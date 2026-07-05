Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην αγορά εργασίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, σε πληροφορική, χρηματοοικονομικά, κυβερνοασφάλεια, ανάλυση δεδομένων, ενέργεια και αερομεταφορές βρίσκονται οι καλοπληρωμένοι μισθοί