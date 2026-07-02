Η πόλη που φτιάχτηκε για ανθρώπους άνω των 55
Η πόλη που φτιάχτηκε για ανθρώπους άνω των 55
Η καθημερινότητα εδώ δεν μοιάζει με άλλη στις ΗΠΑ, ίσως και πουθενά αλλού στον κόσμο
Το The Villages της Φλόριντα έχει σχεδόν τέσσερις φορές την έκταση της Αθήνας και πληθυσμό όσο, περίπου, η Λάρισα. Κύριο όχημα μετακίνησης των κατοίκων σε αυτή την κοινότητα είναι τα golf carts. Δεν χρειάζονται κάτι πιο γρήγορο, κάτι πιο εντυπωσιακό. Με αυτά πηγαίνουν στις τράπεζες, στο νοσοκομείο, στα εστιατόρια ή -το αναμενόμενο- στα γήπεδα του γκολφ.
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