Κόκκινα δάνεια: Αγώνας δρόμου για το νέο δοσολόγιο και τους συμψηφισμούς

Η διαδικασία απαιτεί εκτεταμένες αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα των πιστωτών, καθώς κάθε δάνειο διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετική δικαστική απόφαση και διαφορετικό ιστορικό πληρωμών - Τι θα κάνουν στο μεσοδιάστημα οι δανειολήπτες