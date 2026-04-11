Πλειστηριασμοί: Στο σφυρί ακίνητα από 1.000 ευρώ έως 2,5 εκατ. βγάζει η εφορία
Marketplace της ΑΑΔΕ με τα κατασχεμένα: από αποθηκευτικούς χώρους και αγροτεμάχια έως ακίνητα εκατομμυρίων - Ο κατάλογος από μικρά διαμερίσματα έως μεγάλα assets
Από αποθήκες των 1.000 ευρώ μέχρι ακίνητα άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, η ΑΑΔΕ ανεβάζει νέο κύμα κατασχεμένων ακινήτων στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, με το επόμενο διάστημα να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο «θερμά» για όσους έχουν αφήσει αρρύθμιστες οφειλές προς το Δημόσιο.
Στη νέα λίστα περιλαμβάνονται ακίνητα κάθε κατηγορίας και αξίας, αποτυπώνοντας μια σαφή στροφή της φορολογικής διοίκησης σε πιο μαζικά και στοχευμένα μέτρα είσπραξης. Από μικρά διαμερίσματα και αποθηκευτικούς χώρους μέχρι κατοικίες, οικόπεδα με οικοδομές και επαγγελματικά ακίνητα, το ηλεκτρονικό σφυρί καλύπτει πλέον όλο το φάσμα της ακίνητης περιουσίας.
Ενδεικτικά, στη λίστα των ακινήτων που έχουν ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα περιλαμβάνεται διαμέρισμα 123,95 τ.μ. στον Άγιο Βασίλειο με τιμή πρώτης προσφοράς 148.000 ευρώ και ημερομηνία πλειστηριασμού στις 10 Ιουνίου, μικρό διαμέρισμα 26,05 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη (Τυρολόης και Βιάνδρου) με τιμή εκκίνησης μόλις 16.000 ευρώ στις 3 Ιουνίου, καθώς και κατοικία 79,28 τ.μ. στον Δήμο Ωρωπού με 73.000 ευρώ την ίδια ημερομηνία. Στην ίδια περιοχή, στο Χαλκούτσι, βγαίνει κατοικία 49,5 τ.μ. με υπόγειο 26,3 τ.μ. σε οικόπεδο 250 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς 91.000 ευρώ (3 Ιουνίου).
