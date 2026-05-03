Γιακίρ Γκαμπάι: Ο Ισραηλινο-κύπριος μεγιστάνας του real estate που θέλει να δώσει πνοή στη Γάζα με μοντέλο Εμιράτων
Η σχέση του με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα - Η επιχειρηματική διαδρομή του, η περιουσία των 4,1 δισ. δολαρίων, οι μπίζνες στη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Κύπρο
Ένας βέρος Ισραηλινός μεγιστάνας, εκ των εμπνευστών κατά πολλούς του σχεδίου Τραμπ για την ανοικοδόμηση και την τουριστική αξιοποίηση της Γάζας, ο 60χρονος Γιακίρ Γκαμπάι, συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο των δισεκατομμυριούχων από διάφορες χώρες του πλανήτη που επέλεξαν να λάβουν την κυπριακή υπηκοότητα, καθώς η Μεγαλόνησος εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα ελκυστικότερα φορολογικά καθεστώτα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης και της ΕΕ. Η Κύπρος αποτελεί κέντρο χαμηλής φορολογίας λόγω των ευνοϊκών συγκριτικά συντελεστών, των διευκολύνσεων για εταιρείες holding και του δικτύου εκτεταμένων συμβάσεων που έχει συνάψει για την αποφυγή διπλής φορολογίας, πλήρως εναρμονισμένη βεβαίως με την ΕΕ.
Ο Κύπριος λοιπόν υπήκοος, Γιακίρ Γκαμπάι διαθέτει σήμερα περιουσία σύμφωνα με το Forbes ύψους 4,1 δισ. δολαρίων, κάτι που τον ανεβάζει στο νο 1059 της ομώνυμης λίστας. Την οφείλει κατά κύριο λόγο στις δραστηριότητες του στο real estate. Αν και δραστήριος και στο Ισραήλ, μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην ίδια του την πατρίδα. Μέχρι που ο Ντόναλντ Τραμπ τον διόρισε στο πολυσυζητημένο, -με θετικές αλλά και πολλές έντονα επικριτικές τοποθετήσεις-, «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα». Και μάλιστα όχι ως Ισραηλινό λόγω καταγωγής ή Κύπριο βάσει υπηκοότητας εκπρόσωπο, αλλά ως «διεθνή σύμβουλο».
