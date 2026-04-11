Πονοκέφαλος για την τραπεζική εποπτεία η αγορά ακινήτων, πού εντοπίζονται οι κίνδυνοι
Ενέχυρα και εισοδήματα από ακίνητα δίνουν τον νέο τόνο στην αγορά - Τρία δομικά προβλήματα για τις ελληνικές τράπεζες
Σε σοβαρό πονοκέφαλο για την τραπεζική εποπτεία εξελίσσεται η αγορά ακινήτων η οποία επιχειρεί να διαμορφώσει ένα minimum ασφαλιστικών δικλίδων με μία εναρμόνιση στην αγορά που ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει. Αγκάθι η αγορά των επαγγελματικών ακινήτων.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών επιχειρεί τη ρύθμιση των δανείων που έχουν ως εξασφάλιση ακίνητα. Πρόκειται για έναν τομέα όπου η ανάγκη για ενιαίους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκρούεται με την πραγματικότητα σύμφωνα με την οποία η κάθε χώρα έχει τη δική της αγορά κατοικίας, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ιστορικές ιδιαιτερότητες και κοινωνικές ευαισθησίες.
Στη χώρα μας οι τράπεζες σήμερα είναι πιο θωρακισμένες, αλλά η αγορά ακινήτων «τρέχει» μπροστά από τα θεμελιώδη. Και όταν συμβαίνει αυτό, το ρίσκο δεν φαίνεται άμεσα στους ισολογισμούς — εμφανίζεται αργότερα, όταν αλλάξει ο κύκλος. Αυτός είναι και ο λόγος που η εποπτεία σθεναρά επιμένει οι τράπεζες να μειώσουν το απόθεμα των ακινήτων τους.
Πού εντοπίζονται οι κίνδυνοι
Η πολυπλοκότητα σε ότι αφορά την εποπτεία πανευρωπαϊκά ξεκινά από το ίδιο το αντικείμενο. Τα ανοίγματα σε ακίνητα –δηλαδή κυρίως τα στεγαστικά και τα δάνεια για επαγγελματικά ακίνητα– αποτελούν βασικό πυλώνα του τραπεζικού συστήματος, αλλά ταυτόχρονα και μία από τις μεγαλύτερες πηγές κινδύνου. Η εμπειρία της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 απέδειξε πόσο ευάλωτο μπορεί να γίνει το σύστημα όταν διογκώνεται η αγορά ακινήτων και αυξάνεται υπερβολικά ο δανεισμός. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ρυθμιστικές αρχές αντιμετωπίζουν τον συγκεκριμένο τομέα με ιδιαίτερη προσοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα