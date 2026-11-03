Πόσα χρήματα χάνουν όσοι αποχωρούν με πρόωρη συνταξιοδότηση – Αναλυτικά παραδείγματα

Χιλιάδες ασφαλισμένοι αξιοποιούν διατάξεις πρόωρης συνταξιοδότησης, με πέναλτι έως 30% μόνο στην εθνική σύνταξη - Ποιοι αποχωρούν στα 62 χωρίς περικοπές και τι ποσά δικαιούνται