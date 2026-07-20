Ο άνθρωπος που επί 27 χρόνια διασχίζει τον κόσμο με τα πόδια για ένα στοίχημα
Ο άνθρωπος που επί 27 χρόνια διασχίζει τον κόσμο με τα πόδια για ένα στοίχημα
Από μια κουβέντα με φίλους σε μια αποστολή 50.000 χιλιομέτρων, ο Καρλ Μπούσμπι βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν ολοκληρώσει το εντυπωσιακό εγχείρημά του
Όλα ξεκίνησαν από ένα στοίχημα. Σε ηλικία περίπου 20 ετών, ο Καρλ Μπούσμπι, πίνοντας μπίρα με τους φίλους του, δήλωσε με μεγάλη σιγουριά ότι θα μπορούσε να επιστρέψει με τα πόδια από το νοτιότερο άκρο της Νότιας Αμερικής μέχρι το σπίτι του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι φίλοι του ξέσπασαν σε γέλια. Αυτή η δυσπιστία μετατράπηκε σε προσωπική πρόκληση για τον πρώην αλεξιπτωτιστή. Αφού έκανε τους πρώτους υπολογισμούς, κατέληξε ότι δεν πρόκειται για μια αστεία ιδέα, αλλά για ένα απολύτως εφικτό πλάνο -όσο παράλογο και αν ακουγόταν. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1998, ο Μπούσμπι με αφετηρία του στην Πούντα Αρένας στη Χιλή, ξεκίνησε την επική «Αποστολή Γολιάθ».
Πειθαρχία και μοναξιά
Σήμερα, 27 χρόνια μετά, το παράτολμο εγχείρημά του πλησιάζει στο τέλος, αφού τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να επιστρέψει στη γενέτειρά του, το Χαλ της Αγγλίας. Σαν ένας σύγχρονος Φιλέας Φογκ, ο Μπούσμπι ξεκίνησε την αποστολή των 50.000 χιλιομέτρων με την πεποίθηση ότι θα την ολοκλήρωνε σε περίπου 12 χρόνια. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο απαιτητική. Από την πρώτη ημέρα έθεσε στον εαυτό του δύο αδιαπραγμάτευτους κανόνες: δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει κανένα είδος μηχανικού μέσου μεταφοράς για να προχωρήσει και δεν επιτρέπεται να επιστρέψει στο σπίτι του μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδρομή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πειθαρχία και μοναξιά
Σήμερα, 27 χρόνια μετά, το παράτολμο εγχείρημά του πλησιάζει στο τέλος, αφού τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να επιστρέψει στη γενέτειρά του, το Χαλ της Αγγλίας. Σαν ένας σύγχρονος Φιλέας Φογκ, ο Μπούσμπι ξεκίνησε την αποστολή των 50.000 χιλιομέτρων με την πεποίθηση ότι θα την ολοκλήρωνε σε περίπου 12 χρόνια. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο απαιτητική. Από την πρώτη ημέρα έθεσε στον εαυτό του δύο αδιαπραγμάτευτους κανόνες: δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει κανένα είδος μηχανικού μέσου μεταφοράς για να προχωρήσει και δεν επιτρέπεται να επιστρέψει στο σπίτι του μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδρομή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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