AI και ιδιωτικότητα: Τι να προσέχετε πριν μοιραστείτε ευαίσθητες πληροφορίες
AI και ιδιωτικότητα: Τι να προσέχετε πριν μοιραστείτε ευαίσθητες πληροφορίες
Κωδικοί, τραπεζικά στοιχεία, ιατρικά αρχεία και επαγγελματικά μυστικά δεν πρέπει να κοινοποιούνται απερίσκεπτα σε chatbots - Οι κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα και οι βασικοί κανόνες προστασίας
Ένα chatbot μπορεί να σας βοηθήσει να συντάξετε ένα επαγγελματικό email, να αναλύσετε ένα έγγραφο ή να αναζητήσετε συμβουλές για ένα προσωπικό πρόβλημα. Ωστόσο, η ευκολία με την οποία πραγματοποιούνται αυτές οι συνομιλίες κρύβει μια σημαντική πρόκληση: οι πληροφορίες που μοιραζόμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη δεν προστατεύονται απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο όπως μια ιδιωτική συζήτηση.
Καθώς εφαρμογές όπως το ChatGPT, το Claude και το Copilot αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη δημοτικότητα, αυξάνονται και τα ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Πολλοί χρήστες αντιμετωπίζουν τα chatbots σχεδόν σαν έμπιστα πρόσωπα, στα οποία μπορούν να απευθυνθούν για συμβουλές σχετικά με την εργασία, τα οικονομικά, την υγεία ή τις προσωπικές τους σχέσεις.
Ωστόσο, πρόκειται για τεχνολογικές υπηρεσίες και όχι για ανθρώπους που δεσμεύονται από προσωπική σχέση εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, ο τρόπος διαχείρισης των δεδομένων διαφέρει ανάλογα με την πλατφόρμα, τις πολιτικές απορρήτου και τις ρυθμίσεις κάθε λογαριασμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Καθώς εφαρμογές όπως το ChatGPT, το Claude και το Copilot αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη δημοτικότητα, αυξάνονται και τα ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Πολλοί χρήστες αντιμετωπίζουν τα chatbots σχεδόν σαν έμπιστα πρόσωπα, στα οποία μπορούν να απευθυνθούν για συμβουλές σχετικά με την εργασία, τα οικονομικά, την υγεία ή τις προσωπικές τους σχέσεις.
Ωστόσο, πρόκειται για τεχνολογικές υπηρεσίες και όχι για ανθρώπους που δεσμεύονται από προσωπική σχέση εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, ο τρόπος διαχείρισης των δεδομένων διαφέρει ανάλογα με την πλατφόρμα, τις πολιτικές απορρήτου και τις ρυθμίσεις κάθε λογαριασμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα