Πώς το NBA επιχειρεί με 3 δισ. δολάρια στη «φαρέτρα» του να αλλάξει τους κανόνες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ

Με επενδύσεις άνω των 3 δισ. δολαρίων και κάλυψη ακόμη και πιθανών ζημιών των πρώτων ετών λειτουργίας της διοργάνωσης, το NBA ανεβάζει δραστικά το οικονομικό του αποτύπωμα στη νέα ευρωπαϊκή λίγκα που σχεδιάζει μαζί με τη FIBA, καθώς οι συνομιλίες με την EuroLeague συνεχίζονται και το εγχείρημα περνά πλέον σε πιο ώριμη φάση.Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney από πηγές με γνώση της διαδικασίας, την περασμένη εβδομάδα οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές και υποψήφιοι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για σημαντικές αλλαγές στο επιχειρηματικό σχέδιο του εγχειρήματος, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της διαδικασίας, με το NBA και τη FIBA να προχωρούν σε ουσιαστικές προσαρμογές του αρχικού μοντέλου μετά τις συζητήσεις με επενδυτές και ομάδες, επιδιώκοντας να μειώσουν το οικονομικό ρίσκο για τους συλλόγους που θα συμμετάσχουν στη νέα λίγκα και να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ελκυστικότητα της διοργάνωσης.Οι εξελίξεις αυτές ήρθαν παράλληλα με τη νέα συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ NBA, FIBA και EuroLeague, μετά την οποία οι εμπλεκόμενες πλευρές δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις επαφές τους γύρω από το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αναθεωρημένο σχέδιο προβλέπει ότι το NBA θα επενδύσει περισσότερα από 3 δισ. δολάρια για τη στήριξη της ίδιας της λίγκας, των ομάδων αλλά και συνολικά του ευρωπαϊκού μπασκετικού οικοσυστήματος, επιχειρώντας να δημιουργήσει από την πρώτη ημέρα μια οικονομικά πιο σταθερή και εμπορικά πιο ισχυρή διοργάνωση σε σχέση με όσα ισχύουν σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά.Μάλιστα, μέρος αυτών των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί ώστε να καλυφθούν πιθανές ζημιές των πρώτων ετών λειτουργίας της διοργάνωσης, μειώνοντας ουσιαστικά το ρίσκο για τους συλλόγους που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς αποτυπώνει την πρόθεση του NBA να δώσει χρόνο ανάπτυξης στη νέα λίγκα χωρίς οι ομάδες να βρεθούν αντιμέτωπες με έντονες οικονομικές πιέσεις ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της.Εγγυημένες ετήσιες πληρωμέςΤην ίδια στιγμή, το νέο μοντέλο προβλέπει ότι όλες οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση θα λαμβάνουν εγγυημένες ετήσιες πληρωμές ήδη από την πρώτη χρονιά λειτουργίας της λίγκας. Οι πληρωμές αυτές θα αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο, ενώ θα συνοδεύονται και από πρόσθετες αμοιβές που θα συνδέονται τόσο με τη συμμετοχή όσο και με την αγωνιστική πορεία κάθε συλλόγου κατά τη διάρκεια της σεζόν και των πλέι οφ. Μέρος των πρόσθετων αυτών αμοιβών θα εξαρτάται άμεσα από τις νίκες στην κανονική περίοδο και την πορεία κάθε ομάδας στα πλέι οφ, δημιουργώντας ένα μοντέλο κινήτρων που παραπέμπει περισσότερο στις αμερικανικές επαγγελματικές λίγκες.Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια μεταφοράς στην Ευρώπη ενός πολύ πιο κεντρικοποιημένου οικονομικού μοντέλου, με σταθερότερες ροές εσόδων και μεγαλύτερη οικονομική προβλεψιμότητα για τις ομάδες, σε αντίθεση με τη σημερινή δομή της EuroLeague όπου αρκετοί σύλλογοι συνεχίζουν να στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στις οικονομικές ενέσεις των ιδιοκτητών τους.Το ενδιαφέρον γύρω από το project εμφανίζεται ήδη ιδιαίτερα ισχυρό. Σύμφωνα με τους Financial Times, περισσότερες από 120 πλευρές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, μεταξύ των οποίων μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι αλλά και εύποροι ιδιώτες επενδυτές. Μεταξύ των ενδιαφερόμενων επενδυτών περιλαμβάνονται οι Blackstone, CVC, RedBird και BlackRock.Παρά το ισχυρό αυτό ενδιαφέρον, οι συζητήσεις με επενδυτές και ομάδες οδήγησαν σε σημαντικές προσαρμογές του αρχικού μοντέλου, καθώς αρκετές πλευρές εμφανίστηκαν επιφυλακτικές τόσο απέναντι στις αρχικές αποτιμήσεις όσο και στις προβλέψεις κερδοφορίας του εγχειρήματος. Σύμφωνα με πηγές κοντά στη διαδικασία, το NBA και η FIBA προχώρησαν στις αλλαγές αυτές επιχειρώντας να κάνουν το project πιο ελκυστικό και βιώσιμο σε βάθος χρόνου, ενώ η αρχική αντίδραση των ενδιαφερόμενων πλευρών στις αλλαγές αυτές ήταν θετική.Η μετοχική δομήΣτο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για τη μετοχική δομή της νέας διοργάνωσης. Το σχέδιο προβλέπει ότι NBA και FIBA θα ελέγχουν αρχικά το 52% της νέας εταιρικής δομής, ωστόσο σε βάθος χρόνου και μετά από πιθανή επέκταση της λίγκας οι συμμετέχουσες ομάδες θα αποκτήσουν πλειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη επιχειρεί να απαντήσει στις ανησυχίες ευρωπαϊκών συλλόγων γύρω από το ζήτημα του ελέγχου της διοργάνωσης, καθώς αρκετές ομάδες εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο πλήρους κυριαρχίας του NBA στο νέο σχήμα.Ταυτόχρονα όμως, η υπόσχεση μελλοντικής μεγαλύτερης συμμετοχής στη μετοχική σύνθεση λειτουργεί και ως κίνητρο προς τις ομάδες, καθώς συνδέει τη συμμετοχή τους όχι μόνο με σταθερά έσοδα αλλά και με πιθανή μελλοντική υπεραξία της ίδιας της διοργάνωσης.Χωρίς διανομές κερδών στα πρώτα χρόνιαΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η πρόβλεψη ότι ούτε το NBA ούτε οι ιδιοκτήτες του θα λαμβάνουν διανομές κερδών κατά τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης της νέας λίγκας, παρότι οι ομάδες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πληρωμές από τη διοργάνωση. Η επιλογή αυτή ερμηνεύεται ως ακόμη ένα μήνυμα προς συλλόγους και επενδυτές ότι το NBA αντιμετωπίζει το εγχείρημα ως μακροπρόθεσμη στρατηγική επένδυση και όχι ως προσπάθεια γρήγορης εμπορικής εκμετάλλευσης.Η επένδυση στο οικοσύστημαΠαράλληλα, το σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία μιας νέας διοργάνωσης, αλλά επεκτείνεται συνολικά στο ευρωπαϊκό μπασκετικό οικοσύστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, προβλέπονται σημαντικές επενδύσεις σε προγράμματα ανάπτυξης νεαρών αθλητών, οργανωτική και τεχνολογική υποστήριξη των συλλόγων, αλλά και εκτεταμένη κεντρική εμπορική και διαφημιστική προβολή της λίγκας ήδη από την έναρξη λειτουργίας της.Οι εξελίξεις αυτές έρχονται ουσιαστικά να δώσουν πιο συγκεκριμένη οικονομική διάσταση σε έναν σχεδιασμό που το NBA περιέγραφε ήδη εδώ και μήνες ως στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη. Σε συνέντευξή του στο Business Stories τον περασμένο Ιούνιο, ο επικεφαλής του NBA Europe, Γιώργος Αϊβάζογλου, χαρακτήριζε το ευρωπαϊκό μπάσκετ ως «τη μεγαλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία στον παγκόσμιο αθλητισμό», προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη βαρύτητα που αποδίδει το NBA στην ευρωπαϊκή αγορά.Σήμερα, το ενδιαφέρον αυτό φαίνεται να μεταφράζεται πλέον σε ένα πολύ πιο επιθετικό οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο, με δισεκατομμύρια δολάρια να βρίσκονται στο τραπέζι για τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής μπασκετικής δομής.Σύνθετη διαπραγμάτευσηΣτο παρασκήνιο, η διαδικασία εξελίσσεται πλέον και ως μια σύνθετη διαπραγμάτευση ισορροπιών με τη σημερινή δομή της EuroLeague, καθώς καμία πλευρά δεν επιθυμεί επισήμως ένα ανοιχτό «σχίσμα» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, την ώρα όμως που όλες προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο.Είναι ενδεικτικό ότι ο CEO του Basketball Champions League και στέλεχος της FIBA, Πατρίκ Κομνηνός, περιέγραψε δημόσια για πρώτη φορά ένα μοντέλο «διπλής δομής», στο οποίο η κορυφαία διοργάνωση θα λειτουργεί υπό NBA και FIBA, ενώ το Basketball Champions League θα αποτελεί τη δεύτερη βαθμίδα του νέου οικοσυστήματος με ανοικτές διαδρομές πρόκρισης μέσω των εγχώριων πρωταθλημάτων αλλά και ειδικού προκριματικού τουρνουά. Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι και οι 13 ομάδες με μόνιμη άδεια της EuroLeague «έχουν θέση» στο νέο οικοσύστημα, περιγράφοντας ουσιαστικά για πρώτη φορά δημόσια μια πιθανή αρχιτεκτονική της νέας ευρωπαϊκής μπασκετικής πυραμίδας.Από την άλλη, στην πλευρά της EuroLeague καταγράφονται και επιφυλάξεις γύρω από το νέο μοντέλο, κυρίως σε ό,τι αφορά τον βαθμό ελέγχου που θα διατηρεί το NBA στη νέα δομή αλλά και το κατά πόσο ένα αμερικανικού τύπου οικονομικό μοντέλο μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως στις ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής αγοράς. Παρά τις επιμέρους ανησυχίες, δημόσια όλες οι πλευρές εξακολουθούν να κρατούν χαμηλούς τόνους, επιμένοντας στη συνέχιση του διαλόγου.Για το NBA, η παρουσία των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων θεωρείται κρίσιμη προκειμένου η νέα λίγκα να αποκτήσει από την πρώτη ημέρα εμπορικό βάρος, τηλεοπτική αξία και ισχυρή βάση φιλάθλων. Από την άλλη πλευρά, αρκετές ομάδες της EuroLeague εμφανίζονται να αντιμετωπίζουν τις συζητήσεις και ως μέσο πίεσης για τη βελτίωση των οικονομικών όρων και της δομής της σημερινής διοργάνωσης.Πίσω από τις διαβουλεύσεις για τη νέα λίγκα βρίσκεται, ωστόσο, και μια πολύ μεγαλύτερη στρατηγική στόχευση. Το NBA επιχειρεί να αποκτήσει πιο ισχυρή παρουσία συνολικά στην ευρωπαϊκή αγορά μπάσκετ, επενδύοντας σε τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες, ανάπτυξη νεαρών αθλητών, ψηφιακές πλατφόρμες και εμπορικές συνεργασίες γύρω από το άθλημα.Υπό αυτό το πρίσμα, οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων που βρίσκονται πλέον στο τραπέζι δείχνουν ότι το NBA δεν αντιμετωπίζει πλέον την Ευρώπη ως μια δευτερεύουσα αγορά εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ως το επόμενο μεγάλο στρατηγικό πεδίο επέκτασής του, με στόχο όχι μόνο τη δημιουργία μιας νέας λίγκας αλλά και την αναδιαμόρφωση συνολικά της δομής και του οικονομικού μοντέλου του ευρωπαϊκού μπάσκετ.