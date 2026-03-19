Νέο «κύμα» ρευστοποιήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ισχυρές πιέσεις και στις ευρωαγορές
Κάτω από τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Σε «πύρινο κλοιό» οι αγορές με τα βλέμματα στο ενεργειακό σοκ και το σήμα των κεντρικών τραπεζών
Έντονες πιέσεις δέχεται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές οδηγούν τις παγκόσμιες αγορές σε νέες ρευστοποιήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ να σημειώνει ισχυρή πτώση άνω του -2% και να οπισθοχωρεί εκ νέου κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (19/3), ο ΓΔ υποχωρεί κατά -2,12% και διαπραγματεύεται στις 2.084,67 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.082,27 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.103,76 μονάδες. Οι πωλητές στοχεύουν σε όλες τις μετοχές. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι καμία μετοχή της υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν κινείται σε θετικό έδαφος.
«Φρένο» έβαλε χθες η Λεωφόρος Αθηνών στο τριήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε, «σβήνοντας» τα ενδοσυνεδριακά κέρδη που την είχαν οδηγήσει ακόμη και πάνω από τις 2.180 μονάδες. Ωστόσο, η επιδρομή των πωλητών σε όλες τις αγορές επηρέασε και το ΧΑ, που τελικά έκλεισε κάτω από τις 2.130 μονάδες και κοντά στα χαμηλά ημέρας. Οριακή άνοδο καταγράφει φέτος ο ΓΔ (+0,4%), ενώ οι απώλειες εντός του Μαρτίου ξεπερνούν το -6%.
Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα επικίνδυνη κλιμάκωση, καθώς οι πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή πυροδοτούν ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ» αβεβαιότητας. Τα χρηματιστήρια άνοιξαν σήμερα με ισχυρούς τριγμούς, αντανακλώντας τον φόβο για τη συνέχιση της γενικευμένης σύρραξης.
Η ανακοίνωση της QatarEnergy για «εκτεταμένες ζημιές» στον στρατηγικό κόμβο της Ρας Λαφάν, μετά από ιρανικά πλήγματα, προκάλεσε σοκ στις τιμές του LNG. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα οδηγήθηκαν σε μερική αναστολή των δραστηριοτήτων τους στις εγκαταστάσεις Habshan και Bab. Η αγορά πετρελαίου αντέδρασε με αλματώδη άνοδο, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η σημαντική διεύρυνση του spread μεταξύ του Brent και του αμερικανικού αργού (WTI), γεγονός που υποδηλώνει δομικές ανισορροπίες στην προσφορά.
Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τις αποφάσεις της Federal Reserve. Η διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για μόλις μία μείωση εντός του 2026, αποτέλεσε «καμπανάκι» για τις αγορές. Οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις, καθώς η ραγδαία άνοδος του ενεργειακού κόστους απειλεί να πυροδοτήσει ένα νέο πληθωριστικό κύμα, αντίστοιχο με εκείνο του 2022 (πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας).
Με την μεταβλητότητα να κορυφώνεται, το βλέμμα στρέφεται στη σημερινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρότι το επιτόκιο καταθέσεων αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητο στο 2%, η Κριστίν Λαγκάρντ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για στήριξη της ανάπτυξης και την απειλή του ενεργειακού σοκ από το Ιράν. Ενώ οι αναλυτές προβλέπουν σταθερότητα, οι αγορές «στοιχηματίζουν» ήδη σε τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων, φοβούμενες ότι ο πληθωρισμός θα αποδειχθεί πιο επίμονος από όσο αρχικά εκτιμήθηκε.
Γεμάτη από εταιρικά αποτελέσματα είναι η σημερινή συνεδρίαση του ΧΑ, με την Titan να ανακοινώνει τις επιδόσεις της πριν την έναρξη των συναλλαγών. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης, θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη η ΔΕΗ, η Lavipharm και η Μοτοδυναμική. Την ερχόμενη εβδομάδα ανακοινώνουν αποτελέσματα -μεταξύ άλλων- η Motor Oil (Δευτέρα 23/3) και ο ΔΑΑ (Τρίτη 24/3).
Ισχυρή πτώση σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Η προσοχή στρέφεται στις αποφάσεις της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Αγγλίας για τα επιτόκια. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -1,6%, ο γερμανικός DAX κινείται χαμηλότερα κατά -2,2%, ο βρετανικός FTSE 100 και ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνουν μεταξύ -1,5% και -1,6%, ενώ στην περιφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB και ο ισπανικός IBEX 35 χάνουν μεταξύ -1,7% και -1,9%.
Σε κατάσταση συναγερμού οι διεθνείς αγορέςΜε ισχυρές απώλειες υποδέχθηκε η Wall Street την απόφαση της Federal Reserve να κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,5% με 3,75%. Σημειώνεται ότι η απόφαση ήταν σχεδόν ομόφωνη, με ψήφους 11 υπέρ προς μία κατά. Το sell off στην αμερικανική αγορά πυροδότησαν οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος προειδοποίησε ότι δεν θα υπάρξουν νέες μειώσεις επιτοκίων αν δεν υποχωρήσει ο πληθωρισμός. Ήπια καθοδικό ξεκίνημα προμηνύουν για σήμερα τα futures.
