Χάρι Στάιλς: Η τυχερή αποτυχία, η Νέα Υόρκη και οι... μπάμιες

Ο Χάρι Στάιλς είναι το νέο fashion icon

Μια φορά κι έναν καιρό, είχε σχέση με την Καμίλ Ρόου

Τώρα έχει πάρει τη θέση της η Ολίβια Γουάιλντ, προς μεγάλη απογοήτευση των εκατομμύρια fans του

Με την Κένταλ Τζένερ, μία από τις πολλές αγαπημένες του, στο Met Gala το 2019

Με την Αλέξα Τσανγκ στα British Fashion Awards του 2013. Αν και οι ίδιοι δήλωναν πάντα στενοί φίλοι, οι φήμες λένε ότι για ένα φεγγάρι υπήρξαν και ζευγάρι Αντιθέτως, η βραχύβια σχέση του με την Τέιλορ Σουίφτ, το 2012, δεν ήταν φήμη, αλλά πραγματικότητα

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αν το τώρα είχε πρόσωπο, αυτό θα ήταν το πολύ χαρακτηριστικό, αυταπόδεικτα αλλά και απαρέγκλιτα baby face του 28χρονουΚι αυτό δεν οφείλεται απλώς και μόνο στο εντυπωσιακό ρεκόρ που μόλις κατέρριψε ως ο άνδρας καλλιτέχνης με τα περισσότερα stream-αρίσματα τραγουδιού του σε ένα 24ωρο - με απλά λόγια μόλις έγινε το αρσενικό αντίστοιχο της Αντέλ, το τραγούδι της οποίας «Easy on me» κατέχει την πρωτοκαθεδρία με 20,9 εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify σε διάστημα μιας ημέρας.Το «As it was», προπομπός του τρίτου προσωπικού άλμπουμ του Στάιλς με τίτλο «Harry’s Home», που θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαΐου, θα ήταν ένα σπουδαίο τραγούδι αλλά και ορόσημο για την καριέρα του ακόμα και αν δεν είχε συνεπάρει το κοινό. Ωστόσο ο χαρισματικός καλλιτέχνης έχει αποφασίσει σε κάθε νέο βήμα του να εξελίσσει ακόμα περισσότερο την καλλιτεχνική ταυτότητά του, την οποία ξεκίνησε να σμιλεύει το μακρινό πια 2010 σε μια οντισιόν της έβδομης σεζόν του βρετανικού «X-Factor». Φυσικά ο Στάιλς που έκανε μία ακόμα θριαμβική εμφάνιση ως headliner του Coachella Festival το προηγούμενο Σαββατοκύριακο απέχει παρασάγκας από το αμούστακο και συνεσταλμένο χωριατόπαιδο που στάθηκε σε ηλικία 16 ετών απέναντι από τον πολύ και άτεγκτο Σάιμον Κάουελ προσπαθώντας να αποδείξει πως διέθετε τον παράγοντα X.Μπορεί να ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι περισσότεροι υπερτροφικά διάσημοι κάνουν αναδρομές στο παρελθόν τους, σκάβοντας μέσα τους και ανασύροντας παλιά αλλά καθόλου ξεχασμένα τραύματα, όμως ο Χάρι Στάιλς όσες φορές κι αν ερωτηθεί πάντα αποκρίνεται πως ανακαλεί τα παιδικά χρόνια του με τους επιθετικούς προσδιορισμούς «χαρούμενα» και «ευτυχή». Ούτε το γεγονός ότι η οικογένειά του αποφάσισε να μεγαλώσει εκείνον και τη μεγαλύτερη αδελφή του Τζέμα σε ένα μικρό χωριό στην περιοχή του Τσεσάιρ, ούτε το διαζύγιο των γονιών του και ο δεύτερος γάμος της μητέρας του τον τραυμάτισαν ή τον πλήγωσαν ανεπανόρθωτα. Ισα-ίσα που ευγνωμονεί τη μητέρα του Αν για την επιμονή της να δηλώσει συμμετοχή για λογαριασμό του στο τηλεοπτικό talent show. Ο Στάιλς ήταν τότε μόλις 16 ετών, αλλά η φιλοδοξία του έμοιαζε αντιστρόφως ανάλογη της ηλικίας του. Παρότι δεν κατάφερε να πείσει τους κριτές και να περάσει από το bootcamp στην επόμενη φάση, ο Κάουελ αποφάσισε να του προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία. Μαζί με τέσσερις ακόμα ατυχήσαντες τραγουδιστές ενώθηκαν σε σάρκα μία για να δημιουργήσουν τους One Direction ή αλλιώς ένα από τα πιο εμπορικά και αγαπητά boy bands όλων των εποχών. Νονός του συγκροτήματος ήταν ο Χάρι.Εγινε όμως και ο άνθρωπος που πέντε χρόνια και πέντε άλμπουμ μετά, τα οποία παρεμπιπτόντως σημείωσαν ουρανομήκεις πωλήσεις, ανακοίνωσε πως οι One Direction αποφάσισαν να ξαποστάσουν από την ενεργό δράση για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Οχι δηλαδή ότι ο Στάιλς έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Την επόμενη κιόλας χρονιά και αφού πέρασε ένα διάστημα περισυλλογής αλλά και ηχογραφήσεων στην Καραϊβική, έναν τόπο όπου κατάφερε, όπως έχει πει, να ζει κάθε μέρα όλη μέρα για τη μουσική, ήταν έτοιμος να συστηθεί από την αρχή στο κοινό με τον πρώτο προσωπικό δίσκο του που έγινε εξαρχής ανάρπαστος, κατακτώντας την κορυφή των charts σε Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ, πράγμα που δεν το λες ακριβώς παιχνιδάκι. Ο τραγουδιστής ήταν πια 22 ετών. Οχι μεγάλος για να επανεφεύρει τον εαυτό του, ούτε μικρός για να μπολιάσει στον ήχο του τις αναπολογητικά brit-pop αναφορές του. Δεν άλλαξε απλώς τα μαλλιά του ή την γκαρνταρόμπα κάνοντας σπονδή στα 70s και τη σχολή του glam rock, αλλά έπιασε το νήμα του ήχου που ήθελε να έχει από την αρχή. Και μάλιστα ήταν αρκετά γενναίος ώστε να μην αποποιηθεί το παρελθόν, αλλά και να μην υποτιμά τα σμήνη των ανήλικων κοριτσόπουλων που ορκίζονταν στους One Direction και είχαν γιγαντώσει τη φήμη του.Εκείνο που δεν άλλαξε ήταν το χαμόγελό του. Αυτή η πηγαία θετική -και επ’ ουδενί χαζοχαρούμενη- ενέργειά του που μπορεί να κάνει ακόμα και τους πιο κατηφείς ή σοβαρούς ανθρώπους να χαμογελάσουν πλατιά. Πολλοί έχουν να λένε πως ο Στάιλς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έκανε τον Βαν Μόρισον να χαμογελάσει στη μνημειώδη selfie που έβγαλαν μαζί. Χωρίς να γίνεται επιδερμικός, ο Βρετανός τραγουδιστής καταφέρνει να διατηρεί μια θέσει θετική στάση απέναντι στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και τη ζωή. Προσωπικός θυρεός του είναι το σύνθημα «Αντιμετωπίστε τους ανθρώπους με ευγένεια και καλοσύνη», στις δημόσιες τοποθετήσεις του έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να μιλά γι’ αυτά που ενώνουν και όχι για εκείνα που χωρίζουν τους ανθρώπους ενώ στις συνεντεύξεις του υπερμάχεται του δικαιώματός του να κάνει όσο πομπώδεις ενδυματολογικά και στυλιστικά εμφανίσεις επιθυμεί, χωρίς αυτές να συνδέονται ή να δηλώνουν κάτι για τη σεξουαλικότητά του.Εχει αρνηθεί τη φήμη ότι είναι αμφισεξουαλικός ενώ εκτός από τη σκανδαλιστική σχέση του με 31χρονη Βρετανίδα παρουσιάστρια όταν εκείνος ήταν 17, στο ερωτικό παρελθόν του μπορεί να βρει κανείς τον βραχύβιο δεσμό του με την Τέιλορ Σουίφτ αλλά και σπαράγματα πληροφοριών για εφήμερες συνδέσεις με την Κάια Γκέρμπερ, την Κένταλ Τζένερ και την Καμίλ Ρόου. Από το 2020, ωστόσο, ο Στάιλς φαίνεται πως έχει βρει το συναισθηματικό λιμάνι του στην ηθοποιό Ολίβια Γουάιλντ, με την οποία γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του φιλμ «Don’t worry darling», όπου εκείνος έπαιζε κι εκείνη σκηνοθετούσε. Η πηγαία αντίδρασή του όταν την εντόπισε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο κάτω από τη σκηνή του Coachella είναι η καλύτερη επαλήθευση πως ο δεσμός τους πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Προς απογοήτευση βέβαια των εκατομμυρίων fans του τραγουδιστή.Αν και στο ξέκίνημα της καριέρας του ο Στάιλς είχε γοητευτεί από τη ζωή στο Λος Αντζελες και υπήρξε υπερήφανος ιδιοκτήτης μιας φαραωνικών διαστάσεων έπαυλης, τελικά αποκήρυξε την πόλη-ουτοπία για κάθε εκκολαπτόμενο σταρ. Φυσικά στερήθηκε την καλημέρα των γυναικών ιδιοκτητριών του αγαπημένου του deli στο Μπέβερλι Χιλς, μαζί και τη σαλάτα με τόνο αλλά και τον κρύο καφέ που ετοίμαζαν πριν ακόμα περάσει το κατώφλι του καταστήματος, όμως η Νέα Υόρκη ήταν για εκείνον μονόδρομος.Σύμφωνα με το περιοδικό «Architectural Digest», ο Στάιλς έχει πολιτογραφηθεί Νεοϋορκέζος διαμένοντας σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στην περιοχή Τραϊμπέκα, με γείτονες την Τζένιφερ Λόρενς και το ζεύγος Ράιαν Ρέινολντς - Μπλέικ Λάιβλι. Στη Νέα Υόρκη έζησε και τον κολοφώνα της επιδραστικότητάς του το 2020, όταν η περιβόητη Αννα Γουίντουρ τον επέλεξε ως έναν από τους οικοδεσπότες του Met Gala μαζί με τη Lady Gaga, τη Σερένα Γουίλιαμς και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Gucci Αλεσάντρο Μικέλε - άλλωστε ο Στάιλς είναι κεντρικό πρόσωπο στις καμπάνιες του ιταλικού οίκου. Πλέον είναι αρκετά διάσημος (και απενοχοποιημένος) για να διαθέτει και τη δική του σειρά καλλυντικών και περιποίησης ονόματι Pleasing, η οποία φυσικά και έχει γίνει ανάρπαστη, μολονότι ανάμεσα σε άλλα περιέχει την όχι τόσο δημοφιλή μπάμια. Αλλά αυτός είναι ο Χάρι Στάιλς, ένας άνθρωπος που μπορεί να σε κάνει να αναθεωρήσεις ακόμα και την πιο ριζωμένη στερεοτυπική πεποίθησή σου. Για τις μπάμιες, μα και για τη ζωή.