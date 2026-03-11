Joint War Committee: Η άγνωστη ομάδα του Λονδίνου που καθορίζει τις τύχες της ναυτιλίας και του παγκόσμιου εμπορίου

Ποια είναι η Επιτροπή Πολέμου της Lloyd’s και γιατί έχει στα χέρια της τις τύχες της παγκόσμιας ναυτιλίας - Το ξεκίνημα από ένα καφενείο, η εκπληκτική άνοδος, τα άγνωστα μέλη και η απόφαση του Μαρτίου που εκτοξεύει το κόστος ενέργειας και χιλιάδων αγαθών