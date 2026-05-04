Το ψηφιακό λαχείο που εκτόξευσε την οικονομία ενός μικρού νησιού
Το ψηφιακό λαχείο που εκτόξευσε την οικονομία ενός μικρού νησιού
Τα δύο γράμματα της διαδικτυακής κατάληξης που μετατρέπονται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο
Υπάρχουν μερικά μέρη στον κόσμο που δεν παράγουν τεχνολογία, αλλά ξέρουν να τη χρησιμοποιούν για να ενισχύουν τον προϋπολογισμό τους. Η Ανγκουίλα είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα μικρό νησί με μόλις 16.000 κατοίκους στην Καραϊβική, χωρίς βιομηχανία, χωρίς πανεπιστήμια τεχνολογίας, χωρίς startups, το οποίο όμως βρέθηκε να ωφελείται από την παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί; Διότι απλούστατα πριν κάποια χρόνια «έτυχε» να επιλέξει δύο γράμματα: “.ai”.
Η ιστορία ξεκινά πολύ πριν την τεχνητή νοημοσύνη γίνει το πιο «καυτό» πεδίο της παγκόσμιας οικονομίας. Στις αρχές του διαδικτύου, τη δεκαετία του 1990, κάθε χώρα πήρε ένα domain suffix. Μια κατάληξη στο διαδίκτυο, δηλαδή, η οποία καθόριζε την «εθνικότητα» των ιστοσελίδων. Στην Ανγκουίλα δόθηκε το “.ai“, απλώς ως συντομογραφία του ονόματός της. Για χρόνια, η αξία του ήταν σχεδόν μηδενική. Το 2020 υπήρχαν μόλις περίπου 40.000 καταχωρημένα domains, με έσοδα που κυμαίνονταν γύρω στα 6-7 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η ιστορία ξεκινά πολύ πριν την τεχνητή νοημοσύνη γίνει το πιο «καυτό» πεδίο της παγκόσμιας οικονομίας. Στις αρχές του διαδικτύου, τη δεκαετία του 1990, κάθε χώρα πήρε ένα domain suffix. Μια κατάληξη στο διαδίκτυο, δηλαδή, η οποία καθόριζε την «εθνικότητα» των ιστοσελίδων. Στην Ανγκουίλα δόθηκε το “.ai“, απλώς ως συντομογραφία του ονόματός της. Για χρόνια, η αξία του ήταν σχεδόν μηδενική. Το 2020 υπήρχαν μόλις περίπου 40.000 καταχωρημένα domains, με έσοδα που κυμαίνονταν γύρω στα 6-7 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα