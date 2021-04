Πώς λειτουργούν τα καταστήματα σήμερα – Στην «αναμονή» η Κοζάνη - Τα self test ξεκλειδώνουν τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις – Πότε οι επιστήμονες θα έχουν ξεκάθαρη εικόνα, πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το δεύτερο βήμα στο δρόμο για την σταδιακή επαναφορά κάνει από σήμερα το. Μπορεί τα εμπορικά κέντρα να παραμένουν ακόμα κλειστά, ωστόσο η άρση του περιορισμού των 20 ατόμων, ώθησε τις διοικήσεις μεγάλων αλυσίδων και πολυκαταστημάτων να λάβουν την απόφαση να ανοίξουν από σήμερα τα καταστήματα τους με click inside και click away.Παράλληλα τα ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά μηνύματα απ’ το πρώτο σαββατιάτικο «κρας τεστ», έστω με τους ισχύοντες περιορισμούς, δημιουργούν αισιοδοξία στους εμπόρους ότι πλέον η εμπορική κίνηση θα αρχίσει να ανεβάζει «στροφές» ενόψει και της πασχαλινής περιόδου.που επαναλειτουργούν από σήμερα μέσω click away και click inside. Ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης μπορεί να λειτουργεί από σήμερα μόνο με click away ενώ δυσφορία επικρατεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης καθώς θα κρατήσουν ακόμα μία εβδομάδα κλειστά τα καταστήματα τους λόγω του επιδημιολογικού φορτίου στην περιοχή.Μεταξύ αυτών που επανέρχονται πλήρως στη «μάχη» του τζίρου της λιανικής είναι τα πολυκαταστήματα Attica. Από σήμερα το κατάστημα στο City Link ανοίγει όλους τους ορόφους του για να υποδεχθεί πελάτες κατόπιν ραντεβού που θα κλείσουν στην ψηφιακή πλατφόρμα στο site ή τηλεφωνικώς.Υπενθυμίζεται ότι απ’ την περασμένη Πέμπτη, όταν ξεδιάλυνε το τοπίο αναφορικά με το αν επιτρέπεται ή όχι η επαναλειτουργία των πολυκαταστημάτων είχε ανοίξει μόνο το τμήμα καλλυντικών στο ισόγειο καθώς κρίθηκε ασύμφορο να ανοίξουν όλοι οι όροφοι λόγω του περιορισμού των 20 ατόμων. Παράλληλα τα Αttica ανοίγουν από σήμερα και το κατάστημα στη, στην Τσιμισκή, αλλά μόνο για παραδόσεις μέσω του click away, όπως προβλέπεται με βάση τα νέα μέτρα που τίθεται από σήμερα σε ισχύ.