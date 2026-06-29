Κόκκινα δάνεια: Αγώνας δρόμου για το νέο δοσολόγιο και τους συμψηφισμούς
Κόκκινα δάνεια: Αγώνας δρόμου για το νέο δοσολόγιο και τους συμψηφισμούς
Η διαδικασία απαιτεί εκτεταμένες αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα των πιστωτών, καθώς κάθε δάνειο διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετική δικαστική απόφαση και διαφορετικό ιστορικό πληρωμών - Τι θα κάνουν στο μεσοδιάστημα οι δανειολήπτες
Σε αγώνα δρόμου για την προσαρμογή των μηχανογραφικών τους συστημάτων έχουν επιδοθεί οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) αλλά και οι τράπεζες που εξακολουθούν να διατηρούν χαρτοφυλάκια δανείων υπαγόμενων στον νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010), μετά τη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έρχεται να εφαρμόσει την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Στόχος είναι να καταστεί δυνατός ο νέος υπολογισμός των μηνιαίων δόσεων, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπει πλέον ο νόμος, αλλά και να υπολογιστούν, για κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά, οι συμψηφισμοί που προκύπτουν από τις υψηλότερες δόσεις που έχουν ήδη καταβληθεί τα προηγούμενα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στόχος είναι να καταστεί δυνατός ο νέος υπολογισμός των μηνιαίων δόσεων, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπει πλέον ο νόμος, αλλά και να υπολογιστούν, για κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά, οι συμψηφισμοί που προκύπτουν από τις υψηλότερες δόσεις που έχουν ήδη καταβληθεί τα προηγούμενα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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