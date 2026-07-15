Αγγλία-Αργεντινή: Γιατί τα νησιά Φώκλαντ στον Ατλαντικό παραμένουν το μεγαλύτερο «αγκάθι» στις σχέσεις τους
Αγγλία-Αργεντινή: Γιατί τα νησιά Φώκλαντ στον Ατλαντικό παραμένουν το μεγαλύτερο «αγκάθι» στις σχέσεις τους
Σταθμός ανεφοδιασμού, νεκροταφείο πλοίων, βρετανική αποικία, πεδίο πολέμου και σήμερα μία από τις πιο αμφισβητούμενες περιοχές του κόσμου
Από όλες τις ποδοσφαιρικές αντιπαλότητες του πλανήτη, ελάχιστες κουβαλούν τόσο μεγάλο ιστορικό φορτίο όσο εκείνη της Αγγλίας με την Αργεντινή. Ο σημερινός ημιτελικός του Μουντιάλ μεταξύ τους ξαναφέρνει στο προσκήνιο μια σχέση που δεν καθορίστηκε μόνο από το «Χέρι του Θεού» και το αριστουργηματικό σλάλομ του Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986. Στο υπόβαθρο βρίσκεται ένα απομακρυσμένο αρχιπέλαγος στον νότιο Ατλαντικό, με λιγότερους από 4.000 κατοίκους, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης των δύο κρατών.
Μια σύντομη αλλά αιματηρή σύγκρουση
Τα νησιά Φάλκλαντ (παλιότερα είχε επικρατήσει να τα αποκαλούμε Φώκλαντ), ή Islas Malvinas όπως τα αποκαλεί η Αργεντινή, απέκτησαν παγκόσμια δημοσιότητα το 1982. Τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς η στρατιωτική χούντα του Λεοπόλδο Γκαλτιέρι αποφάσισε να καταλάβει το αρχιπέλαγος, εκτιμώντας ότι το Λονδίνο δεν θα αντιδρούσε δυναμικά. Η κυβέρνηση της Μάργκαρετ Θάτσερ απάντησε στέλνοντας μία από τις μεγαλύτερες βρετανικές ναυτικές δυνάμεις μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πόλεμος διήρκεσε 74 ημέρες και ολοκληρώθηκε στις 14 Ιουνίου 1982 με την παράδοση των αργεντινών δυνάμεων. Σκοτώθηκαν 649 Αργεντινοί στρατιώτες, 255 Βρετανοί στρατιωτικοί και τρεις κάτοικοι των νησιών. Η ήττα επιτάχυνε την κατάρρευση της στρατιωτικής δικτατορίας στην Αργεντινή, ενώ στη Βρετανία ενίσχυσε καθοριστικά το πολιτικό κύρος της Θάτσερ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Μια σύντομη αλλά αιματηρή σύγκρουση
Τα νησιά Φάλκλαντ (παλιότερα είχε επικρατήσει να τα αποκαλούμε Φώκλαντ), ή Islas Malvinas όπως τα αποκαλεί η Αργεντινή, απέκτησαν παγκόσμια δημοσιότητα το 1982. Τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς η στρατιωτική χούντα του Λεοπόλδο Γκαλτιέρι αποφάσισε να καταλάβει το αρχιπέλαγος, εκτιμώντας ότι το Λονδίνο δεν θα αντιδρούσε δυναμικά. Η κυβέρνηση της Μάργκαρετ Θάτσερ απάντησε στέλνοντας μία από τις μεγαλύτερες βρετανικές ναυτικές δυνάμεις μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πόλεμος διήρκεσε 74 ημέρες και ολοκληρώθηκε στις 14 Ιουνίου 1982 με την παράδοση των αργεντινών δυνάμεων. Σκοτώθηκαν 649 Αργεντινοί στρατιώτες, 255 Βρετανοί στρατιωτικοί και τρεις κάτοικοι των νησιών. Η ήττα επιτάχυνε την κατάρρευση της στρατιωτικής δικτατορίας στην Αργεντινή, ενώ στη Βρετανία ενίσχυσε καθοριστικά το πολιτικό κύρος της Θάτσερ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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