Joint War Committee: Η άγνωστη ομάδα του Λονδίνου που καθορίζει τις τύχες της ναυτιλίας και του παγκόσμιου εμπορίου
Ποια είναι η Επιτροπή Πολέμου της Lloyd’s και γιατί έχει στα χέρια της τις τύχες της παγκόσμιας ναυτιλίας - Το ξεκίνημα από ένα καφενείο, η εκπληκτική άνοδος, τα άγνωστα μέλη και η απόφαση του Μαρτίου που εκτοξεύει το κόστος ενέργειας και χιλιάδων αγαθών
Η προσοχή της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένη στη Μέση Ανατολή όπου διεξάγεται μία από τις πιο κρίσιμες πολεμικές συγκρούσεις μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι αποφάσεις Ουάσιγκτον, Τελ Αβίβ, Τεχεράνης, αλλά και των πρωτευουσών των χωρών του Κόλπου επηρεάζουν πλέον άμεσα την καθημερινότητα όλου του πλανήτη.
Όμως, όπως σημειώνουν κάποιοι αναλυτές, καθοριστικές αποφάσεις για τη διεθνή οικονομία λαμβάνονται σε μία άλλη πρωτεύουσα: το Λονδίνο. Εκεί έχει την έδρα της η Joint War Committee της Lloyd’s Market Association (Κοινή Επιτροπή Πολέμου της Ένωσης Αγοράς Lloyd’s).
