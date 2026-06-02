Το Αγιο Πνεύμα να βάλει το χέρι του, ο Νίκος Α. κάνει τον Τσίπρα αρχηγό της αντιπολίτευσης, οι βουλευτές που κουνάνε μαντήλι και το γλέντι του Φθινοπώρου
Χαίρετε, καλή επιστροφή από ένα ωραίο καλοκαιρινό τριήμερο, είπαμε να φύγουμε για λίγο να πάρουμε μια ανάσα και στο τέλος θα χάσουμε τη Δημοκρατική Παράταξη!
Τι γίνεται, ρε παιδιά, μια τα γκάλοπ που ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα (και θα πάνε μέχρι την Πέμπτη), μια ο Χαρούλης ο δημαρχούλης, θα μας το κάνουνε θερινό το ΠΑΣΟΚ (να μου πείτε, τώρα έγινε;). Θα διαβάσετε παρακάτω αναλυτικά τον χαμούλη που γίνεται εντός και εκτός του κόμματος, αλλά εγώ θέλω να πω δύο πράγματα εξαρχής επικαλούμενος την κοινή λογική. Αυτή την ώρα όλες οι δημοσκοπήσεις βγάζουν τον Τσίπρα δεύτερο με 14%-15%, καθαρά δεύτερο, την Καρυστιανού τρίτη αλλά με πτωτική τάση στο 12% και τον Ανδρουλάκη στο 10%-11%. Ασφαλώς και είναι αρχή και ίσως τα νέα κόμματα ως ξεκίνημα «πουλάνε» λίγο παραπάνω στις δημοσκοπήσεις. Αν όμως, λέω αν, αυτή η σειρά παγιωθεί -έστω και χωρίς τη Μαρία Κ. στη μέση- μεταξύ Τσίπρα-Ανδρουλάκη, τότε εδώ υπάρχει θέμα. Ειδικά αν ο Τσίπρας έχει καθαρή διαφορά 4-5 μονάδες από τον Νίκο Α. Και ναι μεν αν ο Μητσοτάκης πάει για τον Σεπτέμβριο (δεν το αποκλείω καθόλου), δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα κανείς. Αν όμως το πάει για του χρόνου, αλήθεια, το ΠΑΣΟΚ τι θα κάνει, θα ξαναδώσει τα «κλειδιά» της Κεντροαριστεράς στον Τσίπρα για δεύτερη φορά; Ή θα ακούσει τον Δούκα που θέλει να συγκυβερνήσουν όλοι μαζί; Καλά αυτό που είπε ο δήμαρχος προχθές περί συμφωνίας της αντιπολίτευσης ουσιαστικά με Τσίπρα αρχηγό κι αν είναι… ζάχαρη για τον Κ.Μ. Θα πάει για 41% πάλι σούμπιτο! Να προσθέσω δε ότι αν έχουμε δεύτερες κάλπες, γιατί η ΝΔ σήμερα είναι στο 30%, τότε η λογική λέει ότι με την πόλωση το πρώτο και το δεύτερο κόμμα θα επωφεληθούν πολύ, ενώ από το τρίτο και κάτω συνήθως χάνεται σημαντική δύναμη. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ θα ξαναπέσει σε μνημονιακά επίπεδα. Προβλέπω ωραίο Φθινόπωρο και ακόμα καλύτερο χειμώνα, σας τα έχω πει εγώ…
Το απόλυτο βραχυκύκλωμα: Δούκας - Διαμαντοπούλου-Ήτανε στραβό το κλίμα, το έφαγε κι ο… Δούκας, ο οποίος λίγο-πολύ είπε στον Ανδρουλάκη ότι αν έρθει πρώτος ο Τσίπρας ας πάρει την ηγεσία της «προοδευτικής παράταξης». Η «βόμβα» του Χάρη έσκασε από νωρίς το πρωί της Κυριακής στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου βρίσκονταν μόνο οι φύλακες (λόγω τριημέρου), αλλά τι να το κάνεις; Άρχισαν, όπως μαθαίνω, να σπάνε τα τηλέφωνα στους συνεργάτες του προέδρου Νίκου και να πέφτουν τα μηνύματα βροχή - πολλά από τα μηνύματα των σκληρών ανδρουλακικών ήταν του στυλ «με τούτα και με κείνα, μήπως να παραδώσουμε από τώρα τα κλειδιά στον Αλέξη;». Ο Δούκας επιχείρησε να κάνει μια «διευκρινιστική» δήλωση αλλά δεν ήταν και «μετανοίας», όπως περίμεναν οι άσπονδοι φίλοι του. Εν τω μεταξύ η… άλλη ψυχή του ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου, άρχισε να δέχεται διαδοχικά μηνύματα από τους πολιτικούς της φίλους, να πει κάτι, αφού ο πρόεδρος Νίκος έκανε ότι δεν άκουσε, δεν είδε. Κάπως έτσι η Διαμαντοπούλου - που είχε, λίγες ημέρες πριν, κάνει πύραυλους τους φίλους Δούκα με τη δήλωσή της ότι «με τη ΝΔ είμαστε αντίπαλοι μέχρι τις εκλογές»- πήρε την απόφαση να «απαντήσει» στον Δούκα. Όχι με μισόλογα και περικοκλάδες, αλλά με υπερηχητικά καρφιά που έφτασαν στην Κοτζιά, μαζί με το σύνθημα των άλλων Κεντρώων στο ΠΑΣΟΚ ότι «εμείς δεν παρακαλάμε για συνεργασίες, ειδικά αυτούς που μας προσβάλλουν» (τον εξής ένα, τον Αλέξη, εννοούσαν). Και τι έκανε ο Ανδρουλάκης ανήμερα του Αγίου Πνεύματος για να περισώσει ό,τι περισώζεται από το αλαλούμ του ΠΑΣΟΚ; Τίποτα! Άρχισε να ειδοποιεί, λέει, τους συνεργάτες του στη Χαριλάου Τρικούπη ότι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου που είχε προγραμματιστεί για αύριο, αναβάλλεται! Λόγω βαρυχειμωνιάς; Και μέχρι νεωτέρας; Φανταστείτε όμως το σκηνικό της μη αναβολής: Δούκας από τα αριστερά του τραπεζιού, Διαμαντοπούλου από τα δεξιά και στη μέση ο Ανδρουλάκης να συζητούν στο Πολιτικό Συμβούλιο σα να μην έγινε και τίποτε! Το απόλυτο βραχυκύκλωμα, ενώ στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ ξεκινούσαν τα μποφόρ από την τέταρτη θέση στα γκάλοπ.
Το μήνυμα του διαβήματος στην Αλβανία-Και αλλάζω πίστα για να πω ότι δεν ήταν τυχαία η απόφαση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών να κάνει διάβημα στην Αλβανία για το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό Έλληνα πολίτη στην παραλιακή πόλη Ζβέρνιτσα. Ο λόγος του διαβήματος συνδέεται με το περιουσιακό των Ελλήνων της μειονότητας, όχι τόσο στην περιοχή αυτή καθαυτή, όπου γίνεται η επένδυση του Κούσνερ, αλλά γενικότερα, καθώς υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση από το αλβανικό κτηματολόγιο. Και προφανώς αυτό μπορεί να είναι αβελτηρία της αλβανικής διοίκησης, μπορεί όμως να είναι και σκόπιμο, η Αθήνα ήθελε συνεπώς να υπενθυμίσει στον Ράμα ότι τον παρακολουθεί. Και επειδή τους τελευταίους μήνες ο Γεραπετρίτης έχει αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για τα δυτικά Βαλκάνια και το θέμα της ενταξιακής τους προοπτικής έχει καταστεί σαφές ότι περνάει από την Ελλάδα, η Αθήνα ήθελε να το θυμίσει αυτό στους γείτονές μας. Για τον συντονισμό να σας να σας πω ότι υπήρξαν και αρκετές επικοινωνίες Μητσοτάκη με Γεραπετρίτη.
Οι αποφάσεις των Χανίων-Ο Μητσοτάκης γύρισε χθες στην Αθήνα και μάλιστα πήγε και στην τελετή έναρξης των Ποσειδωνίων, δίπλα από το αεροδρόμιο. Αυτές τις μέρες θα ανακοινώσει λογικά στους συνεργάτες του και την απόφασή του για το πρόσωπο που θα αναλάβει γραμματέας του κόμματος, πρόσωπο που με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες θα είναι βουλευτής. Για να δούμε τι έβγαλαν οι παραλίες και τα βουνά των Χανίων αυτή τη φορά…
Στην κηδεία του Ταγαρά-Το μεσημέρι της Τετάρτης ο Μητσοτάκης, αλλά και σχεδόν σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο, θα δώσουν το «παρών» στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο, που έφυγε έπειτα από μακρά και αξιοπρεπή μάχη με τον καρκίνο. Για τον λόγο αυτόν ο Μητσοτάκης ανέβαλε και εκδήλωση που προγραμματιζόταν μαζί με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παρουσίαση όλων των νέων λειτουργιών του κτηματολογίου, η οποία θα επαναπρογραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.
Κουνάνε μαντήλι 7 βουλευτές-Επιστρέφω στην αντιπολίτευση επειδή σήμερα, πιθανότατα, διαλύεται η ΚΟ της Νέας Αριστεράς καθώς κουνάνε μαντήλι 7 βουλευτές της: Ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Θεανώ Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ οδεύουν στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια ο Χαρίτσης έχει διαμηνύσει ότι δεν θα παραδώσουν τις έδρες τους -παρότι αυτό συνιστά απαράβατο όρο για τον Τσίπρα- και θα ανεξαρτητοποιηθούν. Η Σία Αναγνωστοπούλου, όπως μου λένε, θα παραμείνει στη ΝΕΑΡ. «Ας τελειώνουμε, είχε καταντήσει ξεφτίλα όλο αυτό», λένε όσοι μένουν πίσω στο κόμμα. Το ενδιαφέρον είναι ότι το παζάρι με τον Τσίπρα συνεχίζεται και είναι σκληρό πόκερ. Εξαιρετική πηγή, μου μετέφερε ότι ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ έχει θέσει συγκεκριμένους όρους ως προς την εκλογική κάθοδο: Από την Εφη Αχτσιόγλου ζητά να είναι υποψήφια στην Πέλλα, στον Νάσο Ηλιόπουλο προτείνει την Δυτική Αθήνα αντί της Α' Αθηνών και στον Αλέξη Χαρίτση, στη Μεσσηνία. Οι Φωτίου, η Τζούφη και ο Τζανακόπουλος δεν θα είναι υποψήφιοι. Τώρα τι θα γίνει στη Νέα Αριστερά; Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έχει διαύλους με το ΜέΡΑ25 του Βαρουφάκη επιδιώκοντας παράλληλα να απευθυνθεί σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που θα παραμείνει και δεν θα πάει στον Τσίπρα. Από την άλλη, οι Παππάς, Δούρου και Πολάκης που θα παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αρχίσει επαφές με τον Νίκο Κοτζιά, ευελπιστώντας να δημιουργήσουν έναν πόλο αντι-Τσίπρα. Από όλους αυτούς πάντως, στην πιο αμήχανη θέση βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελλος. Αν αληθεύουν όσα μου μετέφεραν, έχει πάρει το μήνυμα από τον Τσίπρα ότι δεν τον υπολογίζει, οπότε ούτε ψύλλος στον κόρφο του...
Qualco (CRC) και συστημικές τράπεζες για τον Φορέα Ακινήτων-Και περνάμε στα νέα της αγοράς, ξεκινώντας από το σύγχρονο γεφύρι της Αρτας του χρηματοπιστωτικού τομέα, τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή 29 Μαΐου χωρίς συνωστισμό ενδιαφερόμενων. Υποβλήθηκε μια και μόνη προσφορά από τη CRC (πλατφόρμα servicer της Qualco). Oι πληροφορίες της στήλης είναι ότι "κτίζεται" η προσφορά, καθώς σε αυτήν της CRC θα προστεθούν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (με το μοντέλο του... υποχρεωτικού εθελοντισμού) οπότε τον Σεπτέμβριο -όπως έχει υποσχεθεί ο Κ. Πιερρακάκης- θα λειτουργήσει ο φορέας που θα προσφέρει σε περίπου 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά τη δυνατότητα να διασώσουν το σπίτι τους πληρώνοντας ενοίκιο. Η έκπληξη είναι ότι δεν εμφανίστηκαν στον διαγωνισμό βαριά ονόματα που ενδιαφέρθηκαν και ήταν κοντά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, όπως Fortress, BAIN Capital, Cepal κ.ά.
Ο άνθρωπος που αγαπά τα deals (και μισεί τη δημοσιότητα)-Το deal που έσπασε την ηρεμία του τριημέρου ήταν η συμφωνία μεταξύ Νιτσιάκος και MHP. Μια δουλειά που έκλεισε κάτω από τα ραντάρ της αγοράς -αν και είχε ξεκινήσει πολλούς μήνες πριν- και έγινε γνωστή μόλις το βράδυ του Σαββάτου, λίγο μετά τη λήξη του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ! Πίσω από το deal είναι ο Νικόλας Ξύδης της Value Partners, ένα πρόσωπο με ικανότητες που έχει εμπλακεί σε αρκετές δουλειές που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά και ο οποίος κινείται με σοβαρότητα όπως φαίνεται και από τη συστηματική του προσπάθεια να μένει εκτός δημοσιότητας. Πριν από το deal Νιτσιάκος-MHP, o Ξύδης ενήργησε για λογαριασμό της Alpha Trust στη συμφωνία με την Alpha Bank.
Μπήκαν οι υπογραφές-Με την ευκαιρία, να πω ότι μια άλλη δουλειά που έκλεισε και τυπικά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν η εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης, με τους δυο επιχειρηματίες να βάζουν τις υπογραφές. Το deal πέρασε από 40 κύματα καθώς αρχικά προγραμματιζόταν να κλείσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2025.
Η κηροζίνη βοηθά την έκδοση ομολόγου της Motor Oil-Τον ερχόμενο Ιούλιο λήγει ένα ευρωομόλογο €400 εκατ. της Motor Oil. Σε άλλες εποχές και εν αναμονή των αυξήσεων των επιτοκίων του ευρώ, μια τέτοια λήξη θα σήμανε συναγερμό στη Motor Oil. Φέτος όμως η MOH θα βγει στις αγορές με το πλεονέκτημα ότι στο πρώτο τρίμηνο ο τζίρος εκτινάχθηκε +25% στα €3,36 δισ., τα καθαρά κέρδη σχεδόν τετραπλασιάστηκαν στα €332,7 εκατ. (€203 εκατ. τα προσαρμοσμένα), και (το πιο κρίσιμο στοιχείο για τους ομολογιούχους) ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε κατά περίπου €320 εκατ. σε ένα μόλις τρίμηνο, στα €1,26 δισ. Με τέτοιους αριθμοδείκτες, το επιτόκιο της επόμενης έκδοσης φαίνεται ήδη καλύτερο από το υφιστάμενο. Τη διαφορά έχουν κάνει τα αεροπορικά καύσιμα που αντιστοιχούν περίπου στο 20% των εσόδων. Παρά τη βουτιά της επιβατικής κίνησης προς τη Μέση Ανατολή, οι πωληθέντες όγκοι αεροπορικού καυσίμου του ομίλου σχεδόν διπλασιάστηκαν, από περίπου 261 χιλ. σε περί τους 512 χιλ. μετρικούς τόνους. Έσοδα περίπου μισό δισ. Μέρος της αύξησης αποδίδεται στην προσπάθεια των αεροπορικών εταιρειών να αποθεματοποιήσουν αεροπορικά καύσιμα αλλά και στην τροφοδοσία του αμερικανικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Motor Oil, μέσω της θυγατρικής OFC, της παλιάς Olympic Fuel Company, κρατά τα κλειδιά παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής αεροπορικού καυσίμου στο «Ελ. Βενιζέλος».
Κερδίζει μάχες-Μπορεί στη Metlen να καταγράφηκε πάλι αύξηση των short θέσεων έστω και σε μικρό ποσοστό (από 5,72% σε 5,79%), ωστόσο είχαμε και σημαντικές αγορές από ανώτατα στελέχη της. Συγκεκριμένα ο Νίκος Παπαπέτρου, Διευθυντής Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, αγόρασε από το Χ.Α. συνολικά 37.000 μετοχές κατά τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις, γεγονός που δείχνει την έμπρακτη στήριξη καθώς και τη σιγουριά του για την πορεία της εταιρείας. Και φυσικά στις αρχές Μαΐου έγινε η πιο πρόσφατη αγορά από τον βασικό μέτοχο, Ευάγγελο Μυτιληναίο. Η μετοχή έχει ανακτήσει σημαντικό μέρος από το χαμένο έδαφος μετά την προειδοποίηση για χαμηλότερη κερδοφορία το 2025. Και βέβαια, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου, απόφαση την οποία πήρε στη Γενική Συνέλευση της 21ης Μαΐου. Σιγά σιγά η τάση αρχίζει να γέρνει και πάλι υπέρ της εταιρείας κερδίζοντας μικρές αλλά συνεχείς μάχες στο ταμπλό του ΧΑ. Ήδη η κεφαλαιοποίηση έφτασε μια ανάσα από τα 6 δισ. ευρώ.
Σε χαμηλά επίπεδα το margin-Μικρή σχετικά είναι ακόμα η μόχλευση της αγοράς με συμβάσεις margin. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κεφαλαιαγοράς, στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025 τα υπόλοιπα των ενεργών συμβάσεων ήταν 127,5 εκατ. ευρώ, όταν στο ξεκίνημα της χρονιάς ήταν 94,1 εκατ. ευρώ. Μάλιστα στο τέλος της περυσινής χρονιάς οι ενεργές συμβάσεις αορίστου χρόνου ήταν 8.596 από 10.981 στο ξεκίνημα της χρονιάς ενώ το… mini-margin που πρακτικά υποστηρίζει το «Τ+2» από τις 39.159 συμβάσεις στο ξεκίνημα της χρονιάς έχει μειωθεί στις 24.230. Τα νούμερα κινούνται με αργό ρυθμό και δείχνουν μάλλον την απροθυμία του επενδυτικού κοινού να αναλάβει ρίσκο.
Οι μέτοχοι δεν γκρίνιαξαν-Πριν από τη γενική συνέλευση της Intracom Συμμετοχών υπήρχαν κάποιες ενδείξεις πως ορισμένοι μέτοχοι θα εξέφραζαν αντιδράσεις για την πώληση της Ευρώπη Holdings (ελέγχει τις Ευρώπη Ασφαλιστική και NAK Insurance) στην Credia Bank, υποστηρίζοντας πως οι προοπτικές θα ήταν καλύτερες αν παρέμενε υπό την ομπρέλα του ομίλου. Τελικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη, αντίθετα όσοι συμμετείχαν άκουσαν τον Σωκράτη Κόκκαλη να λέει πως η απόφαση ήταν ορθή αφού η Intracom έβγαλε δύο φορές τα κεφάλαια που επένδυσε και τώρα κοιτάζει για νέες επενδυτικές τοποθετήσεις. Επιπλέον η διοίκηση άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για επιστροφή κεφαλαίου, ενώ οι μέτοχοι στο πλαίσιο της συμφωνίας εξαγοράς της Eυρώπη έχουν λαμβάνειν και μετοχές της CrediaBank (1,44 μετοχές της τράπεζας προς 1 της Ευρώπη Holdings), η οποία «τρέχει» με υψηλούς ρυθμούς.
To νερό της Αττικής και το Υπερταμείο-Ο καιρός έχει βοηθήσει πολύ φέτος αλλά η Αττική δεν έχει ακόμη λύσει το πρόβλημά της. Στις 30 Απριλίου 2026 τα συνολικά αποθέματα νερού διαμορφώνονταν σε 771,6 εκατ. κυβικά μέτρα, αυξημένα έναντι των 639,8 εκατ. κυβικών έναν χρόνο πριν, αλλά σημαντικά κάτω από τα επίπεδα που θεωρούνται ασφαλή. Η ΕΥΔΑΠ Παγίων έχει ξεκινήσει με τη διαδικασία του επείγοντος την προσπάθεια επαναλειτουργίας των υδροληπτικών υποδομών στον Μέσο Ρου Βοιωτικού Κηφισού, συγκεκριμένα στα Βασιλικά και το Παρόριο. Φορέας ωρίμανσης, διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης είναι το Υπερταμείο. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 19,03 εκατ. ευρώ (+ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 5,63 εκατ. ευρώ. Η ανάθεση γίνεται με κριτήριο χαμηλότερης τιμής. Η διαδικασία επιλέχθηκε να είναι διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω τεκμηριωμένης κατεπείγουσας ανάγκης. Στον Βοιωτικό Κηφισό ενεργοποιήθηκαν αντλιοστάσια και 17 υδρογεωτρήσεις, με άντληση 18 ωρών ημερησίως. Η μόνιμη επαναλειτουργία των υδροληπτικών υποδομών της περιοχής ήταν το επόμενο βήμα. Οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση και στις διαγωνιστικές κινήσεις μετέτρεψαν ένα προβλέψιμο έργο σε επείγουσα ανάγκη. Η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία που περιλαμβάνει έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και ενεργειακής αναβάθμισης, με 293 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται σε δράσεις κατά της λειψυδρίας και στόχο τη μείωση των διαρροών από 15% σε 11% ως το 2028. Το μεγάλο στοίχημα παραμένει ο «Εύρυτος» - ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες για να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2029.
Ζωντανεύει ο Καμπάς-Όσοι επισκέπτονται την περιοχή του Κτήματος Καμπά αυτές τις μέρες έχουν παρατηρήσει την τοποθέτηση περίφραξης και τη μεγάλη κινητικότητα. Όταν η Dimand αγόρασε το Κτήμα Καμπά, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος γνώριζε πολύ καλά το ακίνητο από την εποχή που ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της REDS, στις αρχές της δεκαετίας του 2000s. Δύο δεκαετίες αργότερα αγόρασε εκείνο που κάποτε διαχειριζόταν για λογαριασμό άλλων. Η μεταβίβαση από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ολοκληρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου. Σήμερα το έργο «τρέχει». Το σχέδιο δεν αλλάζει, και δεν θα μπορούσε αφού πάνω στον αρχικό σχεδιασμό στηρίχθηκαν οι αδειοδοτήσεις, με το Προεδρικό Διάταγμα του 2021 να σφραγίζει μια πολεοδομική ωρίμανση που χρειάστηκε σχεδόν 30 χρόνια. Σε περίπου 158 στρέμματα και 90.000 τ.μ. δόμησης θα δημιουργηθούν σύγχρονοι εργασιακοί χώροι (περίπου 80.000 τ.μ.), πλαισιωμένα από εμπορικά κέντρα, χώρους εστίασης, ένα ξενοδοχείο boutique και πολιτιστικές υποδομές ανάμεσά τους ένα Μουσείο Οίνου. Η περιβόητη βίλα Καμπά -που χάρη στο εξαιρετικό κλίμα της Κάντζας είχε χρησιμεύσει κάποτε ως βασιλική κατοικία- θα ανακαινιστεί. Ορίζοντας ολοκλήρωσης το 2028-2030.
Tα Ποσειδώνια 2026 έχουν χρώμα Euronext-Aπό σήμερα, η ελληνική ποντοπόρος εκπροσωπείται στο χρηματιστήριο της Αθήνας με τη Safe Bulkers, συμφερόντων της οικογένειας Χατζηιωάννου, να είναι η πρώτη ναυτιλιακή με παράλληλη εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens, διατηρώντας ως κύρια έδρα τη Wall Street. Η εισαγωγή συμπίπτει με τα Ποσειδώνια 2026, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού: 2.227 εκθέτες από 83 χώρες, 24 εθνικά περίπτερα-ρεκόρ, άνοδος σχεδόν 9% έναντι του 2024. Οικονομικό αποτύπωμα άνω των €100 εκατ. για τη χώρα - μόνο από την έκθεση. Φέτος όμως για τον Μπουζνά του Euronext, τα Ποσειδώνια λειτουργούν ως βιτρίνα μιας νέας στρατηγικής. Το σχέδιό του προβλέπει σταδιακή διεύρυνση της ναυτιλιακής εκπροσώπησης, σε έναν χρόνο από σήμερα, όταν το χρηματιστήριο θα είναι αναπτυγμένη αγορά. Ήδη έχει δημιουργηθεί μια λίστα αναμονής με τη Star Bulk του Πέτρου Παππά να φέρεται «αρόδου», ενώ και άλλες ναυτιλιακές παραμένουν σε ετοιμότητα. Για τις ελληνικές τράπεζες, κάθε εφοπλιστής που περνά στο Euronext -με μετοχές, ομόλογα ή και τα δύο- μειώνει τη δική τους έκθεση στον χρηματοδοτικό κίνδυνο.
Μας ξελάσπωσαν τα φωτοβολταϊκά-Η χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα παραμένει κάτω από τα €90/ΜWh, τη στιγμή που στη Γερμανία είναι €98, στη Βουλγαρία €102 και στη Ρουμανία ή την Ιταλία €110/MWh. Η ΔΕΗ χθες νωρίς νωρίς ανακοίνωσε ότι κρατά σταθερά τα τιμολόγια λιανικής κάτω από τα €14/ΚWh, για τον επόμενο μήνα. Προφανώς θα ακολουθήσει και η υπόλοιπη αγορά. Πίσω από το «ελληνικό θαύμα» βρίσκονται τα φωτοβολταϊκά που ρίχνουν τη μεσημβρινή τιμή στο μηδέν και οι ταμιευτήρες ύδατος που είναι γεμάτοι. Από την άλλη πλευρά, μόνο τον Μάιο, το 13% της πράσινης παραγωγής (περίπου 330 GW) πετάχτηκε κυριολεκτικά στα σκουπίδια, ελλείψει αποθήκευσης. Λειτουργούν μόλις 150 MW μπαταριών, ο εθνικός στόχος είναι τα 900. Η «σταθερότητα» του Ιουνίου είναι δώρο του ήλιου και της βροχής. Ο πραγματικός πόλεμος θα έρθει με τα κλιματιστικά και τους τουρίστες, όταν η βραδινή τιμή χτυπά τα 125 €/MWh και δεν υπάρχει ήλιος να τη σβήσει.
Και ο ΔΑΑ νιώθει την πίεση-Ο Spiegel το αποτύπωσε με ακρίβεια. Ένα αεροπλάνο δεμένο σφικτά με σχοινί σαν ζώο πριν από τη σφαγή. Ο πόλεμος περιόρισε δραματικά την παροχή κηροζίνης, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες μετράνε τις ζημιές με ρολόι. Σύμφωνα με στοιχεία της ΙΑΤΑ, οι τιμές κηροζίνης στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 105,7% σε ετήσια βάση. Ο όμιλος Lufthansa ακύρωσε 20.000 πτήσεις με στόχο την εξοικονόμηση 40.000 τόνων κηροζίνης. Έκοψε κυρίως τις μικρές ζημιογόνες διαδρομές. H KLM απέσυρε 160 πτήσεις από το Άμστερνταμ τον Μάιο, κυρίως ευρωπαϊκές συνδέσεις με Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο και Βαρκελώνη. Οι συγχωνεύσεις δεν ανακοινώνονται με δελτία Τύπου, τα δρομολόγια απλώς ακυρώνονται και οι επιβάτες το πληροφορούνται μ’ ένα SMS. Η Ελλάδα μπήκε στο 2026 με ρεκόρ, τον Ιανουάριο οι πτήσεις στον ΔΑΑ αυξήθηκαν κατά +7,3% έναντι του 2025. Τώρα πια νιώθει την πίεση. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, ο Μάιος κατέγραψε μείωση γύρω στο -4% στις κινήσεις αεροσκαφών στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κι αυτή θα είναι η πρώτη αρνητική εγγραφή ύστερα από μήνες ανοδικής πορείας. Το hedging των αεροπορικών εταιρειών ασφαλίζει την τιμή, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί τη φυσική διαθεσιμότητα καυσίμου. Όταν λείπει η κηροζίνη, κανένα παράγωγο δεν κρατάει αεροπλάνα στον αέρα.
Το rebalancing του MSCI άλλαξε τις ισορροπίες-Η τελευταία συνεδρίαση του Μαΐου μετατράπηκε σε milestone για το ελληνικό χρηματιστήριο εξαιτίας των αλλαγών που επέφερε το rebalancing. Οι μαζικές εισροές κεφαλαίων εκτόξευσαν τον συνολικό τζίρο στο εντυπωσιακό επίπεδο του 1,021 δισεκατομμυρίου ευρώ, με το 75% της μικτής αξίας των συναλλαγών να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της τελικής δημοπρασίας. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την «έκρηξη» διαδραμάτισε η επίσημη ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον δείκτη MSCI Greece Standard, η οποία απορρόφησε τεράστιες παθητικές εισροές διακινώντας πάνω από 4,5 εκατομμύρια τεμάχια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η είσοδος της CrediaBank στον MSCI Greece Small Cap. Μετά από αυτές τις αλλαγές ο βασικός δείκτης MSCI Standard διαμορφώνεται πλέον σε εννέα μετοχές, διατηρώντας έναν έντονα τραπεζοκεντρικό χαρακτήρα, αλλά με ενισχυμένη παρουσία στους κλάδους της ενέργειας και των υποδομών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΔΕΗ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συγκέντρωσαν από μόνες τους το 43% της συνολικής αξίας των συναλλαγών. Αν και η ΔΕΗ δέχθηκε πιέσεις κλείνοντας στο χαμηλό ημέρας παρά τον τεράστιο όγκο της, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ενισχύθηκε κατά 1,7 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 174,8 δισ. ευρώ. Το rebalancing επισφράγισε έναν εξαιρετικό μήνα για το ΧΑ, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.372,7 μονάδες, καταγράφοντας μηνιαία κέρδη 8,41% και εβδομαδιαία άνοδο 4,45%. Στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος ηγήθηκε της ανόδου, η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε στα 9,15 ευρώ, σημειώνοντας υψηλό 5 ετών και επιστρέφοντας στα επίπεδα του Μαρτίου του 2021. Παράλληλα, στον τομέα της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η HELLENiQ ENERGY ενισχύθηκε στα 10,3 ευρώ, επιτυγχάνοντας υψηλό 18 ετών, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2008. Ανάλογη ισχυρή εικόνα παρουσίασε και η μεσαία κεφαλαιοποίηση. Η μετοχή της ΑΒΑΞ έκλεισε στα 3,685 ευρώ, καταγράφοντας ρεκόρ 17 ετών και αγγίζοντας επίπεδα Νοεμβρίου του 2009. Την ίδια στιγμή η Κρι Κρι συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία κλείνοντας στα 27 ευρώ, γεγονός που σηματοδότησε ένα νέο ιστορικό υψηλό για την εταιρεία. Τέλος, η Ideal Holdings ενίσχυσε τη δυναμική της, αγγίζοντας το ορόσημο των 7 ευρώ για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2001. Η συνεδρίαση επιβεβαίωσε την ελκυστικότητα των blue chips, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ερώτημα αν αυτή η πρωτοφανής κινητικότητα αποτελεί μια συγκυριακή εξέλιξη ή μια διατηρήσιμη αναβάθμιση της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς.
Ναυτιλιακό θρίλερ χωρίς τέλος: Ο “Paul” και οι σκιές μιας οικογενειακής αυτοκρατορίας-Δώδεκα χρόνια μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός ισχυρού παράγοντα της ναυτιλίας, ενός ανθρώπου που στην αγορά ήταν γνωστός απλώς ως «Paul», μια υπόθεση που πολλοί θεωρούσαν θαμμένη, μαθαίνω ότι επιστρέφει με εκκωφαντικό τρόπο στο προσκήνιο. Και μαζί της επανέρχονται όχι μόνο οι παλιές οικογενειακές έριδες στην οικογένεια Καρνέση, αλλά και ένα σύνθετο πλέγμα οικονομικών συμφερόντων, δικαστικών συγκρούσεων και ενός διπλού φονικού που εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα. Στο παρασκήνιο της ναυτιλιακής ελίτ η ιστορία αυτή ποτέ δεν έσβησε πραγματικά. Αντιθέτως, παρέμενε ως ένα «ανοιχτό μυστικό», με ψιθύρους για κληρονομικά δικαιώματα, αμφισβητούμενες μετοχικές σχέσεις και έντονες διαφωνίες εντός της ίδιας οικογένειας. Μετά τον θάνατο του εφοπλιστή, η σύζυγος και ο γιος του επιχείρησαν να διεκδικήσουν τη θέση που θεωρούσαν ότι τους ανήκει στον οικογενειακό ναυτιλιακό όμιλο. Βρέθηκαν όμως αντιμέτωποι με ένα συμπαγές μέτωπο. Τα αδέλφια του εκλιπόντος, τα οποία υποστήριζαν ότι ο ίδιος δεν υπήρξε ποτέ μέτοχος, αλλά απλός υπάλληλος. Για περισσότερο από μία δεκαετία, η πλευρά των κληρονόμων του «Paul» παρέμεινε στο περιθώριο των εξελίξεων, κάνοντας λόγο για συστηματική απόκρυψη κρίσιμων οικονομικών και εταιρικών στοιχείων. Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της οικογένειας εξελισσόταν ένας σιωπηλός αλλά αδυσώπητος πόλεμος για τον έλεγχο της περιουσίας. Αγωγές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, διεκδικήσεις μετοχών και καταγγελίες για αδιαφανείς πρακτικές συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο εταιρικό θρίλερ παρά οικογενειακή διαφορά. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών συγκρούσεων φέρεται να κατατέθηκε πλήθος εγγράφων, οικονομικές καταστάσεις, αποδείξεις ναυτιλιακών μερισμάτων, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών. Ωστόσο, εκείνο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν ένα χειρόγραφο οικογενειακό πρακτικό του 1994, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέγραφε με σαφήνεια τα ποσοστά συμμετοχής των μελών της οικογένειας στον όμιλο, μαζί και του “Paul”. Ένα έγγραφο που, αν επιβεβαιωθεί η γνησιότητά του, θα μπορούσε να ανατρέψει πλήρως τους συσχετισμούς. Και ενώ η δικαστική αντιπαράθεση βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, η υπόθεση πήρε μια σκοτεινή και δραματική τροπή, με τον χαμό δύο βασικών προσώπων της διαμάχης. Ακολούθησε, σχεδόν αιφνιδιαστικά, μια συμφωνία. Οι εναπομείναντες συγγενείς υπέγραψαν διανομή της περιουσίας και απέσυραν τις αγωγές, επιχειρώντας να κλείσουν έναν κύκλο έντασης και αντιπαράθεσης. Για πολλούς, εκείνη ήταν η στιγμή που η υπόθεση «μπήκε στο αρχείο». Όμως, όπως φαίνεται, τίποτα δεν είχε τελειώσει οριστικά.
Η Μαρίνα Χατζηπατέρα και το νέο χρήμα στη ναυτιλία-Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για venture capital που ανακαλύπτει τη ναυτιλία. Είναι όμως από τις λίγες φορές που το χρήμα δείχνει να καταλαβαίνει πραγματικά πού μπαίνει. Και κυρίως, γιατί μπαίνει τώρα. Η Μαρίνα Χατζηπατέρα, με ρίζες βαθιά μέσα στη ναυτιλιακή πραγματικότητα, επισημαίνει ότι το νέο fund της TMV είναι κάτι παραπάνω από μια επενδυτική κίνηση. Είναι, όπως λένε όσοι γνωρίζουν, μια επιστροφή με όρους… επόμενης γενιάς. Δίπλα της ο Τζόσουα Γκόλντ, σε έναν σχηματισμό που δεν θυμίζει παραδοσιακό ναυτιλιακό σχήμα, αλλά κάτι πολύ πιο δομημένο και στρατηγικό. Και οι σύμμαχοι μόνο τυχαίοι δεν είναι. Από τη μία ο Τζον Μακ Ντόναλντ του αμερικανικού νηογνώμονα ABS, που εκπροσωπεί την τεχνογνωσία και τον έλεγχο της ασφάλειας του παγκόσμιου στόλου. Από την άλλη ο Γουίλ Ο’ Ντόνελ Will O’Donnell της Prologis Ventures, που βλέπει καθημερινά πώς «μπλοκάρει» η εφοδιαστική αλυσίδα από λιμάνια μέχρι αποθήκες. Στη ναυτιλιακή αγορά, όπου παραδοσιακά το κεφάλαιο ήταν οικογενειακό και οι αποφάσεις περνούσαν από το ένστικτο, η είσοδος τέτοιων σχημάτων αλλάζει τους κανόνες. Δεν μιλάμε απλώς για χρήμα. Μιλάμε για data, για τεχνολογία και, κυρίως, για πρόσβαση σε ένα οικοσύστημα που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Η στόχευση του fund λέει πολλά: αυτονομία, ρομποτική, operational AI, dual-use τεχνολογίες και ενεργειακή μετάβαση. Δηλαδή, όχι το σήμερα της ναυτιλίας, αλλά το αύριό της.
Ελληνική ναυτιλία και disciplined positioning σε έναν νέο γεωπολιτικό κύκλο-Η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του διεθνούς orderbook, όχι με όρους ηγεμονίας αλλά με όρους επιλεκτικής και υψηλής τακτικής τοποθέτησης. Στη Wall Street αυτή η κίνηση διαβάζεται ως αναδιάταξη φάσης κύκλου. Τα στοιχεία δείχνουν έντονη επιτάχυνση από τα τέλη του 2025, με ελληνικά deals που ξεπερνούν τα 300 πλοία και συνολικές επενδύσεις δεκάδων δισ. δολαρίων. Πρόκειται για επίπεδα που θυμίζουν την προ-2008 περίοδο, αλλά με διαφορετική κεφαλαιακή βάση και λιγότερη μόχλευση. Ο Θανάσης Λασκαρίδης κινείται με στρατηγική συνέπεια, ειδικά σε bulk και περιβαλλοντικά προσαρμοσμένα assets. Ο Χάρης Βαφειάς παραμένει πιο επιθετικός σε επιλεγμένα segments, εκφράζοντας συχνά σκεπτικισμό για το κανονιστικό πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. Σημαντικό ρόλο παίζει και η διεύρυνση της βάσης παικτών. Ο Βύρων Βασιλειάδης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα νέου κεφαλαίου που εισέρχεται επιθετικά στο tanker orderbook, χωρίς το παραδοσιακό οικογενειακό υπόβαθρο της ναυτιλίας. Η τεχνολογική στροφή της παγκόσμιας ναυτιλίας εξακολουθεί να κυριαρχεί στη ρητορική, όμως η ελληνική αγορά κινείται περισσότερο προς transitional λύσεις όπως LNG dual-fuel και scrubbers. Αυτό δεν είναι απουσία στρατηγικής, αλλά επιλογή χρονισμού και απόδοσης κεφαλαίου. Στο μεταξύ, η στρατηγική των ναυπηγήσεων δείχνει καθαρή μετατόπιση προς την Κίνα, με πάνω από τα δύο τρίτα των ελληνικών παραγγελιών να κατευθύνονται εκεί από το 2023, δημιουργώντας νέο γεωπολιτικό risk layer. Στο μεταξύ, η Dynacom Tankers συνεχίζει να λειτουργεί ως βασικός price maker στα tankers, Συνολικά, η ελληνική ναυτιλία δεν επιδιώκει να ηγηθεί του τεχνολογικού μετασχηματισμού. Επιχειρεί να βελτιστοποιήσει την έκθεσή της στον κύκλο. Και στη Wall Street αυτό θεωρείται όχι επιθετικότητα, αλλά disciplined positioning σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.
Οι αγορές πανηγυρίζουν για μια ειρήνη που δεν έρχεται-Θετικό το πρόσημο στα χρηματιστήρια της Ευρώπης χθες, παρά την άνοδο του πετρελαίου +3% (που όμως παραμένει -18% φθηνότερο σε μηνιαία βάση. Η Wall Street την Παρασκευή συμπλήρωσε 9 διαδοχικές εβδομάδες ανόδου, είναι το μακρύτερο σερί από το 2023. Ο S&P 500 σκαρφάλωσε +16% από τα τέλη Μαρτίου, ο Nasdaq σχεδόν +25%, αμφότεροι οι δείκτες έγραψαν νέα ιστορικά ρεκόρ. Από το χαμηλό της 30ής Μαρτίου, η αμερικανική αγορά έχει προσθέσει πάνω από 11 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία. Εννέα συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες είναι κάτι που έχει συμβεί μόλις 10 φορές από το 1945. Ενώ η συνολική αγορά βρίσκεται σε κορυφές όλων των εποχών, μόνο 2 από τους 11 κλαδικούς δείκτες της Wall Street κατάφεραν να φτάσουν σε αυτό το καθεστώς. Είναι πράγματι μια πολύ σπάνια κατάσταση να μιλάμε για μια χρηματιστηριακή αγορά σε υψηλά ρεκόρ, την ίδια στιγμή που τα χρηματοοικονομικά όλων των υπολοίπων κλάδων (εκτός τεχνολογίας και τραπεζών), βρίσκονται πολύ κοντά σε κατάσταση διόρθωσης. Οι αναλυτές βλέπουν τις τιμές και τους πιάνει ίλιγγος. Ο δείκτης Bull & Bear της Bank of America χτύπησε 8. Αυτό ήταν το 17ο σήμα πώλησης από το 2002. Όλοι φαίνεται να το αγνοούν. Ο S&P διαπραγματεύεται περίπου 29 φορές τα κέρδη του.
Οι ομοιότητες με τις φούσκες του παρελθόντος-Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 η πιο σοφή χρηματιστηριακή συμβουλή ήταν απλή: «Αγόρασε μία από τις 10 χρυσές μετοχές της εποχής και μην ασχοληθείς άλλο με την αγορά». Αγόραζες τότε IBM, Xerox, Polaroid, McDonald's, Disney, Coca-Cola και τις κρατούσες «για πάντα». Τις αποκαλούσαν «μετοχές της μιας απόφασης». Ανέβαιναν διαρκώς. Η ανάπτυξή τους θεωρούνταν τόσο βέβαιη που η τιμή έπαυε να έχει σημασία. Υπήρχαν τότε οι μετοχές Nifty Fifty, περίπου 50 «αλάνθαστες» εταιρείες που στην κορύφωσή τους αντιπροσώπευαν γύρω στο 40% της αμερικανικής κεφαλαιοποίησης. Μετά ήρθε η ενεργειακή κρίση του 1973-74. Πολλές από τις «αλάνθαστες» μετοχές έχασαν 50% έως 90% της αξίας τους. Αρκετές χρειάστηκαν χρόνια να επανέλθουν· κάποιες ποτέ. Δεν ήταν κακές εταιρείες. Οι περισσότερες ήταν πράγματι σπουδαίες. Απλά η κεφαλαιοποίησή τους είχε εκτιναχθεί σε παράλογα ύψη. Σήμερα, η αγορά έχει έναν άλλον κατάλογο «αλάνθαστων» μετοχών. Ο Michael Hartnett της Bank of America τις ονομάζει «AI Big 10». Είναι οι «7 Υπέροχες» (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla) μαζί με τις Broadcom, AMD και Micron. Αυτές οι 10 φτάνουν περίπου το 40% της αμερικανικής κεφαλαιοποίησης. Οι «Magnificent 7» πιάνουν περί το 35% του δείκτη S&P 500, από 12,5% που ήταν το 2016. Η Nvidia ξεπέρασε μόνη της τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, αποτίμηση μεγαλύτερη από ολόκληρο το ΑΕΠ της Ιαπωνίας. Το κλίμα σήμερα είναι ακριβώς το ίδιο με το 1972. Παθητικές ροές, αυτόματες αγορές, η βεβαιότητα ότι «με την Τεχνητή Νοημοσύνη ποτέ δεν χάνεις». Το πρόβλημα βρίσκεται στη συγκέντρωση. Όχι το πόσο ακριβές είναι οι μετοχές, αλλά το πόσοι κρέμονται από τις ίδιες δέκα.
