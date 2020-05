«Θα έχουμε πάντα την Αθήνα»: Διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες μας «ξεναγούν» στην πόλη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε μια ακόμη προσπάθεια προβολής της Αθήνας, ως του απόλυτου τουριστικού προορισμού, προχώρησε η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του(ΕΑΤΑ) σε συνεργασία με το This is Athens, τον επίσημο οδηγό για τους επισκέπτες της Αθήνας.Η προσπάθειά αυτή, με τίτλο «We’ll Always Have Athens» («Θα έχουμε πάντα την Αθήνα»), εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων πρωτοβουλιών της ΕΑΤΑ για την προώθηση και ενίσχυση του προορισμού στο εξωτερικό. Όλη αυτή την περίοδο με την πανδημία του κορωνοϊού, η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώθηκε στην προσπάθεια να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον των ξένων, κυρίως, επισκεπτών, για την Αθήνα, μέχρι την επανεκκίνηση του διεθνούςΟι υπεύθυνοι του προγράμματος έχουν προσεγγίσει σημαντικές προσωπικότητες οι οποίοι μέσω ηχογραφημένων αφηγήσεων δίνουν τη δυνατότητα στους ακροατές να ταξιδέψουν νοερά στην Αθήνα, μέσα από ιστορίες για την κουλτούρα, την ιστορία, το φαγητό, τους ανθρώπους και τα μοναδικά σημεία της πόλης.Στο πρόσφατο επεισόδιο, η διεθνώς αναγνωρισμένη σχεδιάστρια μόδας Μαίρη Κατράντζου μιλάει για την Αθήνα της αισθητικής, κάνοντας αναφορά στην φαντασμαγορική επίδειξη μόδας που πραγματοποίησε στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου, τον Οκτώβριο του 2019.Σε προηγούμενο επεισόδιο, ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός και συγγραφέας Stephen Fry αφηγήθηκε την πρώτη του συνάντηση με την Αθήνα της μυθολογίας. Στα podcast που θα ακολουθήσουν, μιλούν -μεταξύ άλλων- η συγγραφέας Victoria Hislop, ο φωτογράφος Robert McCabe και ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος.Κάθε νέο επεισόδιο του “We’ll Always Have Athens” μεταδίδεται ανά δύο εβδομάδες και η σειρά είναι διαθέσιμη σε όλες τις μεγάλες podcast πλατφόρμες, όπως Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Spotify.