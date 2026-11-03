Πόσα χρήματα χάνουν όσοι αποχωρούν με πρόωρη συνταξιοδότηση – Αναλυτικά παραδείγματα
Πόσα χρήματα χάνουν όσοι αποχωρούν με πρόωρη συνταξιοδότηση – Αναλυτικά παραδείγματα
Χιλιάδες ασφαλισμένοι αξιοποιούν διατάξεις πρόωρης συνταξιοδότησης, με πέναλτι έως 30% μόνο στην εθνική σύνταξη - Ποιοι αποχωρούν στα 62 χωρίς περικοπές και τι ποσά δικαιούνται
Τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από την εργασία τους πριν από τη συμπλήρωση του 67ου έτους, ακόμη και σε ηλικίες κάτω των 62 ετών, αξιοποιούν χιλιάδες ασφαλισμένοι, κάνοντας χρήση ειδικών διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η επιλογή της πρόωρης συνταξιοδότησης κερδίζει έδαφος, καθώς για πολλούς αποτελεί λύση οικονομικής ασφάλειας, ενώ για άλλους ανοίγει τον δρόμο για την παράλληλη είσπραξη σύνταξης και εισοδήματος από εργασία.
Οι λόγοι που οδηγούν τους ασφαλισμένους στην ταχύτερη έξοδο από την αγορά εργασίας είναι κυρίως δύο. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η ανάγκη εξασφάλισης ενός σταθερού μηνιαίου εισοδήματος μέσω της σύνταξης, ιδιαίτερα για όσους επιθυμούν να περιορίσουν την οικονομική αβεβαιότητα. Από την άλλη, αρκετοί επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα, γνωρίζοντας ότι μπορούν να συνεχίσουν ή να επιστρέψουν στην απασχόληση ως εργαζόμενοι συνταξιούχοι, συνδυάζοντας έτσι δύο πηγές εισοδήματος, τον μισθό και τη σύνταξη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι λόγοι που οδηγούν τους ασφαλισμένους στην ταχύτερη έξοδο από την αγορά εργασίας είναι κυρίως δύο. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η ανάγκη εξασφάλισης ενός σταθερού μηνιαίου εισοδήματος μέσω της σύνταξης, ιδιαίτερα για όσους επιθυμούν να περιορίσουν την οικονομική αβεβαιότητα. Από την άλλη, αρκετοί επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα, γνωρίζοντας ότι μπορούν να συνεχίσουν ή να επιστρέψουν στην απασχόληση ως εργαζόμενοι συνταξιούχοι, συνδυάζοντας έτσι δύο πηγές εισοδήματος, τον μισθό και τη σύνταξη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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