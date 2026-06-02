Το Αγιο Πνεύμα να βάλει το χέρι του, ο Νίκος Α. κάνει τον Τσίπρα αρχηγό της αντιπολίτευσης, οι βουλευτές που κουνάνε μαντήλι και το γλέντι του Φθινοπώρου

Τι γίνεται, ρε παιδιά, μια τα γκάλοπ που ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα (και θα πάνε μέχρι την Πέμπτη), μια ο Χαρούλης ο δημαρχούλης, θα μας το κάνουνε θερινό το ΠΑΣΟΚ (να μου πείτε, τώρα έγινε;). Θα διαβάσετε παρακάτω αναλυτικά τον χαμούλη που γίνεται εντός και εκτός του κόμματος, αλλά εγώ θέλω να πω δύο πράγματα εξαρχής επικαλούμενος την κοινή λογική. Αυτή την ώρα όλες οι δημοσκοπήσεις βγάζουν τον Τσίπρα δεύτερο με 14%-15%, καθαρά δεύτερο, την Καρυστιανού τρίτη αλλά με πτωτική τάση στο 12% και τον Ανδρουλάκη στο 10%-11%. Ασφαλώς και είναι αρχή και ίσως τα νέα κόμματα ως ξεκίνημα «πουλάνε» λίγο παραπάνω στις δημοσκοπήσεις. Αν όμως, λέω αν, αυτή η σειρά παγιωθεί -έστω και χωρίς τη Μαρία Κ. στη μέση- μεταξύ Τσίπρα-Ανδρουλάκη, τότε εδώ υπάρχει θέμα. Ειδικά αν ο Τσίπρας έχει καθαρή διαφορά 4-5 μονάδες από τον Νίκο Α. Και ναι μεν αν ο Μητσοτάκης πάει για τον Σεπτέμβριο (δεν το αποκλείω καθόλου), δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα κανείς. Αν όμως το πάει για του χρόνου, αλήθεια, το ΠΑΣΟΚ τι θα κάνει, θα ξαναδώσει τα «κλειδιά» της Κεντροαριστεράς στον Τσίπρα για δεύτερη φορά; Ή θα ακούσει τον Δούκα που θέλει να συγκυβερνήσουν όλοι μαζί; Καλά αυτό που είπε ο δήμαρχος προχθές περί συμφωνίας της αντιπολίτευσης ουσιαστικά με Τσίπρα αρχηγό κι αν είναι… ζάχαρη για τον Κ.Μ. Θα πάει για 41% πάλι σούμπιτο! Να προσθέσω δε ότι αν έχουμε δεύτερες κάλπες, γιατί η ΝΔ σήμερα είναι στο 30%, τότε η λογική λέει ότι με την πόλωση το πρώτο και το δεύτερο κόμμα θα επωφεληθούν πολύ, ενώ από το τρίτο και κάτω συνήθως χάνεται σημαντική δύναμη. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ θα ξαναπέσει σε μνημονιακά επίπεδα. Προβλέπω ωραίο Φθινόπωρο και ακόμα καλύτερο χειμώνα, σας τα έχω πει εγώ…-Ήτανε στραβό το κλίμα, το έφαγε κι ο… Δούκας, ο οποίος λίγο-πολύ είπε στον Ανδρουλάκη ότι αν έρθει πρώτος ο Τσίπρας ας πάρει την ηγεσία της «προοδευτικής παράταξης». Η «βόμβα» του Χάρη έσκασε από νωρίς το πρωί της Κυριακής στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου βρίσκονταν μόνο οι φύλακες (λόγω τριημέρου), αλλά τι να το κάνεις; Άρχισαν, όπως μαθαίνω, να σπάνε τα τηλέφωνα στους συνεργάτες του προέδρου Νίκου και να πέφτουν τα μηνύματα βροχή - πολλά από τα μηνύματα των σκληρών ανδρουλακικών ήταν του στυλ «με τούτα και με κείνα, μήπως να παραδώσουμε από τώρα τα κλειδιά στον Αλέξη;». Ο Δούκας επιχείρησε να κάνει μια «διευκρινιστική» δήλωση αλλά δεν ήταν και «μετανοίας», όπως περίμεναν οι άσπονδοι φίλοι του. Εν τω μεταξύ η… άλλη ψυχή του ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου, άρχισε να δέχεται διαδοχικά μηνύματα από τους πολιτικούς της φίλους, να πει κάτι, αφού ο πρόεδρος Νίκος έκανε ότι δεν άκουσε, δεν είδε. Κάπως έτσι η Διαμαντοπούλου - που είχε, λίγες ημέρες πριν, κάνει πύραυλους τους φίλους Δούκα με τη δήλωσή της ότι «με τη ΝΔ είμαστε αντίπαλοι μέχρι τις εκλογές»- πήρε την απόφαση να «απαντήσει» στον Δούκα. Όχι με μισόλογα και περικοκλάδες, αλλά με υπερηχητικά καρφιά που έφτασαν στην Κοτζιά, μαζί με το σύνθημα των άλλων Κεντρώων στο ΠΑΣΟΚ ότι «εμείς δεν παρακαλάμε για συνεργασίες, ειδικά αυτούς που μας προσβάλλουν» (τον εξής ένα, τον Αλέξη, εννοούσαν). Και τι έκανε ο Ανδρουλάκης ανήμερα του Αγίου Πνεύματος για να περισώσει ό,τι περισώζεται από το αλαλούμ του ΠΑΣΟΚ; Τίποτα! Άρχισε να ειδοποιεί, λέει, τους συνεργάτες του στη Χαριλάου Τρικούπη ότι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου που είχε προγραμματιστεί για αύριο, αναβάλλεται! Λόγω βαρυχειμωνιάς; Και μέχρι νεωτέρας; Φανταστείτε όμως το σκηνικό της μη αναβολής: Δούκας από τα αριστερά του τραπεζιού, Διαμαντοπούλου από τα δεξιά και στη μέση ο Ανδρουλάκης να συζητούν στο Πολιτικό Συμβούλιο σα να μην έγινε και τίποτε! Το απόλυτο βραχυκύκλωμα, ενώ στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ ξεκινούσαν τα μποφόρ από την τέταρτη θέση στα γκάλοπ.-Και αλλάζω πίστα για να πω ότι δεν ήταν τυχαία η απόφαση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών να κάνει διάβημα στην Αλβανία για το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό Έλληνα πολίτη στην παραλιακή πόλη Ζβέρνιτσα. Ο λόγος του διαβήματος συνδέεται με το περιουσιακό των Ελλήνων της μειονότητας, όχι τόσο στην περιοχή αυτή καθαυτή, όπου γίνεται η επένδυση του Κούσνερ, αλλά γενικότερα, καθώς υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση από το αλβανικό κτηματολόγιο. Και προφανώς αυτό μπορεί να είναι αβελτηρία της αλβανικής διοίκησης, μπορεί όμως να είναι και σκόπιμο, η Αθήνα ήθελε συνεπώς να υπενθυμίσει στον Ράμα ότι τον παρακολουθεί. Και επειδή τους τελευταίους μήνες ο Γεραπετρίτης έχει αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για τα δυτικά Βαλκάνια και το θέμα της ενταξιακής τους προοπτικής έχει καταστεί σαφές ότι περνάει από την Ελλάδα, η Αθήνα ήθελε να το θυμίσει αυτό στους γείτονές μας. Για τον συντονισμό να σας να σας πω ότι υπήρξαν και αρκετές επικοινωνίες Μητσοτάκη με Γεραπετρίτη.-Ο Μητσοτάκης γύρισε χθες στην Αθήνα και μάλιστα πήγε και στην τελετή έναρξης των Ποσειδωνίων, δίπλα από το αεροδρόμιο. Αυτές τις μέρες θα ανακοινώσει λογικά στους συνεργάτες του και την απόφασή του για το πρόσωπο που θα αναλάβει γραμματέας του κόμματος, πρόσωπο που με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες θα είναι βουλευτής. Για να δούμε τι έβγαλαν οι παραλίες και τα βουνά των Χανίων αυτή τη φορά…-Το μεσημέρι της Τετάρτης ο Μητσοτάκης, αλλά και σχεδόν σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο, θα δώσουν το «παρών» στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο, που έφυγε έπειτα από μακρά και αξιοπρεπή μάχη με τον καρκίνο. Για τον λόγο αυτόν ο Μητσοτάκης ανέβαλε και εκδήλωση που προγραμματιζόταν μαζί με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παρουσίαση όλων των νέων λειτουργιών του κτηματολογίου, η οποία θα επαναπρογραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.-Επιστρέφω στην αντιπολίτευση επειδή σήμερα, πιθανότατα, διαλύεται η ΚΟ της Νέας Αριστεράς καθώς κουνάνε μαντήλι 7 βουλευτές της: Ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Θεανώ Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ οδεύουν στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια ο Χαρίτσης έχει διαμηνύσει ότι δεν θα παραδώσουν τις έδρες τους -παρότι αυτό συνιστά απαράβατο όρο για τον Τσίπρα- και θα ανεξαρτητοποιηθούν. Η Σία Αναγνωστοπούλου, όπως μου λένε, θα παραμείνει στη ΝΕΑΡ. «Ας τελειώνουμε, είχε καταντήσει ξεφτίλα όλο αυτό», λένε όσοι μένουν πίσω στο κόμμα. Το ενδιαφέρον είναι ότι το παζάρι με τον Τσίπρα συνεχίζεται και είναι σκληρό πόκερ. Εξαιρετική πηγή, μου μετέφερε ότι ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ έχει θέσει συγκεκριμένους όρους ως προς την εκλογική κάθοδο: Από την Εφη Αχτσιόγλου ζητά να είναι υποψήφια στην Πέλλα, στον Νάσο Ηλιόπουλο προτείνει την Δυτική Αθήνα αντί της Α' Αθηνών και στον Αλέξη Χαρίτση, στη Μεσσηνία. Οι Φωτίου, η Τζούφη και ο Τζανακόπουλος δεν θα είναι υποψήφιοι. Τώρα τι θα γίνει στη Νέα Αριστερά; Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έχει διαύλους με το ΜέΡΑ25 του Βαρουφάκη επιδιώκοντας παράλληλα να απευθυνθεί σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που θα παραμείνει και δεν θα πάει στον Τσίπρα. Από την άλλη, οι Παππάς, Δούρου και Πολάκης που θα παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αρχίσει επαφές με τον Νίκο Κοτζιά, ευελπιστώντας να δημιουργήσουν έναν πόλο αντι-Τσίπρα. Από όλους αυτούς πάντως, στην πιο αμήχανη θέση βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελλος. Αν αληθεύουν όσα μου μετέφεραν, έχει πάρει το μήνυμα από τον Τσίπρα ότι δεν τον υπολογίζει, οπότε ούτε ψύλλος στον κόρφο του...-Και περνάμε στα νέα της αγοράς, ξεκινώντας από το σύγχρονο γεφύρι της Αρτας του χρηματοπιστωτικού τομέα, τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή 29 Μαΐου χωρίς συνωστισμό ενδιαφερόμενων. Υποβλήθηκε μια και μόνη προσφορά από τη CRC (πλατφόρμα servicer της Qualco). Oι πληροφορίες της στήλης είναι ότι "κτίζεται" η προσφορά, καθώς σε αυτήν της CRC θα προστεθούν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (με το μοντέλο του... υποχρεωτικού εθελοντισμού) οπότε τον Σεπτέμβριο -όπως έχει υποσχεθεί ο Κ. Πιερρακάκης- θα λειτουργήσει ο φορέας που θα προσφέρει σε περίπου 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά τη δυνατότητα να διασώσουν το σπίτι τους πληρώνοντας ενοίκιο. Η έκπληξη είναι ότι δεν εμφανίστηκαν στον διαγωνισμό βαριά ονόματα που ενδιαφέρθηκαν και ήταν κοντά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, όπως Fortress, BAIN Capital, Cepal κ.ά.-Το deal που έσπασε την ηρεμία του τριημέρου ήταν η συμφωνία μεταξύ Νιτσιάκος και MHP. Μια δουλειά που έκλεισε κάτω από τα ραντάρ της αγοράς -αν και είχε ξεκινήσει πολλούς μήνες πριν- και έγινε γνωστή μόλις το βράδυ του Σαββάτου, λίγο μετά τη λήξη του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ! Πίσω από το deal είναι ο Νικόλας Ξύδης της Value Partners, ένα πρόσωπο με ικανότητες που έχει εμπλακεί σε αρκετές δουλειές που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά και ο οποίος κινείται με σοβαρότητα όπως φαίνεται και από τη συστηματική του προσπάθεια να μένει εκτός δημοσιότητας. Πριν από το deal Νιτσιάκος-MHP, o Ξύδης ενήργησε για λογαριασμό της Alpha Trust στη συμφωνία με την Alpha Bank.-Με την ευκαιρία, να πω ότι μια άλλη δουλειά που έκλεισε και τυπικά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν η εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης, με τους δυο επιχειρηματίες να βάζουν τις υπογραφές. Το deal πέρασε από 40 κύματα καθώς αρχικά προγραμματιζόταν να κλείσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2025.-Τον ερχόμενο Ιούλιο λήγει ένα ευρωομόλογο €400 εκατ. της Motor Oil. Σε άλλες εποχές και εν αναμονή των αυξήσεων των επιτοκίων του ευρώ, μια τέτοια λήξη θα σήμανε συναγερμό στη Motor Oil. Φέτος όμως η MOH θα βγει στις αγορές με το πλεονέκτημα ότι στο πρώτο τρίμηνο ο τζίρος εκτινάχθηκε +25% στα €3,36 δισ., τα καθαρά κέρδη σχεδόν τετραπλασιάστηκαν στα €332,7 εκατ. (€203 εκατ. τα προσαρμοσμένα), και (το πιο κρίσιμο στοιχείο για τους ομολογιούχους) ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε κατά περίπου €320 εκατ. σε ένα μόλις τρίμηνο, στα €1,26 δισ. Με τέτοιους αριθμοδείκτες, το επιτόκιο της επόμενης έκδοσης φαίνεται ήδη καλύτερο από το υφιστάμενο. Τη διαφορά έχουν κάνει τα αεροπορικά καύσιμα που αντιστοιχούν περίπου στο 20% των εσόδων. Παρά τη βουτιά της επιβατικής κίνησης προς τη Μέση Ανατολή, οι πωληθέντες όγκοι αεροπορικού καυσίμου του ομίλου σχεδόν διπλασιάστηκαν, από περίπου 261 χιλ. σε περί τους 512 χιλ. μετρικούς τόνους. Έσοδα περίπου μισό δισ. Μέρος της αύξησης αποδίδεται στην προσπάθεια των αεροπορικών εταιρειών να αποθεματοποιήσουν αεροπορικά καύσιμα αλλά και στην τροφοδοσία του αμερικανικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Motor Oil, μέσω της θυγατρικής OFC, της παλιάς Olympic Fuel Company, κρατά τα κλειδιά παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής αεροπορικού καυσίμου στο «Ελ. Βενιζέλος».-Μπορεί στη Metlen να καταγράφηκε πάλι αύξηση των short θέσεων έστω και σε μικρό ποσοστό (από 5,72% σε 5,79%), ωστόσο είχαμε και σημαντικές αγορές από ανώτατα στελέχη της. Συγκεκριμένα ο Νίκος Παπαπέτρου, Διευθυντής Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, αγόρασε από το Χ.Α. συνολικά 37.000 μετοχές κατά τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις, γεγονός που δείχνει την έμπρακτη στήριξη καθώς και τη σιγουριά του για την πορεία της εταιρείας. Και φυσικά στις αρχές Μαΐου έγινε η πιο πρόσφατη αγορά από τον βασικό μέτοχο, Ευάγγελο Μυτιληναίο. Η μετοχή έχει ανακτήσει σημαντικό μέρος από το χαμένο έδαφος μετά την προειδοποίηση για χαμηλότερη κερδοφορία το 2025. Και βέβαια, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου, απόφαση την οποία πήρε στη Γενική Συνέλευση της 21ης Μαΐου. Σιγά σιγά η τάση αρχίζει να γέρνει και πάλι υπέρ της εταιρείας κερδίζοντας μικρές αλλά συνεχείς μάχες στο ταμπλό του ΧΑ. Ήδη η κεφαλαιοποίηση έφτασε μια ανάσα από τα 6 δισ. ευρώ.-Μικρή σχετικά είναι ακόμα η μόχλευση της αγοράς με συμβάσεις margin. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κεφαλαιαγοράς, στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025 τα υπόλοιπα των ενεργών συμβάσεων ήταν 127,5 εκατ. ευρώ, όταν στο ξεκίνημα της χρονιάς ήταν 94,1 εκατ. ευρώ. Μάλιστα στο τέλος της περυσινής χρονιάς οι ενεργές συμβάσεις αορίστου χρόνου ήταν 8.596 από 10.981 στο ξεκίνημα της χρονιάς ενώ το… mini-margin που πρακτικά υποστηρίζει το «Τ+2» από τις 39.159 συμβάσεις στο ξεκίνημα της χρονιάς έχει μειωθεί στις 24.230. Τα νούμερα κινούνται με αργό ρυθμό και δείχνουν μάλλον την απροθυμία του επενδυτικού κοινού να αναλάβει ρίσκο.