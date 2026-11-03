Απίστευτο κι όμως… εμπορικό: Ποιος κερδίζει χρήματα μετρώντας τα βήματα των περαστικών;
Απίστευτο κι όμως… εμπορικό: Ποιος κερδίζει χρήματα μετρώντας τα βήματα των περαστικών;
H κίνηση των περαστικών στους εμπορικούς δρόμους μετριέται, αναλύεται και αποκτά αξία, δημιουργώντας μια αγορά που επηρεάζει καταστήματα, ενοίκια και επενδύσεις
UPD:
Ένας άνθρωπος περπατά στην οδό Ερμού. Κάνει τη διαδρομή Σύνταγμα – Μοναστηράκι. Και κάνει στάσεις σε συγκεκριμένες βιτρίνες που τραβούν την προσοχή του. Ολοκληρώνει τον περίπατο, χωρίς να ψωνίσει κάτι. Η μη ύπαρξη εμπορικής πράξης δεν σημαίνει απαραίτητα πως αυτός ο αθώος περίπατος δεν έχει παράξει εμπορική αξία. Τα δεδομένα που αφήνει κάθε περαστικός καθώς διασχίζει τον πολύβουο πεζόδρομο μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση μιας επιχείρησης για το πού θα ανοίξει το επόμενο κατάστημά της.
Σύμφωνα με τη μελέτη Main Streets Across the World 2025 της Cushman & Wakefield, διεθνούς εταιρείας συμβούλων εμπορικών ακινήτων, τα μισθώματα για προνομιακούς εμπορικούς χώρους στην Ερμού έφταναν το 2025 τα 310 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα. Ένα υποθετικό κατάστημα 200 τετραγωνικών, σε αυτή την τιμή, θα κόστιζε 62.000 ευρώ μηνιαίως. Δηλαδή 744.000 ευρώ τον χρόνο. Ποιος θα επένδυε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μια εμπορική διεύθυνση χωρίς να γνωρίζει πόσοι άνθρωποι περνούν καθημερινά από μπροστά της;
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Σύμφωνα με τη μελέτη Main Streets Across the World 2025 της Cushman & Wakefield, διεθνούς εταιρείας συμβούλων εμπορικών ακινήτων, τα μισθώματα για προνομιακούς εμπορικούς χώρους στην Ερμού έφταναν το 2025 τα 310 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα. Ένα υποθετικό κατάστημα 200 τετραγωνικών, σε αυτή την τιμή, θα κόστιζε 62.000 ευρώ μηνιαίως. Δηλαδή 744.000 ευρώ τον χρόνο. Ποιος θα επένδυε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μια εμπορική διεύθυνση χωρίς να γνωρίζει πόσοι άνθρωποι περνούν καθημερινά από μπροστά της;
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
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