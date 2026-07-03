Μια ψυχανάλυση-αποκάλυψη για τους πολύ πλούσιους
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Μια ψυχανάλυση-αποκάλυψη για τους πολύ πλούσιους

Πέρα από την άνεση, την ασφάλεια και την καλή ζωή, υπάρχουν και μερικά μειονεκτήματα στο να είναι κανείς υπερβολικά εύπορος

Μια ψυχανάλυση-αποκάλυψη για τους πολύ πλούσιους
Μετά από χρόνια παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπείας σε μερικά από τα πλουσιότερα άτομα, επιχειρηματίες και οικογένειες σε όλο τον κόσμο, ο David H. Rosmarin, αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και διευθυντής προγράμματος στο Νοσοκομείο McLean, έχει έρθει αντιμέτωπος με μια άλλη, πολύ λιγότερο προφανή πραγματικότητα: ο υπερβολικός πλούτος μπορεί να δημιουργήσει απροσδόκητους, ύπουλους κινδύνους για την ψυχική υγεία και τη σταθερότητα των ανθρωπίνων σχέσεων.

1. Η λαμπερή βιτρίνα και η μοναξιά των Ultra-Rich

Όταν εκείνος ξεκίνησε τη διαδρομή του στον τομέα της ψυχικής υγείας και άρχισε να συνεργάζεται με άτομα υψηλού καθαρού εισοδήματος, η πρώτη επαφή είχε μια αναπόφευκτη γοητεία.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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