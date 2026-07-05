Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην αγορά εργασίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην αγορά εργασίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, σε πληροφορική, χρηματοοικονομικά, κυβερνοασφάλεια, ανάλυση δεδομένων, ενέργεια και αερομεταφορές βρίσκονται οι καλοπληρωμένοι μισθοί

Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην αγορά εργασίας
Σε πατρίκιους και πληβείους διακρίνεται η αγορά εργασίας, καθώς περίπου 250.000 μισθωτοί (CEO, εξειδικευμένοι στην τεχνολογία και την ενέργεια) σε 46 κλάδους της οικονομίας λαμβάνουν γενναιόδωρους μισθούς, πάνω από 2.000 έως 3.000 ευρώ, ενώ η πλειονότητα των εργαζομένων αρκείται σε αμοιβές μέχρι 1.000 ευρώ.

Τα καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα αφορούν κυρίως την πληροφορική, τα χρηματοοικονομικά, την κυβερνοασφάλεια, την ανάλυση δεδομένων, την ενέργεια και τις αερομεταφορές, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση και υψηλές αποδοχές λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

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