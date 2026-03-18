ΙΝΣΕΤΕ: Στα 31 εκατ. οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 2025, ισχυρή ανάπτυξη παρουσιάζουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Τα στοιχεία υποδεικνύουν τάσεις επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, με τις υψηλότερες αυξήσεις να καταγράφονται εκτός της θερινής αιχμής
Ανοδική εξέλιξη στις διεθνείς αφίξεις για το 2025 καταγράφει η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ «Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: 2024-2025», που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (18/3) οι οποίες ανήλθαν σε 31,0 εκατ., αυξημένες κατά 5,9% σε σχέση με το 2024. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ξεχωρίζουν με ισχυρή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας τη δυναμική του city break, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνεται η διασπορά των αγορών ως βασικό στοιχείο ανθεκτικότητας, καθώς καμία μεμονωμένη αγορά δεν υπερβαίνει το 17,4% του συνόλου. Παράλληλα, τα στοιχεία υποδεικνύουν τάσεις επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, με τις υψηλότερες αυξήσεις να καταγράφονται εκτός της θερινής αιχμής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης και αξιοποίησης προϊόντων εκτός υψηλής ζήτησης.
Στη μελέτη παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις αεροπορικές αφίξεις για τα έτη 2024 και 2025 βάσει των στοιχείων ιδιοκτησίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.), της Fraport Greece και μεμονωμένων αεροδρομίων της ΥΠΑ. Τα αεροδρόμια στα οποία αναφέρονται τα στοιχεία είναι: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Άκτιο, Ρόδος, Κως, Μύκονος, Σαντορίνη, Άραξος, Καλαμάτα, Σάμος, Σκιάθος, Καβάλα, Μυτιλήνη, Κάρπαθος, Αγχίαλος, Λήμνος, Ιωάννινα, Σκύρος, Χίος και Αλεξανδρούπολη.
Τα στοιχεία των περιφερειακών αεροδρομίων αφορούν σε αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό, δηλαδή περιλαμβάνουν και κατοίκους Ελλάδας που επιστρέφουν από τα ταξίδια τους στο εξωτερικό. Τα συνολικά στοιχεία, διαφέρουν από αυτά που δημοσιεύουμε στα μηνιαία στατιστικά δελτία λόγω του ότι: α) αναλύονται δεδομένα περισσότερων αεροδρομίων (σε σχέση με αυτά που περιλαμβάνονται στα μηνιαία δελτία), β) τα στοιχεία υπόκεινται σε αναθεώρηση και γ) τα στοιχεία του Δ.Α.Α. της παρούσας μελέτης αφορούν στο σύνολο των επιβατών ενώ στα στατιστικά δελτία αφορούν μόνο στους κατοίκους άλλων χωρών.
