Δανάη Μπεζαντάκου: Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην 91χρονη ιστορία του Propeller Club Πειραιά
Δανάη Μπεζαντάκου: Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην 91χρονη ιστορία του Propeller Club Πειραιά
Νέα διοίκηση με συνδυασμό εμπειρίας και ανανέωσης για την τριετία 2026-2029 – Πρώτη σε ψήφους η Δανάη Μπεζαντάκου
Ιστορική σελίδα άνοιξε για το Propeller Club Πειραιά, καθώς για πρώτη φορά στα 91 χρόνια λειτουργίας του μία γυναίκα αναλαμβάνει την προεδρία του ιστορικού ναυτιλιακού οργανισμού. Η Δανάη Μπεζαντάκου εξελέγη πρόεδρος του Club, έχοντας αναδειχθεί πρώτη σε ψήφους στις εκλογές της 29ης Ιουνίου με 414 ψήφους, ενώ η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 1η Ιουλίου.
Η νέα πρόεδρος διαδέχεται τον Κωστή Φραγκούλη, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει επί τρεις συνεχόμενες θητείες ως Α΄ Αντιπρόεδρος και Γενική Γραμματέας του Club.
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Η νέα πρόεδρος διαδέχεται τον Κωστή Φραγκούλη, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει επί τρεις συνεχόμενες θητείες ως Α΄ Αντιπρόεδρος και Γενική Γραμματέας του Club.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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