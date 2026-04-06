Διονυσίου Αρεοπαγίτου: Μετά τη «στοχοποίηση» έρχεται και το σφυρί
Ισόγεια ιδιοκτησία στο ακίνητο στο οποίο βρισκόταν η κατοικία του εκλιπόντος πρώην υπουργού Α. Τσοχατζόπουλου οδεύει σε πλειστηριασμό τον Μάιο - Ποια είναι η τιμή πρώτης προσφοράς
Μια ιδιοκτησία επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, που απειλείται να βγει στο σφυρί «μαγνητίζει» αυτονόητα το ενδιαφέρον. Πόσω μάλλον όταν αυτή βρίσκεται στο ακίνητο, το οποίο αποτελούσε την κατοικία του εκλιπόντος πρώην υπουργού των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ Άκη Τσοχατζόπουλου…
Το κτήριο επί της Δ. Αρεοπαγίτου 33 έγινε «διάσημο» προ ετών όταν ως,-μη δηλωθείσα δεόντως στο πόθεν έσχες-, κατοικία του Α. Τσοχατζόπουλου και της οικογένειάς του, αποτέλεσε την αρχή του νήματος, ώστε να ξετυλιχτεί το σκάνδαλο των εξοπλιστικών προγραμμάτων.
Ήταν μάλιστα το ακίνητο στο οποίο συνελήφθη ο πρώην υπουργός τέτοιες μέρες πριν 14 χρόνια, στις 11 Απριλίου 2012.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα