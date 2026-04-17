Γιατί πρέπει να σταματήσετε να αγγίζετε αποδείξεις

Το πιο πιθανό είναι στο εσωτερικό της τσάντας σας ή σε μια τσέπη του παντελονιού σας να βρίσκεται μια ξεχασμένη απόδειξη από την τελευταία σας αγορά. Αυτό το μικρό κομμάτι χαρτί, πέρα από το κόστος των προϊόντων που αγοράσατε, φέρει χωρίς να το γνωρίζετε και άλλες σημαντικές «πληροφορίες» που σχετίζονται άμεσα με την υγεία σας. Η απόδειξη που πετάτε αδιάφορα είναι πιθανό να επιδρά αρνητικά στον οργανισμό με ένα απλό άγγιγμα.

Οι φαινομενικά αθώες αποδείξεις κρύβουν κινδύνους για την υγεία. Η χημική ένωση δισφαινόλη Α (BPA) που χρησιμοποιείται στο θερμικό χαρτί των αποδείξεων συνδέεται με ανησυχητικές επιπτώσεις για τον οργανισμό. Η παρατεταμένη επαφή με το χαρτί των αποδείξεων, ιδίως όταν τα χέρια είναι υγρά, ή όταν έπειτα από αυτήν αγγίζουμε το στόμα ή τρόφιμα, μπορεί να οδηγήσει στην απορρόφηση της ουσίας από το δέρμα. Η ουσία BPA είναι ενδοκρινικός διαταράκτης που σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάσει το ορμονικό σύστημα και να προκαλέσει σειρά προβλημάτων υγείας, όπως αναπτυξιακά προβλήματα, προβλήματα αναπαραγωγής και άλλα. Για όσους χειρίζονται μεγάλο αριθμό αποδείξεων, όπως ταμίες, συνιστάται η χρήση γαντιών νιτριλίου που προστατεύουν το δέρμα και δεν επιτρέπουν τη μεταφορά της ουσίας.

