Τουρισμός: Διεύρυνση σεζόν με 31 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 2025 και «πρωταθλητή» σε άνοδο το Ισραήλ
Τουρισμός: Διεύρυνση σεζόν με 31 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 2025 και «πρωταθλητή» σε άνοδο το Ισραήλ
Τα δεδομένα έχει επεξεργαστεί στην τελευταία του μελέτη το Iνστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)
Περαιτέρω άνοδο που αποτυπώνεται σε ένα +5,9% έναντι του 2024 σημείωσαν οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στη χώρα το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 31 εκατομμύρια έναντι του 2024, με πρώτη χώρα το Ηνωμένο Βασίλειο, πρώτη αγορά σε άνοδο το Ισραήλ και πρώτο αεροδρόμιο το Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας.
Τα δεδομένα έχει επεξεργαστεί στην τελευταία του μελέτη το Iνστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) διαπιστώνοντας παράλληλα και τη διεύρυνση του μεριδίου των μηνών εκτός της υψηλής αιχμής. Παρά την αιχμή Ιουλίου (5,2 εκατ. διεθνείς αφίξεις ή 6,6% του συνόλου), οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην αρχή και στο τέλος του έτους υπογραμμίζοντας τη σημασία επενδύσεων σε προϊόντα εκτός σεζόν, καθώς η όποια ζήτηση υπάρχει, μπορεί να αξιοποιηθεί με την κατάλληλη προσφορά.
Επισημαίνεται εδώ ότι την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου σημειώθηκε μονοψήφιο ποσοστό αύξησης στις διεθνείς αφίξεις, ενώ υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν κυρίως στην αρχή και στο τέλος του έτους- φτάνοντας ενδεικτικά το +17% την περίοδο της χαμηλής σεζόν του Ιανουαρίου.
Σημειωτέον ότι με βάση και τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) η εκκίνηση του 2026 είναι επίσης θετική με άνοδο της συνολικής επιβατικής κίνησης (εσωτερικού- εξωτερικού) για το πρώτο δίμηνο του έτους κατά 9,1%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το πρώτο δίμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας. Ειδικότερα, στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 υπό τη διαχείριση της FRAPORT GREECE και Ελευθέριος Βενιζέλος) η επιβατική κίνηση έφτασε τα 5,8 εκατ. επιβάτες έναντι 5,33 εκατ. ευρώ επιβατών, ενώ θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κίνηση του Μαρτίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Τα δεδομένα έχει επεξεργαστεί στην τελευταία του μελέτη το Iνστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) διαπιστώνοντας παράλληλα και τη διεύρυνση του μεριδίου των μηνών εκτός της υψηλής αιχμής. Παρά την αιχμή Ιουλίου (5,2 εκατ. διεθνείς αφίξεις ή 6,6% του συνόλου), οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην αρχή και στο τέλος του έτους υπογραμμίζοντας τη σημασία επενδύσεων σε προϊόντα εκτός σεζόν, καθώς η όποια ζήτηση υπάρχει, μπορεί να αξιοποιηθεί με την κατάλληλη προσφορά.
Επισημαίνεται εδώ ότι την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου σημειώθηκε μονοψήφιο ποσοστό αύξησης στις διεθνείς αφίξεις, ενώ υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν κυρίως στην αρχή και στο τέλος του έτους- φτάνοντας ενδεικτικά το +17% την περίοδο της χαμηλής σεζόν του Ιανουαρίου.
Σημειωτέον ότι με βάση και τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) η εκκίνηση του 2026 είναι επίσης θετική με άνοδο της συνολικής επιβατικής κίνησης (εσωτερικού- εξωτερικού) για το πρώτο δίμηνο του έτους κατά 9,1%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το πρώτο δίμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας. Ειδικότερα, στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 υπό τη διαχείριση της FRAPORT GREECE και Ελευθέριος Βενιζέλος) η επιβατική κίνηση έφτασε τα 5,8 εκατ. επιβάτες έναντι 5,33 εκατ. ευρώ επιβατών, ενώ θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κίνηση του Μαρτίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
