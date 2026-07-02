Η πόλη που φτιάχτηκε για ανθρώπους άνω των 55
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Η πόλη που φτιάχτηκε για ανθρώπους άνω των 55

Η καθημερινότητα εδώ δεν μοιάζει με άλλη στις ΗΠΑ, ίσως και πουθενά αλλού στον κόσμο

Η πόλη που φτιάχτηκε για ανθρώπους άνω των 55
Το The Villages της Φλόριντα έχει σχεδόν τέσσερις φορές την έκταση της Αθήνας και πληθυσμό όσο, περίπου, η Λάρισα. Κύριο όχημα μετακίνησης των κατοίκων σε αυτή την κοινότητα είναι τα golf carts. Δεν χρειάζονται κάτι πιο γρήγορο, κάτι πιο εντυπωσιακό. Με αυτά πηγαίνουν στις τράπεζες, στο νοσοκομείο, στα εστιατόρια ή -το αναμενόμενο- στα γήπεδα του γκολφ.


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