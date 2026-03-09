Ευρωζώνη: Κατακόρυφη πτώση για την επενδυτική εμπιστοσύνη λόγω του πολέμου στο Ιράν
Ενεργειακό σοκ και γεωπολιτικοί κίνδυνοι ρίχνουν τον δείκτη Sentix ο οποίος υποχώρησε κατά 7,3 μονάδες τον Μάρτιο φτάνοντας στο -3,1
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην οικονομία της ευρωζώνης σημείωσε απότομη πτώση εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, επισκιάζοντας την πρόσφατη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών.
Ύστερα από τρεις συνεχόμενους μήνες ανόδου, ο δείκτης Sentix υποχώρησε κατά 7,3 μονάδες τον Μάρτιο, φτάνοντας στο -3,1, με τις προσδοκίες των επενδυτών για το μέλλον της οικονομίας να καταγράφουν τη μεγαλύτερη επιδείνωση. Τα στοιχεία βασίζονται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου σε δείγμα 1.055 επενδυτών.
«Η εξέλιξη αυτή θέτει σοβαρά ερωτήματα για την πρόσφατη ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Sentix, Patrick Hussy. «Το σοκ στις τιμές της ενέργειας και οι αυξημένοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι περιορίζουν την αισιοδοξία που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται για την οικονομία της ευρωζώνης».
Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δεν δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ενισχύει τους φόβους για νέο κύμα πληθωρισμού. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Bloomberg, η γεωπολιτική αβεβαιότητα απειλεί να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη.
