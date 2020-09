Εργασία εν μέσω πανδημίας: Το success story του insurancemarket.gr

114% σε νέες πωλήσεις

70% σε νέους χρήστες

92,65 σε νέες προσφορές

Μέσα στο 2020 αύξησε το ποσοστό των εργαζόμενων του κατά 10%

Μέχρι τέλος της χρονιάς το ποσοστό θα ανέρχεται στο 30%

8 προσλήψεις εν μέσω καραντίνας

6 τρέχουσες νέες θέσεις εργασίας

Το, η καινοτόμος υπηρεσία σύγκρισης και αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους.Την πλατφόρμα του την χρησιμοποιούν περίπου 1.000.000 χρήστες και είναι η Νο1 σε επισκεψιμότητα υπηρεσία σύγκρισης ασφαλειών από το 2012.Η μεγάλη όμως ευελιξία που επέδειξε εν μέσω των ειδικών συνθηκών, δείχνει την σημασία που έχει για τις σύγχρονες εταιρείες η προσαρμοστικότητα στις αλλαγές αλλά και τον τεράστιο ρόλο που παίζει το καλό εργασιακό περιβάλλον στην προσαρμοστικότητα & ευελιξία των ίδιων των εργαζομένων.Σύμφωνα μάλιστα με τον Στέφανο Φαλκονάκη, Υπεύθυνο Marketing της εταιρείας, το lockdown έκανε εμφανή όλα όσα χρειάζονταν βελτίωση και για πολλές εταιρείες οδήγησε σε ουσιαστικές αλλαγές που ήταν ήδη απαραίτητες για την βελτιστοποίηση των εργασιών τους και την ικανοποίηση του πελάτη τους.Σύμφωνα με τον Μανώλη Μαρσέλλο, Γενικό Διευθυντή του insurancemarket.gr «Αυτός ο νέος τρόπος εργασίας, η εργασία κατ οίκον, απέδειξε σε πολλούς εργοδότες ότι έχει σημαντικά οφέλη και ότι αν γίνει σωστά, όχι μόνο δεν μειώνει την αποδοτικότητα αλλά μπορεί και να την αυξήσει αισθητά όσο η ψυχολογία και το ηθικό των εργαζομένων παραμένουν υψηλά.Βέβαια απαιτεί έναν ευέλικτο και ελεύθερο τρόπο σκέψης καθώς και εμπιστοσύνη και πίστη στους ανθρώπους σου.Όλοι εμείς στο insurancemarket, είμαστε πολύ εκπαιδευμένοι στα δύσκολα και έχουμε μάθει να μας αρέσουν οι προκλήσεις. Μέσα στην πορεία μας από μία start up 3 ατόμων σε μία εταιρεία 100+ ατόμων μέσα σε λίγα χρόνια, μάθαμε να μην αντιστεκόμαστε στις αλλαγές και να βρίσκουμε δημιουργικούς τρόπους να λύνουμε τα προβλήματα που προκύπτουν.Ακόμα και σε αυτή την ανεπανάληπτη κατάσταση, προσαρμοστήκαμε πολύ γρήγορα. Φροντίσαμε μάλιστα, να ξεκινήσει η απομακρυσμένη εργασία πριν το lockdown – ως δικό μας μέτρο πρόληψης για την προστασία των ανθρώπων μας. Επίσης θέλαμε να μην διαταραχθεί ιδιαίτερα η καθημερινότητά τους, να συνεχίσουν να αισθάνονται ασφάλεια οικονομική και να συνεχίσουν απερίσπαστοι την εργασία τους.Το φοβερό είναι ότι είδαμε αύξηση της αποδοτικότητάς τους και σκεφτόμαστε σοβαρά να υπάρχει η δυνατότητα για όποιον το επιθυμεί, να συνεχίσει να εργάζεται κάποιες ημέρες της εβδομάδας από το σπίτι του».Εν μέσω πανδημίας ήρθε και μία σημαντική διάκριση για την εταιρεία, καθώς πιστοποιήθηκε ως ένα Great Place to Work®, (CERTIFIED by Great Place to Work®) μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas.Η Πιστοποίηση αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο, στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση των 100 εργαζομένων της εταιρείας για το πόσο ικανοποιημένοι είναι από την εργασία τους στο insurancemarket.gr σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η συνεργασία, η ψυχολογία, η επικοινωνία, οι ευκαιρίες ανέλιξης, οι παροχές και το εργασιακό τους περιβάλλον.Η διάκριση δικαιώνει την φιλοσοφία της εταιρεία ότι στο κέντρο κάθε σημαντικής μας προσπάθειας βρίσκεται η ενθάρρυνση της ατομικής δημιουργικότητας και η δεμένη ομάδα.“Ο πήχης ανεβαίνει ολοένα και ψηλότερα και συνεχίζουμε δυναμικά την ανοδική μας πορεία με συνεχή επένδυση στο σημαντικότερο κεφάλαιο, τους ανθρώπους μας. Η εταιρεία, επενδύοντας διαρκώς στους ανθρώπους της, χτίζει σταθερές βάσεις, πάνω στις οποίες μπορεί να στηρίζεται για να συνεχίσει να εξελίσσεται, να θέτει συνεχώς υψηλότερους στόχους και να συμβάλλει στην ελληνική κοινωνία και οικονομία” δηλώνει ο Σωτήρης Παπαντωνόπουλος.Η ευελιξία είναι κλειδί στην διαχείριση κινδύνων διότι ενισχύει την ανθεκτικότητα.Αυτό που χρειάζεται είναι να καινοτομείς γρήγορα και ανέξοδα.Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δώσεις στον χρήστη αυτό που επιθυμεί την δύσκολη ώρα, να υπερισχύσεις του ανταγωνισμού και να βελτιώσεις το brand σου.Το insurancemarket.gr , ακολουθώντας ακριβώς αυτή τη λογική και φυσικά με το πλεονέκτημα μίας 100% online υπηρεσίας, κατάφερε κατά τη διάρκεια της καραντίνας να έχει αύξηση:Με ρυθμούς ανάπτυξής του στο 20 – 25% και περίπου 30 εκατομμύρια ετήσιο κύκλο παραγωγής, συνεχίζει και μεγαλώνει την ομάδα του. Ειδικότερα:Ο Σωτήρης Παπαντωνόπουλος, CEO & Founder του insurancemarket.gr μας εξηγεί ότι τα αποτελέσματα δεν έρχονται εύκολα.«Σίγουρα αυτό που ζήσαμε και ζούμε κατά κάποιον τρόπο ακόμη, είναι κάτι μοναδικό. Ελπίζουμε να μη το ξαναζήσουμε από Σεπτέμβριο. Είμαστε όμως προετοιμασμένοι να σταθούμε δίπλα στους πελάτες και τους ανθρώπους της εταιρείας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εύχομαι σε όλες τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη συγκυρία με δημιουργικότητα, υπομονή & επιμονή.»