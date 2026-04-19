Le Grand Contrôle: Το πολυτελές ξενοδοχείο που βρίσκεται μέσα στις Βερσαλλίες
Το Le Grand Contrôle είναι το μόνο ξενοδοχείο μέσα στα όρια των ανακτόρων των Βερσαλλιών και μια εντελώς διαφορετική εμπειρία διαμονής
Το Le Grand Contrôle υπάρχει ακριβώς για αυτό. Ο κήπος Le Notre έξω από το παράθυρό σου, η Αίθουσα των Καθρεπτών άδεια, χωρίς τουρίστες, μόνο για σένα. Κανένα ξενοδοχείο στο Παρίσι, όσο πολυτελές κι αν είναι, δεν μπορεί να σου δώσει τις Βερσαλλίες, χωρίς κόσμο. Το κτίριο χτίστηκε το 1681, στο οποίο στεγαζόταν η οικονομική διαχείριση των βασιλικών κτημάτων. Σήμερα ανήκει στη συλλογή Airelles, που ειδικεύεται σε ιστορικά ακίνητα με ιδιαίτερο χαρακτήρα και έχει αποκατασταθεί και ανακαινιστεί με τρόπο που σέβεται την ιστορία του χωρίς να γίνεται μουσείο.
