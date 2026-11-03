AI και ιδιωτικότητα: Τι να προσέχετε πριν μοιραστείτε ευαίσθητες πληροφορίες

Κωδικοί, τραπεζικά στοιχεία, ιατρικά αρχεία και επαγγελματικά μυστικά δεν πρέπει να κοινοποιούνται απερίσκεπτα σε chatbots - Οι κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα και οι βασικοί κανόνες προστασίας