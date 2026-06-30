Μουντιάλ 2026: Τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία
Μουντιάλ 2026: Τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία
Οι πανάκριβες τιμές των εισιτηρίων στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό πανηγύρι μειώνουν τον θόρυβο στα γήπεδα και αλλοιώνουν την παραδοσιακή ατμόσφαιρα
Η εικόνα είναι κάτι παραπάνω από εύγλωττη: Στις 27 Ιουνίου 2026, στο στάδιο AT&T που βρίσκεται στο Άρλινγκτον του Τέξας, η Αργεντινή αντιμετώπιζε την Ιορδανία στο τελευταίο χρονικά ματς της φάσης των ομίλων του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε μια διακοπή της αγωνιστικής δράσης η κάμερα παίρνει τυχαία πλάνα από τις εξέδρες κι εστιάζει σε δύο Ιορδανούς, οι οποίοι κρατούσαν ένα χαρακτηριστικό πλακάτ: «Πουλήσαμε την καμήλα μας γι’ αυτά τα εισιτήρια», έγραφε στα αγγλικά, μαζί με τη σημαία της Ιορδανίας και την καρικατούρα μιας καμήλας, με γυαλιά ηλίου και την παραδοσιακή αραβική κεφίγια στο κεφάλι της.
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