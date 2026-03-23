Χριστίνα Χαλκιαδάκη: Γιατί η Κρήτη κάνει τη διαφορά στον τουρισμό και τις επιχειρήσεις
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος των Super Market Χαλκιαδάκης μιλά για μια επιχείρηση που μεγάλωσε με τις αξίες του τόπου, για τον πρωτογενή τομέα που κινδυνεύει και για το νερό που κρατά το νησί ζωντανό
Υπάρχουν επιχειρήσεις που απλώς λειτουργούν σε έναν τόπο. Και υπάρχουν επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτόν. Ο Χαλκιαδάκης ανήκει στην Κρήτη με τον τρόπο που ανήκουν τα πράγματα που έχουν χτιστεί αργά, με λογική διαγενεακή και η Χριστίνα Χαλκιαδάκη, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, το ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε. «Έχω μεγαλώσει με τις αρχές του πατέρα μου», ανέφερε στη διάρκεια του συνεδρίου Greece Talks που διοργάνωσαν στην Κρήτη το Travel.gr και το Πρώτο Θέμαι. «Πρέπει να στηρίζεις τον τόπο σου για να σου επιστρέψει αυτή τη στήριξη». Κι αυτό δεν είναι φιλοσοφία. Είναι επιχειρηματικό μοντέλο.
Με σχεδόν 2.000 εργαζόμενους, ανάμεσά τους 1.088 γυναίκες, έναν αριθμό που αναφέρει με σαφή υπερηφάνεια, η εταιρεία είναι, όπως λέει η ίδια, μια μεγάλη οικογένεια. Και αυτή η οικογένεια έχει υποχρεώσεις: στην τοπική επιχειρηματικότητα, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. «Όχι επειδή απλώς είναι “καλό”», ξεκαθαρίζει, «αλλά επειδή το θεωρούμε χρέος μας».
