Προειδοποίηση από Bank of America: H κατάσταση στις αγορές θυμίζει την περίοδο πριν από την κρίση του 2008
Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι ανησυχίες γύρω από τον ιδιωτικό δανεισμό εντείνουν τους φόβους στην αγορά, με τον στρατηγικό αναλυτή Μάικλ Χάρτνετ να προβλέπει κίνδυνο για τις μετοχές και την οικονομία
Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι αυξανόμενοι φόβοι γύρω από τον ιδιωτικό δανεισμό προκαλούν ανησυχίες ότι η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά μοιάζει με την περίοδο που προηγήθηκε της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή της Bank of America, Μάικλ Χάρτνετ. Σημειώνει πώς η τιμή του πετρελαίου είχε διπλασιαστεί στα 140 δολάρια το βαρέλι τον Αύγουστο του 2008 από 70 δολάρια τον Ιούλιο του 2007, ενώ ταυτόχρονα ξεκινούσαν οι “αναταράξεις” στην αγορά στεγαστικών δανείων, με την κατάρρευση τραπεζών όπως οι Northern Rock και Bear Stearns.
Η σύγκρουση στο Ιράν, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου πάνω από 60% φέτος, προκαλώντας ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τον κίνδυνο της στασιμοπληθωρισμού, όπου οι αυξανόμενες τιμές πιέζουν τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια, ενώ η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται.
The spike in oil prices and growing concerns around private credit are causing market activity to resemble the lead-up to the global financial crisis, according to Bank of America’s Michael Hartnett https://t.co/aoUl5M5xcJ— Bloomberg (@business) March 13, 2026
Ανησυχίες για τις τράπεζες και τον ιδιωτικό δανεισμόΟι ανησυχίες γύρω από την έκθεση των τραπεζών στον ιδιωτικό δανεισμό εντείνονται, καθώς η κατηγορία αυτή των περιουσιακών στοιχείων αντιμετωπίζει εκροές κεφαλαίων, ερωτήματα για τα πρότυπα υποβολής δανείων και τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στους δανειολήπτες. Παράλληλα, οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας προκαλούν φόβους για τον στασιμοπληθωρισμό, ο οποίος θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια, όπως συνέβη το 2008, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια την ίδια μέρα που οι τιμές του πετρελαίου είχαν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο, γεγονός που αποδείχθηκε «ένα από τα μεγαλύτερα λάθη πολιτικής όλων των εποχών».
