλα κανάλια διάθεσης.Οι φαρμακοποιοί θεωρούν τις δηλώσεις του κ. Σκέρτσου προσβλητικές για τον κλάδο τους που βοήθησε από την πρώτη στιγμή την Πολιτεία στον αγώνα της απέναντι στηνΌπως επισημαίνει ο ΦΣΘ σε σχετική ανακοίνωση, «εάν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός, αισθανόμαστε ότι για ακόμη μία φορά η πολιτεία εξαπατά με αιφνιδιαστικές αποφάσεις τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή στήριξαν την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μέσω των συνεταιριστικών φαρμακαποθηκών μας έγινε εφικτή η διανομή των εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα με ταχύτητα και ακρίβεια και στα φαρμακεία μας επωμιστήκαμε το κλείσιμο των ραντεβού για τον εμβολιασμό των πολιτών, δίνοντας σημαντική ώθηση στην εξέλιξη της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. Στη συνέχεια επωμιστήκαμε και τη διάθεση εκατομμυρίων self tests, συμβάλλοντας στην ταχύτατη διανομή τους και πετυχαίνοντας διαμέσου των φαρμακείων μας το άνοιγμα του λιανεμπορίου, των σχολείων και της εστίασης».Σύμφωνα με τον, «προφανώς η κυβέρνηση δεν γνωρίζει ή δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος των φαρμακοποιών δεν είναι να βάζουν και να βγάζουν κουτάκια από τα ράφια των φαρμακείων τους, αλλά να χορηγούν με ασφάλεια τα φάρμακα, να δίνουν συμβουλές για τη σωστή λήψη τους με στόχο τη θεραπεία, να προλαμβάνουν τυχόν παρενέργειες και αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Επίσης, να φροντίζουν να βρίσκουν και να τους εξασφαλίζουν τα αναγκαία φάρμακά τους, να ελέγχουν την τακτική λήψη τους και τη συμμόρφωση στις σωστές δοσολογίες για μια ολοκληρωμένη θεραπεία και πολλά άλλα που εμπεριέχονται στον λειτουργηματικό ρόλο των φαρμακοποιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Όλα αυτά γίνονται έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια των ασθενών με τους οποίους έχει χτιστεί μια αρραγής σχέση εμπιστοσύνης».Τέλος ο ΦΣΘ τονίζει ότι «με τέτοιες επαναλαμβανόμενες κάκιστες πρακτικές, δηλώσεων και αιφνιδιασμού σε βάρος του κλάδου των φαρμακοποιών, κάθε άλλο παρά συνεργασία μπορεί να υπάρξει, αν αυτό είναι το ζητούμενο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας».