Μια ψυχανάλυση-αποκάλυψη για τους πολύ πλούσιους
Μια ψυχανάλυση-αποκάλυψη για τους πολύ πλούσιους
Πέρα από την άνεση, την ασφάλεια και την καλή ζωή, υπάρχουν και μερικά μειονεκτήματα στο να είναι κανείς υπερβολικά εύπορος
Μετά από χρόνια παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπείας σε μερικά από τα πλουσιότερα άτομα, επιχειρηματίες και οικογένειες σε όλο τον κόσμο, ο David H. Rosmarin, αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και διευθυντής προγράμματος στο Νοσοκομείο McLean, έχει έρθει αντιμέτωπος με μια άλλη, πολύ λιγότερο προφανή πραγματικότητα: ο υπερβολικός πλούτος μπορεί να δημιουργήσει απροσδόκητους, ύπουλους κινδύνους για την ψυχική υγεία και τη σταθερότητα των ανθρωπίνων σχέσεων.
1. Η λαμπερή βιτρίνα και η μοναξιά των Ultra-Rich
Όταν εκείνος ξεκίνησε τη διαδρομή του στον τομέα της ψυχικής υγείας και άρχισε να συνεργάζεται με άτομα υψηλού καθαρού εισοδήματος, η πρώτη επαφή είχε μια αναπόφευκτη γοητεία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
1. Η λαμπερή βιτρίνα και η μοναξιά των Ultra-Rich
Όταν εκείνος ξεκίνησε τη διαδρομή του στον τομέα της ψυχικής υγείας και άρχισε να συνεργάζεται με άτομα υψηλού καθαρού εισοδήματος, η πρώτη επαφή είχε μια αναπόφευκτη γοητεία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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